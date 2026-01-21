Paris-Saclay Summit 2026 : la science comme levier de souveraineté européenne

Les 18 et 19 février 2026, le Paris-Saclay Summit tiendra sa troisième édition à CentraleSupélec, au cœur du cluster Paris-Saclay. En moins de trois ans, l’événement s’est imposé comme un rendez-vous à part dans le paysage européen, non pas une vitrine de l’innovation, mais un espace de débat sur le rôle stratégique de la science dans un monde marqué par la fragmentation géopolitique, la désinformation et la compétition technologique.

Placée sous le haut patronage du Président de la République, cette édition 2026 s’inscrit dans un contexte particulier. La science n’y est plus abordée comme un simple moteur de progrès, mais comme une infrastructure critique : condition de souveraineté industrielle, de capacité décisionnelle et de résilience démocratique.

La rigueur scientifique reste un contre-pouvoir essentiel.

Cette ligne traverse l’ensemble de la programmation, des grands entretiens aux conférences thématiques, en passant par les débats sur l’intelligence artificielle, l’énergie, le climat, la santé, la cybersécurité ou les technologies quantiques. Ici, la science y sera interrogée, confrontée, parfois mise en tension avec les enjeux politiques, économiques et sociétaux.

Une programmation exigeante

Avec plus d’une centaine d’intervenants internationaux et plusieurs dizaines de conférences, la programmation 2026 privilégie la profondeur plutôt que le spectacle. Prix Nobel, médailles Fields, directeurs de grands organismes de recherche, dirigeants industriels et experts internationaux se succèdent autour de sujets structurants : avenir de l’IA, dépendance aux infrastructures numériques, transition énergétique, climat, santé, désinformation, autonomie stratégique européenne.

Seront notamment présents Julie Galland, directrice de la recherche technologique du CEA, Didier Queloz (prix Nobel de physique 2019), Edith Heard (médaille d’or du CNRS 2024), Stéphane Mallat (médaille d’or du CNRS 2025), Gaël Varoquaux (Inria, cofondateur de scikit-learn) et Sasha Luccioni (Hugging Face, IA et climat), ainsi que Jean-Marie Tarascon (Collège de France, médaille d’or du CNRS 2022), pour des échanges centrés sur les infrastructures critiques de la recherche européenne, de l’intelligence artificielle aux data centers, et des semi-conducteurs au quantique.

La médiation scientifique comme enjeu stratégique

Autre singularité du Paris-Saclay Summit : la place accordée à la médiation scientifique. Collégiens et lycéens sont intégrés au cœur du dispositif, à travers ateliers, visites de grandes infrastructures de recherche et rencontres avec des doctorants. L’objectif est de reconstruire le lien entre science, jeunesse et citoyenneté, à un moment où les vocations scientifiques s’érodent et où la défiance progresse.

Pourquoi c’est un rendez-vous à suivre pour les décideurs

Pour les dirigeants d’entreprise, investisseurs, responsables publics et acteurs de l’innovation, le Paris-Saclay Summit 2026 offre un point d’observation pour saisir, pendant 2 jours les lignes de fracture et de convergence entre science, industrie, régulation et géopolitique.

Paris-Saclay Summit 2026

📍 CentraleSupélec, Gif-sur-Yvette

📅 18–19 février 2026

🎟️ Accès gratuit, sur inscription