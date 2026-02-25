Liaisons capitalistiques : les dessous du mega deal entre AMD et META

Derrière l’engagement de Meta à acheter jusqu’à six gigawatts de capacité de calcul fondée sur les GPU MI450 d’AMD pour 100 milliards de dollars, l’architecture réelle du deal avec AMD organise une liaison capitalistique qui unit significativement les deux Bigtech.

Ainsi en contrepartie de cet engagement d’achat, AMD accorde à Meta des warrants permettant d’acquérir jusqu’à 160 millions d’actions à 0,01 dollar l’unité (au moment de l’annonce, le titre évoluait autour de 196 dollars). Un prix d’exercice très symbolique, contraint par des conditions d’attribution, et où l’accès intégral aux titres est subordonné à des jalons opérationnels, notamment à l’atteinte d’un cours de 600 dollars par action.

Avec ce mega deal, AMD et Meta signent un accord qui associe performance technologique, performance commerciale et performance boursière. Si la trajectoire industrielle et commerciale valide la stratégie d’AMD, Meta captera une part significative de la valeur boursière créée. Dans le cas contraire, les warrants resteront sans effet. Un deal qui présente une asymétrie favorable à l’acheteur, mais qui n’est déclenché qu’en cas de succès marqué du fournisseur.

Transformer un client stratégique en partenaire capitalistique

Dans un marché dominé par quelques hyperscalers et deux grands fournisseurs de GPU, à savoir AMD et Nvidia, la stabilité des relations est déterminante. La capacité de calcul n’est plus un achat ponctuel et constitue un socle d’infrastructure, au même titre que l’énergie ou les réseaux.

En intégrant un instrument capitalistique au contrat, AMD crée une dépendance réciproque. Meta s’engage sur des volumes significatifs et, potentiellement, devient actionnaire de long terme. AMD, de son côté, sécurise une visibilité sur la demande et adresse un signal au marché : la concurrence avec Nvidia ne se joue plus seulement sur la performance des puces, mais sur la profondeur des alliances.

Cette structuration rappelle des mécanismes déjà observés dans d’autres partenariats IA, parfois qualifiés de « circular financing ». Le principe n’est pas nouveau dans l’industrie technologique, toutefois il prend ici une ampleur inédite compte tenu des montants et de la concentration des acteurs.

L’infrastructure IA comme actif financier

La singularité du deal tient à la nature de l’actif sous-jacent. Les six gigawatts annoncés correspondent à une capacité de calcul comparable, en intensité capitalistique, à des programmes énergétiques nationaux. Meta a déjà indiqué consacrer des montants record à ses data centers IA et prévoir une accélération de ses investissements.

Dans ce contexte, la commande n’est pas seulement une ligne de chiffre d’affaires pour AMD. Elle participe à la construction d’un narratif de croissance soutenue, susceptible d’influencer la valorisation boursière. Si les volumes sont effectivement déployés, ils contribuent à consolider les anticipations de revenus futurs ; si le titre progresse, la valeur des warrants augmente mécaniquement.

Le contrat crée ainsi un pont entre la trajectoire opérationnelle (livraisons de GPU, montée en charge des data centers) et la trajectoire financière (capitalisation boursière, dilution potentielle).

Un levier concurrentiel face à Nvidia

Pour AMD, l’enjeu est également stratégique afin de faire face à Nvidia qui domine aujourd’hui le marché des GPU dédiés à l’IA.

En associant Meta plus étroitement à sa trajectoire capitalistique, AMD cherche à consolider sa place dans la feuille de route technologique d’un client majeur. La diversification fournisseur reste à l’ordre du jour pour Meta, qui continue parallèlement à s’approvisionner chez Nvidia.

Les implications pour les actionnaires

Si les warrants sont exercés, la dilution pourrait atteindre environ 10 % du capital. Pour les actionnaires existants d’AMD, l’arbitratge se situe sur le point d’équilibre entre dilution et création de valeur. L’accès à un engagement pluriannuel massif peut justifier, du point de vue industriel, une telle concession. Encore faut-il que la demande IA se maintienne au niveau anticipé et que les marges associées soient conformes aux attentes.

Pour Meta, le risque principal tient à la soutenabilité des capex. L’inférence doit générer des gains mesurables afin de justifier l’ampleur des investissements. À défaut, l’effet de levier capitalistique des warrants resterait théorique : l’option n’a de valeur que si l’exécution industrielle d’AMD se traduit par une création de valeur boursière suffisante.

Une évolution des contrats technologiques

Au-delà des deux entreprises, l’accord illustre une évolution plus large de l’économie de l’IA, où les contrats tendent à intégrer des instruments financiers complexes : equity, options, co-développement, engagements pluriannuels indexés sur des jalons boursiers.

Cette hybridation entre industrie et finance n’implique pas nécessairement une distorsion des fondamentaux. Elle reflète l’ampleur des investissements requis et la rareté des partenaires capables d’absorber de tels volumes. Dans un environnement où la capacité de calcul conditionne la compétitivité, l’alignement capitalistique peut apparaître comme un outil de stabilisation.

Reste à observer si ce modèle se généralise. Si d’autres hyperscalers adoptent des schémas similaires, la frontière entre client et actionnaire pourrait devenir plus poreuse dans l’écosystème des semi-conducteurs. À défaut, le deal AMD x Meta restera comme l’un des premiers exemples d’une alliance structurée autour de la guerre des gigawatts, une guerre où la puissance électrique, la performance des puces et la valorisation boursière se répondent désormais étroitement.