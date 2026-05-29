Personnalisation : comment l’IA devient un nouveau levier de performance pour les marques

La personnalisation est au cœur des stratégies marketing depuis des années. Pourtant, 60 % des consommateurs estiment encore vivre des expériences peu personnalisées.

Ce décalage résume l’un des grands défis des marques, comment proposer des parcours réellement adaptés, sans alourdir les dispositifs marketing ni complexifier les opérations ?

C’est précisément l’enjeu du webinaire organisé par AB Tasty avec Interflora : montrer comment l’IA rebat les cartes de la personnalisation et permet aux équipes marketing de gagner en rapidité, en précision et en performance.

Là où la personnalisation était souvent longue et complexe à mettre en œuvre, elle devient désormais plus instantanée, scalable et accessible à tous les visiteurs, y compris anonymes.

👉 Webinaire AB Tasty x Interflora (16 Juin 2026 à 11h30)

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L’exemple Interflora : de 25 % à 60 % de tests concluants grâce à l’IA.

Kévin Fatiguet, UX Lead chez Interflora, partagera comment ses équipes ont fait passer leur taux de tests concluants de 25 % à 60 % grâce à l’IA, en s’appuyant sur des cas concrets déployés pour booster les conversions.

Le webinaire reviendra notamment sur trois enjeux opérationnels :

les cas concrets mis en place par Interflora pour améliorer les conversions

les clés pour aligner efficacement les équipes UX et merchandising

l’analyse avancée du comportement des visiteurs selon leur profil émotionnel

Vers une personnalisation plus immédiate et plus accessible.

Au-delà du cas Interflora, le sujet illustre une transformation plus large des stratégies digitales.

Avec AB Tasty Personalization, les marques peuvent créer des expériences ciblées et personnalisées afin d’optimiser chaque étape du parcours client. La solution permet d’adapter les expériences en fonction des comportements, des préférences et du contexte des visiteurs.

L’approche vise à rendre la personnalisation plus simple à activer, plus rapide à déployer et plus directement orientée vers la performance.

Dans un environnement où chaque interaction compte, la capacité à proposer le bon message, la bonne offre ou le bon parcours au bon moment devient un levier central pour améliorer l’engagement et les conversions.

L’IA, nouveau moteur de l’optimisation digitale.

La personnalisation entre dans une nouvelle phase : moins statique, plus dynamique, davantage pilotée par les données et les signaux comportementaux.

L’IA permet désormais d’accélérer l’analyse, de révéler des insights moins visibles et de créer des parcours individualisés à grande échelle.

Pour les équipes marketing, UX et merchandising, l’enjeu n’est plus seulement de personnaliser, mais de le faire plus vite, plus finement et avec un impact mesurable sur la performance.