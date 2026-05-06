Letsignit nomme Amandine Fernandez au poste de Directrice Marketing

Letsignit, l’éditeur qui transforme la signature mail en véritable canal de communication, annonce la nomination d’Amandine Fernandez au poste de Directrice Marketing. Arrivée chez Letsignit en 2018 en tant qu’assistante marketing en alternance, elle a gravi les échelons de cette entreprise marseillaise en pleine croissance qui compte aujourd’hui 87 collaborateurs répartis entre la France et l’Amérique du Nord.

De l’alternance à la direction marketing en 8 ans.

Amandine Fernandez (30 ans) est diplômée d’une licence de chef de projet digital de l’IUT Aix-Marseille et d’un master en digital et e-commerce de Sup de Web Marseille.

Elle débute sa carrière chez Letsignit en 2017, au sein d’une équipe marketing et communication de deux personnes, à un moment où l’entreprise démontre un fort potentiel mais où tout reste à construire. Elle se forme alors sur de nombreux sujets dans un environnement entrepreneurial, marqué par l’autonomie et l’expérimentation.

Au fil des années, elle voit ses responsabilités s’étendre du contenu au référencement, puis à l’acquisition, avant de devenir Responsable Marketing & Communication en décembre 2023, puis Directrice Marketing en janvier 2026.

Dans un contexte de croissance annuelle à deux chiffres, Amandine a accompagné le développement de Letsignit, contribuant notamment à faire passer l’ARR de 3M€ à plus de 11M€. Elle a structuré les stratégies d’acquisition, renforcé la marque et construit un alignement fort entre les équipes commerciales et marketing, tout en positionnant la culture comme un pilier stratégique.

Elle a également été au cœur de la structuration de l’équipe marketing, aujourd’hui composée de sept collaborateurs, qu’elle dirige depuis Marseille.

Aligner l’ensemble des leviers marketing pour soutenir la croissance.

En tant que Directrice Marketing, Amandine pilote désormais la stratégie marketing globale de Letsignit, en lien étroit avec les équipes commerciales et produit, en France comme à l’international.

Son rôle : aligner l’ensemble des leviers – acquisition, marque, contenu, product marketing et culture – pour accompagner l’entreprise dans une nouvelle phase de croissance.

« Letsignit ambitionne de tripler son chiffre d’affaires récurrent dans les prochaines années. Pour accompagner cette croissance, notre enjeu est de structurer un marketing plus scalable, renforcer notre positionnement à l’international et continuer à faire du marketing un pilier de notre culture d’entreprise, sans jamais diluer ce qui fait notre force : l’exigence et l’engagement collectif. »

Dans un monde transformé par l’IA, remettre le sens au cœur du marketing.

Amandine défend une vision du marketing à la croisée du business, du produit et de la culture. Selon elle, les marques doivent aujourd’hui créer de la cohérence, de la confiance et une véritable expérience.

« Le marketing ne peut plus être uniquement orienté performance. Son rôle est autant de générer de la croissance que de construire une relation durable avec ses audiences. »

Amandine observe une saturation des canaux et une baisse continue de l’attention. Dans ce contexte, les approches purement transactionnelles montrent leurs limites. L’essor de l’IA et du no-code rend la production de contenus et de campagnes de plus en plus accessible et standardisée.

« Demain, ce ne sera plus la capacité à produire du contenu qui fera la différence. Je suis convaincue que les marques qui se différencieront seront celles qui sauront créer une expérience cohérente, incarnée et porteuse de sens, au-delà de leurs seules fonctionnalités. »

💡À propos de Letsignit

Fondée en 2013, Letsignit est une solution SaaS qui permet aux entreprises de transformer les communications de leurs collaborateurs en un canal de marque et d’engagement à grande échelle. La plateforme est utilisée par plus de 2,2 millions d’utilisateurs dans plus de 6 000 entreprises, parmi lesquelles Sephora, BPCE, Vinci ou encore Saint-Gobain. Basée à Marseille et présente à l’international, Letsignit compte aujourd’hui 87 collaborateurs et a atteint 11 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025.