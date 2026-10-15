IA réputation : les enseignements du Baromètre CAC 40 2026

Un dirigeant qui observe qu’une intelligence artificielle générative mentionne son entreprise en tire souvent une conclusion hâtive : être cité, ce serait déjà bien figurer. Pourtant, la visibilité dans une réponse et la façon dont cette réponse décrit l’entreprise sont deux choses distinctes. La première indique si l’on apparaît ; la seconde, comment on est perçu une fois nommé. L’édition 2026 du Baromètre de l’IA réputation du CAC 40, diffusée pour la première fois en juin 2026 et coproduite par Vectors et Trickstr, permet d’objectiver cette distinction à l’échelle des entreprises du CAC 40. Cet article revient sur ce que l’étude apporte concrètement à une direction de la communication ou de la transformation numérique.

Être cité n’est pas être bien perçu

Un modèle d’IA générative peut mentionner une entreprise dans une réponse ouverte sur son secteur sans la décrire favorablement. À l’inverse, il peut réserver une description équilibrée et factuelle à une entreprise qu’il cite plus rarement. Confondre les deux revient à piloter sa réputation sur un seul indicateur, la fréquence de citation, qui ne renseigne ni sur le ton employé, ni sur les faits mobilisés, ni sur les sources auxquelles le modèle a recours pour construire sa réponse.

Pour une direction de la communication, cette nuance a des conséquences pratiques. Un volume élevé de mentions peut masquer une description incomplète, datée ou déséquilibrée, tandis qu’une présence plus discrète peut s’accompagner d’un portrait fidèle. Suivre les deux dimensions séparément permet d’éviter de tirer des conclusions à partir d’un indicateur qui ne mesure qu’une partie de la question.

Une méthode à grande échelle

Pour objectiver cette distinction, l’édition 2026 du Baromètre de l’IA réputation 2026 a administré près de 39 800 questions à quatre modèles d’IA générative, contre 4 536 questions portant sur sept dimensions lors de l’édition précédente. Chaque entreprise du CAC 40 est désormais notée sur neuf dimensions de réputation : vision et stratégie, produits et services, innovation, marque employeur, performance financière, RSE, capital de marque, gouvernance, et adoption de l’IA.

Ce changement d’échelle permet d’examiner davantage de réponses et de dimensions ; la fiabilité des comparaisons dépend néanmoins du protocole et des biais éventuels. Le nombre de questions ne suffit pas, à lui seul, à garantir la solidité des résultats : la formulation des requêtes, le choix des modèles interrogés et la période de collecte comptent tout autant.

Ce que montre le classement 2026

Selon cette édition, Schneider Electric arrive en tête du classement de réputation. Ce résultat mérite d’être lu pour ce qu’il est : une mesure de la façon dont les modèles interrogés décrivent l’entreprise sur les neuf dimensions retenues, et non un jugement objectif sur la qualité de l’entreprise elle-même.

L’édition 2026 décrit par ailleurs une correction du biais industriel qui caractérisait les classements précédents, avec une progression notable des entreprises du luxe et des services. Ce mouvement invite à ne pas considérer la domination industrielle comme acquise d’une édition à l’autre : la composition du classement évolue avec la méthode et avec les contenus disponibles sur lesquels les modèles s’appuient.

Vectors et Trickstr, deux rôles complémentaires

L’étude associe deux organisations aux rôles distincts. Vectors, agence de conseil en communication stratégique, apporte une lecture des enjeux de réputation et de perception propres aux grandes entreprises. Trickstr fournit la chaîne de mesure technique : PromptForge, outil qu’elle a développé et intégré à sa plateforme Kosmos, orchestre la génération des questions, leur administration à grande échelle, la collecte structurée des réponses et leur analyse.

Cette combinaison permet à l’étude de tenir à la fois un discours de communication d’entreprise et une méthode de mesure fondée sur un protocole enregistré, qui peut être réutilisé en documentant les conditions de chaque collecte. Les modèles et les informations disponibles évoluant, ni les conditions ni les résultats ne sont garantis identiques d’une campagne à l’autre.

Observation ou causalité : ce que dit une source citée

Un point mérite une attention particulière. L’identification des sources décrit les références citées dans les réponses. Elle ne démontre pas à elle seule leur influence sur les notes. Les éventuelles corrélations entre couverture médiatique et perception nécessitent une analyse distincte et ne prouvent pas une causalité.

D’autres facteurs, propres à chaque entreprise et à chaque secteur, peuvent également intervenir. Identifier les sources reste une étape utile pour comprendre sur quels contenus s’appuient les modèles, à condition de ne pas en tirer de conclusion sur leur poids réel dans la note finale.

Une démarche concrète pour suivre sa réputation dans les IA

Une entreprise qui souhaite s’approprier cette distinction entre visibilité et perception peut structurer sa démarche en quatre temps :

Établir un état initial : comment l’entreprise apparaît-elle aujourd’hui dans des questions ouvertes sur son secteur, et comment est-elle décrite lorsqu’elle est nommée directement ? Examiner les réponses obtenues et les sources que les modèles citent à l’appui, pour comprendre sur quels contenus repose la description actuelle. Corriger, le cas échéant, les informations publiques disponibles sur l’entreprise pour qu’elles soient pertinentes et à jour, sans chercher à orienter artificiellement les réponses des modèles ni à en garantir le contenu. Effectuer une nouvelle mesure, dans des conditions comparables à la première, pour observer les évolutions, sans les attribuer automatiquement aux corrections apportées.

Cette démarche ne garantit ni un gain de visibilité ni un résultat de référencement dans les réponses des IA génératives : les modèles évoluent selon leurs propres cycles d’entraînement, indépendamment des actions engagées par une entreprise. Elle offre en revanche un cadre pour transformer une intuition, « notre entreprise est-elle bien perçue par les IA ? », en suivi structuré, comparable dans le temps et fondé sur des données plutôt que sur une impression ponctuelle.