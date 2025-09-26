NSCALE lève 1 milliard d’euros et veut incarner l’hyperscaler IA européen

Avec une levée de Série B de 1,1 milliard de dollars, soit environ 1 milliard d’euros, Nscale vient de signer le plus important tour de financement jamais réalisé par une société technologique au Royaume-Uni et en Europe. L’opération, menée par le groupe norvégien Aker ASA, marque une étape stratégique dans l’ambition européenne de construire une infrastructure souveraine dédiée à l’intelligence artificielle.

Nscale se présente comme un hyperscaler « engineered for AI » avec un modèle qui repose sur une intégration verticale allant des processeurs graphiques jusqu’aux logiciels d’orchestration, en passant par le réseau, le stockage et les services managés. L’entreprise déploie ses propres centres de données, situés dans des régions à faible coût énergétique, notamment en Norvège où l’hydroélectricité permet de concilier performance, durabilité et conformité réglementaire.

Face à la tension mondiale sur les ressources de calcul, Nscale entend sécuriser un pipeline de 100 000 unités NVIDIA d’ici 2026, positionnant ainsi l’Europe dans la course mondiale à la capacité de calcul. « Nous développons l’infrastructure qui soutiendra l’IA de demain. L’intelligence artificielle redéfinit déjà les modèles industriels, économiques et les stratégies nationales. Mais cette transformation ne peut s’opérer sans des fondements solides : des centres de données, des GPU et les logiciels capables de les orchestrer. Nscale construit une base intégrée, conçue pour l’IA, afin d’alimenter la prochaine vague de révolutions technologiques et de permettre aux industries comme aux innovateurs du monde entier de réaliser ce qui semble encore impossible aujourd’hui. », a déclaré par voie de communiqué Josh Payne, fondateur et directeur général.

La société multiplie les partenariats pour s’imposer comme un acteur clé de l’écosystème, ainsi avec Microsoft, OpenAI et NVIDIA, elle développe Stargate UK, projet d’infrastructure conçu pour déployer des capacités souveraines sur le territoire britannique. En parallèle, Nscale et Aker ASA ont lancé Stargate Norway, la première hyperscale IA européenne, adossée à un accord pluri-milliardaire avec Microsoft pour équiper le site de Narvik. Dell et Nokia complètent l’architecture industrielle en apportant leurs expertises respectives en infrastructures et en réseaux optiques.

Pour l’Europe, ce projet cristallise deux dynamiques, d’un côté, la nécessité de construire une alternative locale aux hyperscalers américains qui concentrent aujourd’hui l’essentiel de l’offre mondiale et de l’autre, l’opportunité de capitaliser sur un avantage énergétique, grâce à l’accès aux énergies renouvelables à bas coût en Scandinavie, pour bâtir une infrastructure compétitive et durable. Si le défi reste immense face aux capacités d’investissement de Microsoft, Amazon et Google, Nscale trace une voie crédible pour l’émergence d’un champion européen de l’infrastructure IA

Créée au Royaume-Uni, Nscale est dirigée par Josh Payne, CEO et fondateur. La société a réuni 1,1 milliard de dollars en Série B, soit environ 1 milliard d’euros, lors d’un tour mené par Aker ASA, avec la participation de Sandton Capital, Blue Owl, Dell, Fidelity, G Squared, Nokia, NVIDIA, Point72 et T.Capital.