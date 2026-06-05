L’IA commence à construire notre jumeau numérique

Un utilisateur demande à ChatGPT de préparer un déplacement à Londres. L’assistant connaît déjà ses habitudes de voyage, les projets sur lesquels il travaille, le format de documents qu’il préfère recevoir et certaines contraintes qui reviennent régulièrement dans ses échanges.

Jusqu’à présent, une telle continuité relevait davantage de la science-fiction que des assistants numériques. Les premiers modèles de langage étaient capables de produire des réponses sophistiquées, mais restaient fondamentalement amnésiques. Chaque nouvelle conversation impliquait de reconstruire un contexte, les préférences, les projets ou les contraintes évoqués la veille pouvaient disparaître dès l’ouverture d’une nouvelle session.

Avec l’évolution de son système de gestion de la mémoire, OpenAI ne cherche plus seulement à enregistrer des informations. L’entreprise tente désormais de relier des projets, des habitudes, des préférences et des décisions afin de construire une compréhension plus cohérente de chaque utilisateur.

Derrière ce qui pourrait être vu comme une simple amélioration fonctionnelle, se dessine peut-être la prochaine grande bataille de l’intelligence artificielle : celle du modèle utilisateur.

La mémoire devient un actif stratégique

Depuis l’apparition de ChatGPT, la compétition entre les grands laboratoires d’IA s’est principalement jouée sur la puissance des modèles. Taille des réseaux neuronaux, volume de données d’entraînement, capacités de raisonnement ou vitesse d’exécution constituaient les principaux facteurs de différenciation.

À mesure que les performances des modèles convergent, la capacité à comprendre précisément chaque utilisateur devient un avantage concurrentiel de plus en plus important. Un assistant capable de contextualiser une demande grâce à des mois, voire des années d’interactions, peut produire des réponses plus pertinentes qu’un système pourtant doté d’un modèle théoriquement plus performant.

La nouvelle architecture mémoire d’OpenAI tente désormais de distinguer ce qui relève d’un événement ponctuel de ce qui constitue une caractéristique durable. Un projet professionnel peut s’achever. Une préférence peut évoluer. Une habitude peut disparaître. Une nouvelle contrainte peut apparaître.

Cette capacité d’actualisation est probablement plus importante que la mémoire elle-même, car elle transforme progressivement l’assistant en un système capable de maintenir une représentation cohérente de son utilisateur plutôt qu’une simple accumulation d’informations.

Le jumeau numérique sort de l’usine

Le concept de jumeau numérique n’est pas né dans l’intelligence artificielle conversationnelle. Depuis plusieurs années, les industriels utilisent des représentations numériques de moteurs, d’usines, de chaînes logistiques ou de réseaux énergétiques afin de simuler leur comportement. Ces modèles permettent d’anticiper des défaillances, d’optimiser les opérations ou de tester différents scénarios avant leur mise en œuvre dans le monde réel.

L’objectif n’a jamais été de reproduire parfaitement la réalité, mais de construire une représentation suffisamment fidèle pour comprendre le fonctionnement d’un système et anticiper son évolution.

Les assistants IA appliquent progressivement cette logique à l’individu. Là où le jumeau numérique industriel modélise des actifs physiques, le jumeau numérique personnel cherche à représenter des préférences, des objectifs, des habitudes et des contraintes. La matière première n’est plus constituée de capteurs industriels mais de conversations, de documents, de calendriers, d’emails, de recherches ou d’interactions numériques.

L’IA ne modélise plus seulement des conversations

Jusqu’à présent les assistants conversationnels ont été conçus comme des systèmes de traitement de requêtes. Leur rôle consistait à comprendre une question puis à générer une réponse.

Avec l’arrivée des mémoires persistantes, l‘assistant n’apprend plus seulement ce que l’utilisateur demande. Il commence à apprendre comment cet utilisateur fonctionne.

Quels sujets reviennent régulièrement ? Quels objectifs poursuivent ses demandes ? Quels critères influencent ses décisions ? Quelles contraintes structurent son activité ?

Chaque interaction enrichit progressivement cette représentation.

Un investisseur qui analyse régulièrement des startups peut voir émerger un assistant capable d’intégrer ses critères habituels d’évaluation. Un dirigeant peut retrouver instantanément l’historique d’une réflexion stratégique menée sur plusieurs mois. Un consultant peut s’appuyer sur un système qui connaît déjà ses secteurs d’activité, ses formats de restitution et les problématiques récurrentes de ses clients.

La valeur ne réside plus uniquement dans la réponse produite, mais également dans la compréhension préalable de la personne qui pose la question.

Pourquoi les agents IA ont besoin de cette mémoire

Cette évolution est directement liée à l’émergence des agents autonomes. L’objectif des principaux acteurs du secteur n’est plus seulement de répondre à des questions mais d’exécuter des tâches complètes au nom de leurs utilisateurs.

Organiser un déplacement, préparer une réunion, filtrer des informations, gérer un agenda ou effectuer certaines démarches administratives suppose une compréhension approfondie du contexte utilisateur.

Un agent incapable de comprendre les préférences, les habitudes ou les contraintes de son utilisateur restera limité dans ses capacités d’action. À l’inverse, un agent disposant d’une représentation détaillée de son environnement pourra prendre des décisions plus pertinentes avec un niveau d’autonomie supérieur.

De la mémoire au modèle utilisateur

Pour construire une représentation véritablement utile, les conversations ne suffiront probablement pas, et la mémoire constitue seulement la première étape.

Les grands acteurs technologiques disposent déjà de sources d’information considérables. Les emails révèlent les relations professionnelles. Les calendriers exposent les priorités et les habitudes de travail. Les documents décrivent les projets en cours. Les historiques de recherche reflètent les centres d’intérêt. Les applications financières renseignent les comportements économiques. Les objets connectés documentent parfois le sommeil, l’activité physique ou les déplacements.

Pris isolément, chacun de ces flux possède une valeur limitée, mais agrégés dans un même système, ils permettent de construire une représentation beaucoup plus riche de l’utilisateur.

Microsoft dispose d’un accès privilégié aux emails, aux réunions, aux documents et aux outils collaboratifs via Microsoft 365. Google contrôle une partie importante de l’environnement numérique personnel à travers Gmail, Calendar, Drive, Android et Search. Apple s’appuie sur son écosystème matériel et logiciel. OpenAI enrichit progressivement ChatGPT grâce à de nouvelles sources de données et à l’intégration de nouveaux outils.

Derrière des approches différentes se dessine une même ambition, celle de construire la représentation numérique la plus complète possible de leurs utilisateurs.

Qui possédera notre double numérique ?

Cette évolution soulève des questions qui dépassent largement la protection des données personnelles, car l’enjeu n’est plus seulement la donnée brute, mais le modèle qui en est dérivé.

Qui contrôle cette représentation ? Peut-elle être transférée d’un assistant à un autre ? Comment corriger une interprétation erronée ? Comment auditer les mécanismes qui construisent ce portrait numérique ? Qui décide de ce qui constitue une caractéristique durable ou un comportement ponctuel ?

Ces interrogations pourraient rapidement devenir centrales à mesure que les assistants gagnent en autonomie.

Cette perspective rappelle les réflexions de Stanisław Lem dans Summa Technologiae, publié en 1964. L’écrivain polonais imaginait déjà l’apparition de systèmes capables de construire des représentations artificielles du monde et des individus à partir d’une accumulation massive d’informations. Son interrogation ne portait pas tant sur l’intelligence des machines que sur leur capacité à produire des modèles suffisamment riches pour reproduire certains comportements humains.

Plus de soixante ans avant les grands modèles de langage, Lem entrevoyait une question qui devient aujourd’hui concrète : à partir de quel moment une représentation numérique cesse-t-elle d’être un simple dossier d’informations pour devenir un modèle opérationnel d’un individu ?