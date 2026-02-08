Journée l’État dans le nuage 2026 : le cloud public vous donne rendez vous le 24 mars

Le 24 mars 2026, la Journée l’État dans le nuage réunit administrations, industriels et acteurs européens autour d’un sujet devenu structurel : la place du cloud dans l’action publique. Organisé sous l’impulsion de la Direction interministérielle du numérique, l’événement intervient dans un contexte où le cloud n’est plus seulement un choix d’architecture, mais un objet politique, industriel et budgétaire.

Depuis plusieurs années, l’État français tente de concilier accélération numérique, exigences de sécurité et recherche d’autonomie stratégique. La journée entend revenir sur les arbitrages opérés, leurs limites, et les marges de manœuvre encore disponibles.

Une stratégie nationale confrontée au réel

La matinée s’ouvrira par une lecture d’ensemble des évolutions récentes du cloud public en France et en Europe. La rétrospective 2025 de la stratégie nationale pour le cloud doit permettre de mesurer l’écart entre les intentions affichées et leur traduction opérationnelle. Seront notamment abordées les questions de dépendance technologique, de cadre réglementaire et de capacité de l’État à piloter des architectures complexes à l’échelle interministérielle.

La dimension européenne sera également discutée, avec une séquence consacrée à l’autonomie stratégique vue par les partenaires de la France, en lien avec la DG DIGIT. En filigrane : la difficulté persistante à construire une réponse coordonnée face aux hyperscalers américains, malgré un discours politique de plus en plus affirmé.

Industrie et commande publique : un dialogue sous contrainte

Plusieurs interventions donneront la parole aux grands acteurs industriels et institutionnels confrontés aux choix concrets d’hébergement. Michelin présentera sa stratégie cloud, avant une table ronde consacrée aux freins à la commande de cloud européen par les grands donneurs d’ordre. Un sujet récurrent, qui met en jeu des considérations de coûts, de maturité des offres, mais aussi de responsabilité juridique et opérationnelle.

Gouvernance, architectures et retours d’expérience

L’après-midi sera consacrée à des formats plus opérationnels. Plusieurs administrations et entreprises publiques viendront exposer leurs choix techniques et organisationnels. France Télévisions détaillera les principes ayant guidé la conception de sa stack Alix, pensée pour limiter l’enfermement technologique. Le Centre national d’études spatiales (CNES) présentera son approche combinant innovation cloud, FinOps et pilotage stratégique de la donnée, tandis que le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) proposera une projection sur l’évolution des infrastructures de données à horizon 2040.

D’autres séquences porteront sur l’orchestration de conteneurs, les environnements d’administration ou encore les services cloud interministériels, avec en toile de fond une même question : comment industrialiser sans perdre le contrôle.

IA, confiance et offre européenne

En fin de journée, une table ronde réunira plusieurs fournisseurs cloud européens, dont OVHcloud, autour des conditions nécessaires au déploiement de cas d’usage IA dans les administrations. Sécurité des données, réversibilité, auditabilité des modèles : autant de sujets qui dépassent la seule performance technologique et renvoient à la capacité de l’État à rester maître de ses choix.

Vous pouvez vous y inscrire à partir de ce formulaire