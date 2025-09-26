Josh Payne CEO de NSCALE
Josh Payne CEO de NSCALE
COMPUTE POWERIN THE LOOP

NSCALE lève 1 milliard d’euros et veut incarner l’hyperscaler IA européen

📩 Pour nous contacter: redaction@frenchweb.fr

26/09/2025
2 minutes de lecture

Avec une levée de Série B de 1,1 milliard de dollars, soit environ 1 milliard d’euros, Nscale vient de signer le plus important tour de financement jamais réalisé par une société technologique au Royaume-Uni et en Europe. L’opération, menée par le groupe norvégien Aker ASA, marque une étape stratégique dans l’ambition européenne de construire une infrastructure souveraine dédiée à l’intelligence artificielle.

Nscale se présente comme un hyperscaler « engineered for AI » avec un modèle qui repose sur une intégration verticale allant des processeurs graphiques jusqu’aux logiciels d’orchestration, en passant par le réseau, le stockage et les services managés. L’entreprise déploie ses propres centres de données, situés dans des régions à faible coût énergétique, notamment en Norvège où l’hydroélectricité permet de concilier performance, durabilité et conformité réglementaire.

Face à la tension mondiale sur les ressources de calcul, Nscale entend sécuriser un pipeline de 100 000 unités NVIDIA d’ici 2026, positionnant ainsi l’Europe dans la course mondiale à la capacité de calcul. « Nous développons l’infrastructure qui soutiendra l’IA de demain. L’intelligence artificielle redéfinit déjà les modèles industriels, économiques et les stratégies nationales. Mais cette transformation ne peut s’opérer sans des fondements solides : des centres de données, des GPU et les logiciels capables de les orchestrer. Nscale construit une base intégrée, conçue pour l’IA, afin d’alimenter la prochaine vague de révolutions technologiques et de permettre aux industries comme aux innovateurs du monde entier de réaliser ce qui semble encore impossible aujourd’hui. », a déclaré par voie de communiqué Josh Payne, fondateur et directeur général.

La société multiplie les partenariats pour s’imposer comme un acteur clé de l’écosystème, ainsi avec Microsoft, OpenAI et NVIDIA, elle développe Stargate UK, projet d’infrastructure conçu pour déployer des capacités souveraines sur le territoire britannique. En parallèle, Nscale et Aker ASA ont lancé Stargate Norway, la première hyperscale IA européenne, adossée à un accord pluri-milliardaire avec Microsoft pour équiper le site de Narvik. Dell et Nokia complètent l’architecture industrielle en apportant leurs expertises respectives en infrastructures et en réseaux optiques.

Pour l’Europe, ce projet cristallise deux dynamiques, d’un côté, la nécessité de construire une alternative locale aux hyperscalers américains qui concentrent aujourd’hui l’essentiel de l’offre mondiale et de l’autre, l’opportunité de capitaliser sur un avantage énergétique, grâce à l’accès aux énergies renouvelables à bas coût en Scandinavie, pour bâtir une infrastructure compétitive et durable. Si le défi reste immense face aux capacités d’investissement de Microsoft, Amazon et Google, Nscale trace une voie crédible pour l’émergence d’un champion européen de l’infrastructure IA

Créée au Royaume-Uni, Nscale est dirigée par Josh Payne, CEO et fondateur. La société a réuni 1,1 milliard de dollars en Série B, soit environ 1 milliard d’euros, lors d’un tour mené par Aker ASA, avec la participation de Sandton Capital, Blue Owl, Dell, Fidelity, G Squared, Nokia, NVIDIA, Point72 et T.Capital.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
Tags
26/09/2025
2 minutes de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
Josh Payne CEO de NSCALE
NSCALE lève 1 milliard d’euros et veut incarner l’hyperscaler IA européen
Etienne Merineau, CEO Telegraph Ventures
L’amorçage en crise au Canada : pourquoi les fonds institutionnels misent sur de nouveaux gestionnaires
Avec Pulse, OpenAI se met en rupture avec Google et Meta
Trump signe un executive order pour forcer Pékin à céder TikTok US
OVHcloud prend une longueur d’avance dans la course au chiffrement quantique
Ivan Cossu, CEO de Deskbird
L’IA au service des bureaux vides : DESKBIRD lève 19 millions d’euros pour réinventer la gestion des espaces de travail
Alexandre Pereira, co fondateur et CEO de 2501
Les agents IA autonomes de 2501.AI lèvent 2 millions d’euros pour transformer les métiers SRE et DevOps