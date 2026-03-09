Sheryl Sandberg et Nick Clegg rejoignent le board de NSCALE, valorisé 14,6 milliards de dollars

La course mondiale à l’infrastructure de l’intelligence artificielle attire désormais les figures les plus expérimentées de la Silicon Valley et de la gouvernance technologique. Le spécialiste des infrastructures d’IA Nscale vient d’annoncer l’arrivée de Sheryl Sandberg et de Nick Clegg à son conseil d’administration, aux côtés de Susan Decker.

Cette annonce intervient concomitamment avec une levée de 2 milliards de dollars en série C, qui porte la valorisation de la société à 14,6 milliards de dollars, confirmant la montée en puissance de Nscale dans la nouvelle économie de l’IA.

L’infrastructure, nouveau champ de bataille de l’IA

Fondée en 2024, Nscale s’est positionnée dès l’origine sur un segment devenu central dans l’écosystème technologique, à savoir l’infrastructure nécessaire à l’entraînement et au déploiement des modèles d’intelligence artificielle.

L’entreprise conçoit et exploite :

des centres de données spécialisés IA ,

, des clusters de GPU ,

, des infrastructures réseau haute performance,

ainsi qu’une pile logicielle d’orchestration et de gestion des workloads d’IA.

Dans un marché marqué par l’explosion de la demande en puissance de calcul, ces infrastructures constituent désormais l’un des principaux goulets d’étranglement du développement de l’intelligence artificielle. Les modèles les plus avancés nécessitent des dizaines de milliers de GPU et des infrastructures énergétiques capables de soutenir des charges informatiques colossales. Dans ce contexte, les entreprises capables de construire et d’exploiter ces plateformes à grande échelle deviennent des acteurs clés de l’économie numérique.

Un tour de table révélateur de la nouvelle économie du compute

Le financement de Nscale illustre la convergence entre acteurs technologiques, industriels et financiers autour de l’infrastructure IA.

Le tour de table a été mené par le groupe norvégien Aker ASA et le fonds 8090 Industries. Il réunit également plusieurs acteurs majeurs de l’écosystème technologique et financier, dont NVIDIA, Dell Technologies, Citadel ou encore Jane Street.

Cette diversité d’investisseurs reflète une transformation profonde du secteur. L’IA n’est plus seulement une industrie logicielle portée par des startups et des laboratoires de recherche, et devient une industrie d’infrastructures lourdes, nécessitant des investissements comparables à ceux des télécommunications, de l’énergie ou des réseaux de transport.

Une gouvernance renforcée pour accompagner l’expansion

Dans ce contexte, l’arrivée de Sheryl Sandberg et Nick Clegg au conseil d’administration de Nscale s’inscrit dans la logique d’accompagner la transformation de la société en acteur global de l’infrastructure IA.

Sheryl Sandberg a longtemps été l’une des dirigeantes les plus influentes de la Silicon Valley. Ancienne directrice des opérations de Meta Platforms et auparavant responsable des activités publicitaires chez Google, elle a joué un rôle central dans la structuration et l’expansion internationale de plusieurs plateformes numériques de premier plan.

Nick Clegg, ancien vice-Premier ministre britannique, a pour sa part occupé pendant plusieurs années le poste de président des affaires publiques mondiales de Meta, où il pilotait les relations avec les gouvernements et les régulateurs.

Leur arrivée aux côtés de Susan Decker, ancienne présidente de Yahoo, témoigne de l’importance croissante des enjeux de gouvernance, de régulation et de politique publique dans le développement des infrastructures numériques.

L’IA, une question de puissance industrielle

Pour Josh Payne, fondateur et directeur général de Nscale, l’essor de l’intelligence artificielle ouvre une nouvelle phase de transformation industrielle.

Selon lui, l’IA devrait s’intégrer dans la plupart des secteurs économiques au cours des prochaines années, de la recherche pharmaceutique à l’automatisation industrielle, en passant par les transports ou la robotique.

Une telle diffusion implique toutefois une montée en puissance massive des infrastructures de calcul. Les besoins en data centers spécialisés, en énergie et en réseaux devraient croître à un rythme inédit, conduisant à ce que certains observateurs décrivent déjà comme la plus grande vague d’investissements technologiques de l’histoire récente.

Vers une nouvelle génération d’hyperscalers

Dans cet environnement, Nscale ambitionne de se positionner comme un hyperscaler spécialisé dans l’intelligence artificielle, capable de fournir les infrastructures nécessaires à l’entraînement, au fine-tuning et à l’inférence des modèles à grande échelle.

Historiquement dominé par les grands fournisseurs de cloud comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud, ce marché pourrait voir émerger une nouvelle génération d’acteurs spécialisés dans le compute dédié à l’IA.

En moins de deux ans d’existence, la société a levé plusieurs milliards de dollars pour financer la construction de ses infrastructures et prépare désormais les prochaines étapes de son développement, qui pourraient inclure une introduction en bourse.