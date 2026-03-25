Le Village by CA Provence Côte d’Azur recrute son/sa futur(e) Startup Manager.
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C’est probablement l’un des postes qui dit le plus clairement ce que devient l’accompagnement des startups aujourd’hui.
@Le Village by CA Provence Côte d’Azur recrute son/sa futur(e) Startup Manager.
👉 un territoire dense mais fragmenté (06, 83, 04)
👉 des startups en croissance, souvent sous-structurées
👉 un écosystème à activer (corporates, finance, réseau)
👉 et un rôle au cœur de ces dynamiques
Le Village ne cherche pas un “animateur de réseau”, mais un opérateur.
Quelqu’un capable de créer de la valeur là où elle manque encore :
+ identifier les vrais centres de décision (power map)
+ challenger les pratiques commerciales
+ structurer les indicateurs de pilotage
+ anticiper les enjeux de financement (haut et bas de bilan)
Le rôle est simple sur le papier, beaucoup moins dans la réalité :
+ sélectionner les bonnes startups
+ comprendre rapidement leurs zones de risque
+ activer les bons leviers au bon moment
La question est simple :
+ Qui sait voir ce qui ne se voit pas encore dans une startup ?
+ Qui est capable de challenger un dirigeant sans casser la relation ?
+ Qui veut être au point de jonction entre business, finance et écosystème ?
Si vous vous reconnaissez, ou si quelqu’un vous vient en tête, pour accéder à l’offre d’emploi, cliquez ici