Pourquoi REVAIA revient au capital d’HUBLO après la cession à Five Arrows

Moins d’un an après la cession d’Hublo à Five Arrows, Revaia annonce son retour au capital de l’éditeur français de solutions RH pour la santé via un véhicule de réinvestissement de quarante millions d’euros. Une opération peu courante dans l’écosystème tech européen.

Une relation actionnariale construite sur la durée

L’histoire entre Revaia et Hublo débute en juillet 2021, à l’époque, Hublo s’impose déjà comme un acteur structurant de la digitalisation de la gestion des ressources humaines dans le secteur de la santé. Revaia prend alors une participation significative et accompagne la société dans une phase de développement marquée par trois chantiers prioritaires : l’élargissement de l’offre produit vers une plateforme unifiée de workforce et talent management, le renforcement de la stratégie go-to-market auprès des acteurs publics et privés, et une logique de consolidation sectorielle, matérialisée par plusieurs acquisitions intégrées au cours de la période.

Cette trajectoire permet à Hublo de franchir plusieurs seuils structurants : un quadruplement de l’ARR, une montée en puissance organisationnelle et l’atteinte du break-even opérationnel en avance de phase. En juillet 2025, Five Arrows, la branche de capital-investissement de Rothschild & Co, finalise son entrée au capital à l’issue d’un processus compétitif. L’opération constitue alors le premier exit du fonds Revaia Growth I.

Un dispositif encore marginal en Europe

Le retour de Revaia repose sur un véhicule dédié de quarante millions d’euros, permettant à ses investisseurs historiques, mais aussi à de nouveaux entrants, de se réexposer à Hublo aux côtés du nouvel actionnaire majoritaire et de l’équipe dirigeante.

Ce type de mécanisme, largement répandu aux États-Unis, reste encore peu fréquent en Europe. Il repose sur l’idée de prolonger la durée de détention économique au-delà du cycle initial du fonds, afin de capter une création de valeur jugée encore incomplète. En pratique, Revaia dissocie le temps du fonds de celui de l’entreprise.

Pourquoi Revaia choisit de rester exposé

Hublo entre dans une logique de structuration industrielle à l’échelle européenne. La valeur ne se joue plus uniquement sur la croissance organique, mais sur la capacité à consolider un marché fragmenté, à renforcer l’ancrage institutionnel et à élargir encore le périmètre fonctionnel de la plateforme.

Pour Revaia, sortir totalement du capital aurait signifié abandonner cette seconde phase de création de valeur à un nouvel acteur. Antoine Loron, cofondateur et co-CEO de Hublo, souligne la continuité de cette relation :

« L’engagement renouvelé de Revaia s’inscrit dans la continuité d’un partenariat de long terme fondé sur la confiance et l’alignement. Leur décision de réinvestir aux côtés de notre nouvel actionnaire majoritaire témoigne de leur conviction dans notre trajectoire et renforce la stabilité de notre actionnariat pour la prochaine étape de notre développement. »

Un signal adressé au marché du capital

Au-delà du cas Hublo, l’opération illustre une inflexion progressive du capital croissance européen, qui cherche à se doter d’outils permettant d’accompagner des actifs stratégiques sur plusieurs cycles de valeur, sans se limiter à une logique d’exit rapide.

Ainsi Revaia, affirme sa capacité à générer des sorties reconnues, mais aussi sa volonté de rester engagé lorsque la dynamique industrielle le justifie. Pour les LPs, le véhicule ouvre l’accès à un actif déjà éprouvé, dans une configuration de risque différente de celle des premiers tours. Pour les entrepreneurs, il esquisse une alternative à la césure traditionnelle entre capital-risque et private equity.

Hublo, une plateforme au cœur des tensions du système de santé

Née du rapprochement de Whoog et MedGo au plus fort de la crise sanitaire, Hublo s’est imposée comme la plateforme européenne de référence pour répondre à la pénurie structurelle de personnels de santé. Sa solution centralise la gestion des besoins en effectifs du recrutement à la planification, en passant par la mobilité interne et la communication pour les hôpitaux, cliniques, EHPAD et autres établissements de soins.

En 2025, la plateforme est utilisée par plus de vingt-deux mille managers dans plus de cinq mille établissements, au bénéfice d’environ un million de professionnels de santé. En toile de fond, Hublo poursuit l’ambition de devenir l’infrastructure logicielle de référence pour la gestion des talents et des ressources humaines dans la santé à l’échelle européenne.