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Le Village by CA Provence Côte d’Azur recrute son/sa futur(e) Startup Manager.

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25/03/2026
1 minute de lecture

C’est probablement l’un des postes qui dit le plus clairement ce que devient l’accompagnement des startups aujourd’hui.

@Le Village by CA Provence Côte d’Azur recrute son/sa futur(e) Startup Manager.

👉 un territoire dense mais fragmenté (06, 83, 04)
👉 des startups en croissance, souvent sous-structurées
👉 un écosystème à activer (corporates, finance, réseau)
👉 et un rôle au cœur de ces dynamiques

Le Village ne cherche pas un “animateur de réseau”, mais un opérateur.

Quelqu’un capable de créer de la valeur là où elle manque encore :

+ identifier les vrais centres de décision (power map)
+ challenger les pratiques commerciales
+ structurer les indicateurs de pilotage
+ anticiper les enjeux de financement (haut et bas de bilan)

Le rôle est simple sur le papier, beaucoup moins dans la réalité :

+ sélectionner les bonnes startups
+ comprendre rapidement leurs zones de risque
+ activer les bons leviers au bon moment

La question est simple :

+ Qui sait voir ce qui ne se voit pas encore dans une startup ?
+ Qui est capable de challenger un dirigeant sans casser la relation ?
+ Qui veut être au point de jonction entre business, finance et écosystème ?

Si vous vous reconnaissez, ou si quelqu’un vous vient en tête, pour accéder à l’offre d’emploi, cliquez ici

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