Code red chez OpenAI, huit semaines pour remettre ChatGPT au centre du jeu

En déclarant un “code red”, Sam Altman vient de suspendre une grande partie des projets de l’entreprise (Sora, Pulse, …) pour concentrer ses équipes pendant 8 semaines sur un seul objectif : l’amélioration de ChatGPT.

Cette décision en faveur du produit, face à la quête d’intelligence artificielle générale, donne la main à Fidji Simo, qui depuis son arrivée chez OpenAI s’évertue à renforcer ChatGPT, mieux mettre en valeur ses fonctionnalités et en accroitre l’usage.

Le contexte concurrentiel accentue d’autant la pression. Google progresse rapidement avec Gemini 3 et son image generator Nano Banana Pro. Le groupe a également consolidé sa présence sur mobile, un terrain d’usage décisif. De leur coté, Anthropic s’affirme auprès des entreprises, profitant d’une réputation de fiabilité et de stabilité et Mistral bénéficie d’un soutien politique qui nourrit l’ambition européenne en IA. L’enjeu pour Sam Altman est que ChatGPT reste la référence du marché. Il affirme d’ailleurs que la prochaine étape déterminante se jouera contre Apple, estimant que les futurs usages de l’IA nécessiteront des appareils repensés, allusion au projet avec Jonathan Ive.

En arrière-plan, les enjeux financiers sont considérables. OpenAI a signé des engagements massifs en infrastructures, jusqu’à 1,4 trillion de dollars à terme. Les prévisions internes tablent sur 10 milliards de revenus cette année, 20 milliards l’an prochain et 35 milliards en 2027. Ces chiffres s’appuient sur l’hypothèse que ChatGPT restera l’interface dominante de l’IA grand public. Un ralentissement de croissance ferait peser des incertitudes sur la trajectoire de financement et sur la capacité d’OpenAI à soutenir son rythme de développement.

OpenAI prévoit de publier un nouveau modèle attendu en janvier, qui devrait apporter des améliorations en images, en vitesse et en personnalité, condition sinequanone pour clore la phase Red Code.