EXWAYZ veut imposer un nouveau standard de localisation 3D pour la robotique autonome

Dans la robotique autonome, la fiabilité de la navigation reste l’un des verrous technologiques majeurs. Ainsi lorsque les robots circulent dans des ports, des tunnels, des entrepôts métalliques ou des zones urbaines denses, les signaux GPS se dégradent, se réfléchissent ou disparaissent. Cette instabilité limite les usages industriels à grande échelle et ralentit l’automatisation des opérations. C’est précisément ce problème qu’Exwayz, startup deeptech fondée en 2021, a choisi d’adresser.

L’entreprise a développé une technologie SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping) conçue pour fonctionner en temps réel sur n’importe quel robot équipé d’un LiDAR. L’objectif est d’offrir une localisation centimétrique, robuste et entièrement indépendante du GPS. La solution Exwayz SLAM s’intègre directement dans les pipelines de perception des acteurs de la robotique, de la logistique ou des mobilités autonomes, sans nécessiter de modifications matérielles. Elle vient renforcer des systèmes opérant dans des environnements critiques, où les conditions de navigation oscillent fortement.

Les usages industriels se multiplient à mesure que la cartographie 3D devient un prérequis pour automatiser les flux logistiques. En Suisse, la scale-up Embotech s’appuie sur Exwayz pour piloter des camions autonomes dans les ports et hubs où les signaux GNSS sont inexploitables. Le Port de Rotterdam prévoit ainsi de déployer trente véhicules autonomes intégrant Exwayz en 2026. De son côté, la société américaine Cyvl.ai, spécialisée dans la géospatialisation pour les collectivités, utilise Exwayz SLAM pour produire des cartes 3D de réseaux routiers à grande échelle, nécessaires à la maintenance prédictive.

L’avantage d’Exwayz est technologique mais aussi opérationnel. La solution délivre un niveau de précision stable même dans des environnements fortement perturbés, ce qui en fait un outil stratégique pour les industriels souhaitant réduire le temps d’intégration et la dépendance à des capteurs multiples. La startup se positionne ainsi sur un segment où les besoins explosent : robotique autonome en environnements complexes, automatisation portuaire, inspection industrielle, cartographie routière et engins lourds autonomes.

Hassan Bouchiba, CEO et cofondateur, résume l’ambition de l’entreprise en ces termes : “Notre mission est de rendre la localisation 3D accessible à tous les fabricants de systèmes autonomes. Nous voulons lever les limitations actuelles de la robotique et ouvrir la voie à de nouveaux usages industriels.” Cet objectif inclut également la montée en puissance des équipes d’algorithmes, de 3D vision et de data science afin de renforcer les capacités de la plateforme.

Exwayz est soutenue par l’accélérateur deeptech CentraleSupélec, et détient la certification BPI Deeptech. Ces marqueurs jouent un rôle stratégique dans une filière française qui cherche à se positionner sur les briques logicielles indispensables aux véhicules autonomes, aux robots logistiques ou aux systèmes d’inspection automatisés.

Exwayz vient de lever un million d’euros dans un tour mené par CentraleSupélec Venture, comprenant également une subvention obtenue dans le cadre du concours i-Lab (France 2030). Ce financement doit permettre d’accélérer le déploiement industriel de sa technologie SLAM et de renforcer ses capacités commerciales en Europe et aux États-Unis.