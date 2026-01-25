EU Open Source Policy Summit 2026. Bruxelles au cœur du débat européen sur la souveraineté numérique

L’Europe est confrontée à des questions structurelles sur sa souveraineté numérique, un concept qui recouvre désormais l’ensemble de ses défis stratégiques en matière de compétitivité, de concentration des marchés, de dépendances technologiques et de résilience systémique. Dans ce contexte, l’édition 2026 du EU Open Source Policy Summit se tiendra le 30 janvier 2026 à Bruxelles, avec une participation possible en ligne.

Le sommet réunira des décideurs publics européens, des responsables d’administrations nationales, des dirigeants industriels et des acteurs majeurs de l’open source autour d’une proposition centrale : l’open source constitue un levier opérationnel de souveraineté numérique pour l’Union européenne.

Un programme centré sur les politiques publiques et leur mise en œuvre

La programmation couvrira l’ensemble des enjeux qui structurent actuellement l’agenda numérique européen. Les débats porteront notamment sur l’évolution du secteur automobile vers des modèles de développement logiciel collaboratif, la sécurité de l’open source dans le cadre du Cyber Resilience Act et du European Sovereign Tech Fund, ainsi que sur la transformation du marché du cloud.

Les discussions aborderont également les questions d’interopérabilité, de verrouillage technologique, de commande publique et les initiatives autour de l’EuroStack. D’autres séquences seront consacrées aux infrastructures ouvertes de confiance pour l’intelligence artificielle, l’identité numérique et les services publics essentiels, au rôle des Open Source Programme Offices dans le secteur public, ou encore aux perspectives d’une quatrième organisation européenne de normalisation dédiée au développement ouvert.

Un sommet ancré dans les priorités industrielles européennes

L’édition 2026 accordera une attention particulière aux liens entre open source et innovation industrielle. Les opportunités offertes par les technologies ouvertes au niveau des semi-conducteurs, notamment autour des alternatives à CUDA et de l’architecture RISC-V, feront l’objet de sessions dédiées. L’objectif est d’examiner comment l’ouverture peut soutenir l’autonomie technologique européenne tout en renforçant la capacité d’innovation à long terme.

Des interventions de premier plan

Parmi les keynote speakers figurent Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne en charge de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, ainsi que Dirk Schrödter, ministre de la Digitalisation du Land de Schleswig-Holstein. Ils seront rejoints par des responsables de l’écosystème open source européen et international, dont Gabriele Columbro, Máirín Duffy, Frank Feldmann, Mike Milinkovich et Felix Reda.

Des représentants des institutions européennes, dont la Commission et le Parlement, participeront également aux tables rondes, aux côtés de dirigeants d’entreprises, de fondations open source et de grands utilisateurs industriels.

Une journée structurée autour des grands axes de souveraineté

La journée s’ouvrira par une séquence consacrée au rôle du logiciel dans la stratégie industrielle européenne, suivie de panels sur la place de l’Europe comme pôle mondial de l’open source, sur la sécurité économique et l’interopérabilité, et sur les enjeux de la commande publique. L’après-midi approfondira le rôle des OSPOs, les alternatives européennes dans le cloud et l’IA, ainsi que l’impact de l’open source sur la compétitivité du secteur automobile.

Plusieurs sessions seront également dédiées à des annonces structurantes, dont le lancement de l’initiative Open Technology Research et une présentation liée à l’UN Open Source Week 2026 et aux principes onusiens de l’open source.

Un rendez-vous pour les décideurs publics et industriels

Le EU Open Source Policy Summit 2026 s’adresse aux responsables politiques, aux administrations, aux grandes entreprises utilisatrices de technologies numériques et aux acteurs de l’open source impliqués dans la définition et la mise en œuvre des politiques européennes. En mettant l’accent sur l’alignement des cadres réglementaires, de la commande publique et des stratégies industrielles, l’événement propose une lecture factuelle des conditions dans lesquelles l’open source peut contribuer à une souveraineté numérique européenne plus structurée et plus résiliente.