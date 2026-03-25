UBL et CII, des formats structurés au cœur du dispositif

Derrière la facturation électronique se joue un basculement du document vers la donnée. Jusqu’ici, la facture circulait principalement sous forme de PDF, lisible par une personne, mais peu exploitable sans retraitement. Demain, elle devra être émise dans des formats dits “structurés”, conçus pour être lus directement par des systèmes informatiques.

Parmi ces formats, deux standards dominent : UBL et CII.

L’UBL (Universal Business Language) est un format international basé sur le langage XML. Il organise la facture sous forme de balises (montant, TVA, lignes de produits, identifiants) que les systèmes peuvent interpréter automatiquement. Développé pour faciliter les échanges commerciaux entre organisations, il est aujourd’hui largement utilisé dans les dispositifs de facturation électronique en Europe.

Le CII (Cross Industry Invoice), également fondé sur XML, répond à une logique similaire, mais s’inscrit dans une normalisation portée par l’ONU (UN/CEFACT). Il vise à proposer un modèle de facture interopérable entre industries et juridictions, avec un niveau de structuration équivalent.

Dans les deux cas, l’objectif est identique : permettre à une facture d’être traitée sans ressaisie, de circuler entre systèmes hétérogènes, et de garantir la cohérence des données tout au long de son cycle de vie.

Ce changement de format conditionne directement la capacité des entreprises à automatiser leurs processus (rapprochement entre commande, réception et facture, gestion des statuts, intégration comptable) et à répondre aux exigences de la réforme.