Pourquoi l’IA fait de la gouvernance logicielle un véritable casse tête

En moins de 10 ans les entreprises ont multiplié leurs applications au rythme de la croissance du SaaS. L’arrivée des modèles d’IA générative, puis des agents capables d’agir de manière autonome dans les environnements internes, déplace d’autant la difficulté. Désormais le problème ne réside plus seulement dans le volume des outils, mais dans la variabilité de leurs usages, la vitesse des changements et la porosité croissante entre métiers, données et accès.

Les responsables informatiques doivent composer avec des systèmes qui évoluent en continu et gérer des applications qui créent de nouvelles interactions, génèrent des flux internes, modifient les coûts à la minute et produisent elles-mêmes des événements opérationnels. Ces changements rendent plus délicate la compréhension de la consommation réelle, des contrats, des coûts et de la conformité, un véritable casse tête à résoudre.

D’autant que si le SaaS avait introduit une logique de souscription difficile à maîtriser, l’IA modifie l’usage de manière exponentielle. Ainsi une équipe peut déclencher des centaines d’appels API supplémentaires sans en saisir les implications immédiates, un agent peut réallouer des droits internes selon des règles imprévues ou encore une automatisation peut engager la responsabilité de l’entreprise sans qu’un opérateur humain ne l’ait anticipé.

Dans ce contexte, une nouvelle génération d’outils émerge, afin d’interpréter les données d’usage en temps réel, rapprocher les informations contractuelles, automatiser la gestion des accès et ajuster les ressources. La gouvernance logicielle devient de fait un enjeu transversal et ne concerne plus uniquement la sécurité ou la finance. Elle touche la productivité, la conformité, l’architecture interne et l’expérience collaborateur.

Ainsi aux cotés de solutions comme BetterCloud, Torii, Vendr ou Zluri, ces nouvelles solutions cherchent à reconstruire un modèle de gouvernance adapté à l’ère des systèmes autonomes. En France, Corma, créée en juillet 2023, développe une plateforme de gestion automatisée des logiciels combinant Identity Access Management et Software Asset Management. Elle utilise un système multi-agents pour collecter les données d’usage, interpréter les contrats et automatiser les tâches IT. La société vient d’annoncer la clôture d’une levée de fonds Seed de 3,5M euros. Le tour est mené par XTX Ventures, avec la participation de Tuesday Capital, Kima Ventures, 50 Partners et Olympe Capital. Des business angels comme Thomas Wolf, Jean-Louis Quéguiner et Doreen Pernel ont également participé. La startup a été créée par Héloïse Rozes, Samuel Bismut et Nikolai Fomm.