Legal AI : l’Europe innove, mais le marché se joue aux États-Unis

L’intelligence artificielle s’installe progressivement dans l’un des derniers bastions des services professionnels : le droit. Recherche juridique, analyse contractuelle, rédaction de documents ou due diligence font désormais partie des activités que les nouvelles plateformes d’IA cherchent à automatiser.

Dans ce contexte, la startup suédoise Legora annonce une levée d’environ 505 millions d’euros, valorisant l’entreprise 5,55 milliards de dollars. Cette opération vise explicitement à accélérer son expansion aux États-Unis, où l’adoption de l’intelligence artificielle dans les cabinets d’avocats progresse très rapidement.

Cette orientation de Legora illustre une dynamique désormais visible dans tout le secteur, si l’innovation legal AI est en partie européenne, le marché et la compétition se structurent principalement aux États-Unis.

Le droit, l’un des grands marchés de l’IA professionnelle

Le marché mondial des services juridiques représente environ 900 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus grands secteurs de services professionnels au monde.

Jusqu’à récemment, une grande partie de ce marché restait relativement peu automatisée. Le travail juridique repose encore largement sur des activités intensives en main-d’œuvre :

recherche dans la jurisprudence

analyse de contrats

rédaction de mémos juridiques

préparation de dossiers contentieux.

L’arrivée des modèles de langage de nouvelle génération change progressivement cette équation. Les plateformes de legal AI cherchent désormais à automatiser non seulement certaines tâches ponctuelles, mais des chaînes de travail complètes, parfois décrites comme des agentic workflows.

Dans cette perspective, l’enjeu dépasse la simple création d’outils, les entreprises technologiques tentent de construire l’infrastructure logicielle du travail juridique, c’est-à-dire les plateformes sur lesquelles les cabinets et les directions juridiques organiseront leurs activités.

Les États-Unis, centre de gravité économique du legal AI

Si l’innovation est distribuée entre plusieurs régions du monde, le marché américain demeure le principal moteur économique du secteur.

Les États-Unis représentent environ la moitié du marché mondial des services juridiques. Le pays abrite également les plus grands cabinets internationaux, souvent regroupés sous l’appellation Big Law. Plusieurs d’entre eux dépassent 2 à 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et emploient plusieurs milliers d’avocats.

Cette concentration crée un environnement particulièrement favorable à l’adoption de nouvelles technologies. Lorsqu’une solution d’intelligence artificielle est déployée dans un grand cabinet, elle peut être utilisée simultanément par des centaines, voire des milliers de juristes.

New York est ainsi devenu l’un des principaux pôles mondiaux du legal tech, attirant startups, investisseurs et cabinets d’avocats internationaux. Plusieurs entreprises européennes du secteur ont choisi d’y ouvrir leurs premiers bureaux américains afin de se rapprocher de ce marché.

La concurrence y est déjà structurée autour de plusieurs acteurs technologiques, parmi lesquels la startup américaine Harvey AI, qui développe elle aussi des solutions d’automatisation pour les cabinets d’avocats et les directions juridiques.

Un écosystème européen innovant mais fragmenté

L’Europe n’est pas absente de cette transformation. Plusieurs startups y développent des technologies avancées d’intelligence artificielle appliquées au droit.

Au Royaume-Uni, Luminance s’est spécialisée dans l’analyse automatisée de contrats et les opérations de fusion-acquisition.

En Allemagne, la startup Noxtua développe une plateforme d’intelligence artificielle juridique présentée comme compatible avec les exigences européennes en matière de souveraineté des données. L’entreprise a levé environ 80 millions d’euros pour accélérer le développement de cette technologie.

D’autres acteurs, comme Wordsmith AI, explorent la création d’agents capables d’automatiser certaines tâches juridiques au sein des entreprises.

Malgré cette activité, le marché européen reste plus difficile à structurer. La fragmentation du droit sur le continent, entre systèmes juridiques nationaux, langues et bases de données distinctes, complique la création de plateformes paneuropéennes capables d’atteindre rapidement une grande échelle.

La France, un écosystème legaltech actif mais différent

La France dispose également d’un écosystème legaltech relativement dynamique, même si celui-ci s’est historiquement développé autour de problématiques différentes.

Plusieurs entreprises françaises ont contribué à moderniser l’accès à l’information juridique :

Doctrine, moteur de recherche spécialisé dans la jurisprudence

Legalstart, plateforme proposant des services juridiques en ligne pour les entrepreneurs.

Ces sociétés ont contribué à digitaliser l’accès au droit et certaines démarches juridiques. Elles évoluent toutefois dans un environnement économique et réglementaire plus fragmenté que celui des États-Unis, ce qui limite parfois leur capacité à atteindre rapidement une grande échelle.

Une bataille pour l’infrastructure numérique du droit

La transformation actuelle du secteur juridique dépasse la simple automatisation de certaines tâches. Elle concerne également la question de savoir quelles plateformes structureront le travail des juristes à l’ère de l’intelligence artificielle.

Les entreprises capables de s’imposer dans les cabinets et les directions juridiques pourraient devenir des intermédiaires essentiels entre les professionnels du droit et les systèmes d’IA.

Dans cette perspective, la conquête du marché américain apparaît pour de nombreuses startups européennes comme une étape stratégique. Elle permet d’accéder à un marché plus vaste, à des clients capables de déployer rapidement ces technologies et à un écosystème d’investissement particulièrement actif.

Une startup suédoise devenue l’un des acteurs les plus financés du legal AI

Fondée à Stockholm en 2023, Legora développe une plateforme collaborative d’intelligence artificielle destinée aux avocats et aux équipes juridiques d’entreprise. L’entreprise a été créée par Max Junestrand, qui en est aujourd’hui le CEO.

La société a levé plus de 700 millions d’euros en plusieurs tours de financement successifs, dont 550 millions de dollars lors de cette série D, auprès d’investisseurs comme Accel, Benchmark, Bessemer Venture Partners, General Catalyst et ICONIQ Capital.