Les revenants : Treize questions, cinq générations et quelques certitudes à enterrer.

A l’occasion d’halloween, nous avons décidé de sortir de notre grille habituelle pour vous proposer une nouvelle expérience, l’occasion également de vérifier si votre mémoire mérite vraiment sa réputation

Bienvenue dans Les Revenants, notre quiz consacré à la mémoire de la tech française. Le principe est simple : des années 1990 à aujourd’hui, répondre à treize questions et découvrir ce qu’il reste dans votre mémoire de toutes ces années passées.

Sans chronomètre et sans création de compte. Votre RAM suffit, en théorie.

LES REVENANTS Votre culture tech

revient vous hanter. À vous de jouer →

Les Revenants est une expérience conçue par notre studio de création intégré, PIXELMOOD. Si vous avez des besoins de créations interactives pour cette fin d’année, n’hésitez pas à nous interroger: pixelmood@decode.media