Positive lance ses MCP pour connecter les assistants IA directement aux campagnes marketing et commerciales des PME

Un seul agent IA peut désormais orchestrer l’ensemble du parcours, de la visibilité dans les moteurs de recherche jusqu’aux ventes, sans changer d’outil ni rompre la chaîne des autorisations.

Et si votre assistant IA pouvait non seulement répondre à vos questions, mais aussi accéder directement à vos outils marketing, analyser leurs données et déclencher des actions ?

C’est précisément ce que nous rendons possible avec le lancement des serveurs Model Context Protocol (MCP) de Positive.

Positive Surfer, Positive Iconosquare et Positive Signitic sont désormais accessibles aux agents IA via MCP. Positive User rejoindra progressivement cette architecture à partir du quatrième trimestre 2026.

L’objectif : permettre à une PME de connecter l’assistant IA de son choix à l’ensemble de sa chaîne marketing et commerciale, sans multiplier les outils, les intégrations et les ruptures entre chaque étape.

Demain, travailler avec un logiciel ne voudra plus forcément dire ouvrir son interface

Pendant vingt ans, utiliser un logiciel marketing suivait à peu près toujours la même logique : se connecter, naviguer dans des menus, consulter un tableau de bord, exporter des données, puis recommencer dans l’outil suivant.

L’IA conversationnelle est en train d’inverser ce modèle.

Une équipe qui travaille déjà dans Claude, ChatGPT, Copilot ou un autre environnement IA compatible peut désormais y faire remonter directement les données et les fonctionnalités de Positive.

Les tableaux de bord ne disparaissent pas. Ils restent disponibles pour tous ceux qui souhaitent continuer à travailler depuis les interfaces Positive. MCP ajoute simplement une nouvelle porte d’entrée : l’agent IA.

Uma, l’IA native de Positive, est elle aussi conçue pour orchestrer les différents produits de la suite.

Comme l’explique Paul de Fombelle, CEO de Positive :

« L’interface utilisateur n’est plus le seul facteur différenciant. C’est pour cela que nos produits vont là où nos clients travaillent déjà : dans Claude, ChatGPT, Copilot ou Uma. Ce n’est pas simplement une nouvelle fonctionnalité : c’est un changement de posture. »

Concrètement, à quoi ressemble un marketing piloté par un agent ?

Imaginez une responsable marketing qui commence sa journée en demandant à son assistant : « Quelles pages de notre site ont perdu en visibilité cette semaine ? »

Positive Surfer analyse les données et fait remonter les résultats directement dans la conversation.

Elle poursuit :

« Prépare trois publications LinkedIn à partir de ces contenus et programme-les pour jeudi. »

Positive Iconosquare peut prendre le relais.

Puis :

« Identifie les contacts engagés par cette campagne et ajoute-les à notre séquence de nurturing. »

À terme, Positive User pourra exécuter cette action dans le respect des droits accordés à l’utilisateur.

Le changement se situe autant dans les actions réalisées que dans ce qui disparaît entre elles : plus besoin de passer d’un outil à l’autre, de copier des informations ou de reconstruire le contexte à chaque étape.

Un même agent peut suivre le fil de la campagne de bout en bout.

La Full Loop devient pilotable par l’IA

C’est précisément l’idée derrière la Full Loop de Positive.

Un parcours marketing et commercial n’est pas une succession d’actions isolées. La visibilité génère du trafic. Les contenus alimentent les réseaux sociaux. Les campagnes créent de l’engagement. Les interactions enrichissent les données clients. Ces données permettent ensuite de qualifier les leads et d’alimenter les actions commerciales.

Jusqu’ici, même lorsque les outils étaient connectés, les équipes devaient encore intervenir à différents moments du parcours.

Avec MCP, cette boucle devient orchestrable par un agent IA.

Uma, Claude ou un autre assistant compatible MCP peut interagir avec les différentes briques de Positive pour passer de l’analyse de la visibilité au lancement d’une campagne, puis à l’engagement et à la gestion des leads.

Le tout au sein d’une même suite européenne, avec une circulation native des données entre les produits, sans avoir à reconstruire la chaîne à coups d’intégrations API.

Thomas Thelliez, CTO de Positive, résume :

« La Full Loop était une promesse : celle de faire communiquer efficacement nos produits entre eux. MCP permet désormais à n’importe quel assistant IA de la piloter de bout en bout. C’est toute la différence entre une suite connectée et une architecture véritablement headless. »

Les agents IA passent du test à l’usage

Cette évolution intervient alors que les agents IA commencent à sortir du stade expérimental.

En 2026, 40 % des grandes entreprises déclarent déployer des agents IA à grande échelle, contre 27 % un an auparavant, selon McKinsey.

L’adoption de MCP connaît elle aussi une forte accélération : les téléchargements de son SDK sont passés de 97 millions en décembre 2025 à près d’un demi-milliard par mois en juillet 2026.

Pour les PME, l’enjeu est particulièrement important.

Elles n’ont pas nécessairement les ressources pour construire et maintenir des dizaines d’intégrations entre leurs outils, leurs données et leurs modèles d’IA. Une suite nativement accessible aux agents permet de réduire cette complexité : un même agent peut intervenir sur plusieurs étapes du marketing et des ventes, sans devoir recréer une intégration pour chacune d’entre elles.

Et surtout, Positive reste agnostique en matière d’IA : les entreprises peuvent utiliser Uma ou connecter l’assistant compatible MCP de leur choix.

Une transition progressive, avec la sécurité comme prérequis

Toutes les actions ne seront pas ouvertes aux agents en même temps.

Dès aujourd’hui, trois produits Positive disposent de leur serveur MCP :

Positive Surfer MCP permet d’effectuer des audits SEO, d’analyser des mots-clés et de suivre la visibilité dans les environnements IA en langage naturel.

Positive Iconosquare MCP donne accès à la programmation des publications sociales, à l’analyse des performances et au benchmarking concurrentiel.

Positive Signitic MCP permet de piloter la gestion des signatures e-mail, les contrôles de conformité à la marque et les campagnes de bannières tout en conservant leur auditabilité.

Ces trois MCP peuvent être utilisés avec Uma ou avec des agents compatibles MCP tels que Claude, ChatGPT et Copilot.

Positive User MCP sera déployé progressivement à partir du quatrième trimestre 2026.

L’analyse et les accès en lecture seront ouverts en premier. Les actions en écriture suivront lorsque l’authentification via OAuth et la gestion fine des autorisations répondront pleinement aux standards de sécurité de Positive.

Cette progression est volontaire. Donner à un agent la possibilité de consulter des performances marketing n’implique pas le même niveau de risque que lui permettre de modifier des données CRM ou de déclencher des actions sur des contacts.

L’objectif n’est donc pas d’ouvrir le plus vite possible, mais d’ouvrir chaque capacité avec le niveau de contrôle adapté.

L’accès aux agents IA est inclus par défaut

Cette nouvelle façon d’utiliser Positive ne nécessite pas de souscrire à une nouvelle offre.

L’accès MCP est inclus dans les forfaits Positive actuels, sans modification de contrat, licence supplémentaire ou nouveau mot de passe.

Pour les clients existants, cela signifie que les produits qu’ils utilisent déjà peuvent progressivement rejoindre leurs nouveaux workflows IA.

Pour les nouveaux clients, cela ouvre une autre façon d’aborder une suite marketing : commencer depuis Claude, ChatGPT, Copilot ou Uma et faire appel aux différents produits Positive directement depuis la conversation.

Dans tous les cas, les droits de l’agent restent liés à ceux de l’utilisateur. Un agent ne peut accéder qu’aux données et aux actions que la personne qui l’utilise est elle-même autorisée à consulter ou à effectuer.

C’est probablement là que se situe le changement le plus important.

L’IA ne devient pas un outil supplémentaire dans la stack marketing. Elle devient une nouvelle manière de piloter les outils qui s’y trouvent déjà.

Et demain, ouvrir son logiciel marketing ne voudra peut-être plus nécessairement dire ouvrir son interface.