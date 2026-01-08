SWAP: deux tours en un an, pourquoi les VC sécurisent les positions dominantes

La startup londonienne Swap annonce une levée de fonds de cent millions de dollars en série C moins d’un an après un tour de table de quarante millions. Plus que le montant, c’est la répétition rapide du financement qui retient notre attention. Dans le cas de SWAP, ce financement traduit un choix stratégique des investisseurs qui cherchent à sécuriser une position dominante dans un marché en voie de standardisation.

Alors que le capital-risque est devenu plus sélectif, ce type de trajectoire financière témoigne du fait que de plus en plus d’investisseurs ne cherchent plus seulement à accompagner la croissance, mais à verrouiller des architectures de marché avant que l’équilibre concurrentiel ne se fige.

Du financement de l’innovation à la sécurisation des positions

Historiquement, les tours rapprochés répondaient à des dynamiques de traction exceptionnelle ou de développement géographique rapide. Le cas de Swap s’inscrit dans une logique différente, la plateforme n’est plus en phase de démonstration produit, mais dans une phase de consolidation structurelle.

En proposant une couche unifiée couvrant logistique transfrontalière, paiements, fiscalité, retours et pilotage des stocks, Swap se positionne comme une infrastructure opérationnelle. Le capital injecté à intervalles rapprochés vise alors moins à tester un modèle qu’à renforcer un acteur déjà perçu comme en avance, et creuser l’écart avec des concurrents de plus petite taille

La position dominante comme actif stratégique

Dans les marchés d’infrastructure, la domination ne se mesure pas uniquement en parts de marché visibles, mais sur le degré d’intégration dans les opérations quotidiennes des clients. Plus une plateforme devient centrale dans les flux critiques (physiques, financiers, réglementaires) plus son remplacement devient coûteux, et risqué.

C’est précisément ce mécanisme que les investisseurs de SWAP cherchent à amplifier pour constituer, à terme, un avantage défensif majeur.

Une logique observable dans de nombreux domaines

Cette stratégie ne se limite pas aux marchés déjà matures, et s’observe également dans des secteurs encore en formation, où l’incertitude concurrentielle est forte. La trajectoire de Lovable, qui a enchaîné pré-seed, seed, série A puis série B en un peu plus d’un an, illustre cette même volonté de compression du temps par le capital. Dans un marché de la création applicative assistée par l’IA encore instable, les investisseurs ont choisi d’accélérer massivement un acteur perçu comme en avance, afin de l’installer rapidement comme point de référence avant la normalisation des usages. Une technique qui a également pour objectif de réduire le risque des investisseurs malgré une augmentation de leur exposition. Si la méthode n’est pas nouvelle, le marché tend vers cette concentration capitalistique.

Fondée en 2022 par Sam Atkinson et Zach Bailet, Swap a rapidement élargi son périmètre, passant d’une plateforme centrée sur la gestion des retours à un système d’exploitation unifié intégrant le cross-border, la conformité fiscale, la planification de la demande et les paiements au sein d’un seul flux opérationnel pour les marques e-commerce. Ce positionnement répond à une réalité du marché mondial du e-commerce, où les ventes transfrontalières continuent de croître fortement et où la complexité des opérations (logistique, taxes, droits de douane, conformité) constitue une barrière à l’internationalisation pour de nombreuses entreprises.

Dans cet environnement, Swap se distingue par une offre intégrée, conçue pour remplacer l’empilement de solutions ponctuelles par une plateforme unique permettant aux marques de piloter l’ensemble de leurs opérations globales. Le paysage concurrentiel reste néanmoins dense et fragmenté : d’un côté, des plateformes généralistes comme Shopify, qui propose des outils d’internationalisation (Shopify Markets) et de gestion de boutique en ligne pour des marchands de toute taille ; de l’autre, des spécialistes comme Global-E, Happy Returns, Loop Returns ou Blubirch, qui adressent des segments spécifiques du cross-border ou de la logistique des retours.

Sur le plan financier, Swap a levé cent millions de dollars en série C, une opération co-menée par DST Global et Iconiq, ce dernier doublant son investissement initial et doit lui permettre de renforcer ses capacités en paiements, notamment dans le prolongement de son partenariat avec Adyen, afin d’accélérer son développement en Europe et en Amérique du Nord, et de poursuivre le déploiement de briques d’automatisation et d’intelligence artificielle au sein de sa plateforme. La levée intervient six mois après une série B de quarante millions de dollars et porte à cent quarante-neuf millions de dollars le total des fonds levés, confirmant l’entrée de Swap dans une phase d’exécution et de consolidation à l’échelle internationale.