SXSW Innovation Conference 2026 : une semaine pour lire les signaux faibles de la tech et de la culture

Du 12 au 18 mars 2026 , Austin (Texas) accueillera une nouvelle édition de la SXSW Innovation Conference , rendez-vous hybride où se croisent technologies émergentes, industries créatives et transformations sociétales. Un format unifié, pensé pour décloisonner les disciplines et multiplier les occasions d’apprentissage comme de rencontres, dans un contexte où l’innovation se joue de plus en plus aux intersections.

Un calendrier resserré, des accès graduels

Avant l’ouverture officielle, deux fenêtres de réservation structurent l’accès aux sessions, projections et showcases :

19 février 2026 (9h, Central Time) : ouverture des réservations pour les détenteurs de badges Platinum .

: ouverture des réservations pour les détenteurs de badges . 26 février 2026 (9h, Central Time) : extension aux badges Platinum et Innovation.

La conférence se tiendra ensuite du 12 au 18 mars, avec une programmation dense couvrant la tech, l’IA, la culture, le film, la musique et leurs prolongements industriels.

Des formats conçus pour le fond

La programmation articule plusieurs formats, chacun répondant à un objectif précis :

Keynotes quotidiennes : prises de parole de figures internationales sur les mutations en cours, de l’IA aux industries culturelles.

quotidiennes : prises de parole de figures internationales sur les mutations en cours, de l’IA aux industries culturelles. Featured Sessions : conversations transversales, souvent à forte portée prospective.

: conversations transversales, souvent à forte portée prospective. Présentations, panels et fireside chats : approfondissements thématiques, regards croisés et retours d’expérience.

: approfondissements thématiques, regards croisés et retours d’expérience. Workshops : formats pratiques orientés compétences et montée en expertise.

: formats pratiques orientés compétences et montée en expertise. Mentor Sessions : coaching individualisé avec des professionnels de la tech, du film et de la musique.

: coaching individualisé avec des professionnels de la tech, du film et de la musique. Meet Ups et Core Conversations : échanges plus informels ou interactifs, avec jauges réduites.

et : échanges plus informels ou interactifs, avec jauges réduites. Book Readings : temps de respiration intellectuelle autour d’ouvrages et d’auteurs.

Des “tracks” pour cartographier les transformations

La conférence se structure autour de pistes thématiques qui couvrent les principaux champs de tension actuels :

Tech & AI (12–18 mars) : plateformes, logiciels, matériels et modèles économiques façonnés par l’IA.

: plateformes, logiciels, matériels et modèles économiques façonnés par l’IA. Brand & Marketing (12–18 mars) : stratégies de marque, engagement et expériences hybrides.

: stratégies de marque, engagement et expériences hybrides. Cities & Climate (12–18 mars) : résilience urbaine, infrastructures décarbonées, climate tech.

: résilience urbaine, infrastructures décarbonées, climate tech. Creator Economy (12–15 mars) : outils et modèles d’un secteur en forte croissance.

: outils et modèles d’un secteur en forte croissance. Startups (12–15 mars) : financement, scaling, marchés et stratégies d’investissement.

: financement, scaling, marchés et stratégies d’investissement. Culture (12–18 mars) : récits, identités et industries créatives.

: récits, identités et industries créatives. Sports & Gaming (12–18 mars) : nouveaux usages, fan engagement et technologies immersives.

: nouveaux usages, fan engagement et technologies immersives. Workplace (12–18 mars) : futur du travail, compétences, DEIB et organisation.

: futur du travail, compétences, DEIB et organisation. Design (16–18 mars) : UI/UX, design stratégique et interactions.

: UI/UX, design stratégique et interactions. Health (16–18 mars) : technologies de santé, longévité, bien-être et santé mentale.

SXSW Pitch et Innovation Clubhouse

Temps fort pour les startups, SXSW Pitch mettra en lumière des technologies innovantes face à des investisseurs, médias et experts sectoriels, notamment sur les thématiques Smart Cities, Transportation & Sustainability.

Nouveauté 2026 : l’Innovation Clubhouse, installé au Brazos Hall, fera office de base arrière pour les participants Innovation, un espace de rencontres et de travail informel, ouvert de midi à 22h.