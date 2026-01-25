Un rendez-vous institutionnel consacré aux outils de pilotage du numérique

Lundi 26 janvier 2026, à partir de 14 heures, se tiendront au Centre Pierre Mendès-France à Paris les premières Rencontres de la souveraineté numérique. Organisé par le ministère délégué chargé de l’Intelligence artificielle et du Numérique, l’événement réunira responsables publics, dirigeants d’organismes institutionnels, représentants d’entreprises et acteurs du numérique autour des enjeux de souveraineté et de résilience des systèmes numériques.

La rencontre sera ouverte par Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique. Cette ouverture donnera le cadre général de l’initiative et de ses objectifs, dans un contexte marqué par la montée des dépendances technologiques, des risques cyber et des contraintes géopolitiques pesant sur les infrastructures numériques.

Présentation de l’Observatoire de la souveraineté numérique

La première séquence sera consacrée à la présentation de l’Observatoire de la souveraineté numérique par Clément Beaune, haut-commissaire à la Stratégie et au Plan. Cet observatoire a vocation à analyser et documenter les dépendances numériques de la France, qu’elles concernent les infrastructures, les logiciels, les fournisseurs critiques ou les cadres réglementaires associés.

L’initiative vise à produire des données et des analyses destinées à éclairer les décisions publiques et à fournir un socle de référence partagé entre administrations, opérateurs publics et acteurs économiques.

Introduction de l’Indice de résilience numérique

La séquence suivante portera sur l’Indice de résilience numérique, introduit par Olivier Sichel, directeur général du groupe Caisse des Dépôts et président d’honneur de l’aDRI. Cet indice a pour objectif d’évaluer la capacité des organisations et des systèmes numériques à faire face à des perturbations majeures, qu’elles soient d’origine cyber, industrielle, réglementaire ou géopolitique.

L’indice entend proposer une approche structurée et comparable de la résilience numérique, applicable aux acteurs publics comme privés.

Présentation par les fondateurs de l’indice

Une keynote réunira les fondateurs de l’Indice de résilience numérique. David Djaiz, entrepreneur et auteur, Yann Lechelle, cofondateur et CEO de Probabl, et Arno Pons, délégué général de la Digital New Deal Foundation, présenteront la genèse de l’indice, sa méthodologie et ses premiers cas d’usage.

Cette intervention permettra de préciser les critères retenus et les finalités opérationnelles de l’outil.

Retours d’expérience d’opérateurs et d’acteurs publics

La rencontre donnera ensuite la parole à des organisations impliquées dans la conception et l’utilisation de ces outils. RTE sera représenté par Sébastien Henri, directeur général adjoint, et Docaposte par Olivier Vallet.

Ces témoignages porteront sur les enjeux concrets de résilience et de souveraineté numérique pour des opérateurs de services critiques et des acteurs publics du numérique.

Table ronde sur la stratégie nationale et européenne

La dernière partie de l’événement prendra la forme d’une table ronde consacrée à la stratégie nationale et européenne de souveraineté numérique. Elle réunira notamment Thomas Courbe pour la Direction générale des entreprises, Véronique Torner pour Numeum, Stéphanie Schaer pour la DINUM, Michel Paulin, Clément Tonon et Emmanuel Sardet pour le Cigref.

Les échanges porteront sur l’articulation entre politiques publiques, cadre européen et stratégies des entreprises en matière de numérique.