TCV et Blackstone Growth entrent au capital de PENNYLANE et injectent 175 millions d’euros

L’entrée de TCV et de Blackstone Growth au capital de Pennylane, à l’occasion d’une levée de fonds de cent soixante-quinze millions d’euros, marque une étape significative dans la trajectoire de l’éditeur français de logiciels comptables et financiers. L’opération s’inscrit dans une logique de consolidation, à la fois financière, industrielle et organisationnelle, à un moment charnière pour le marché européen. L’opération fait également passer la startup dans la catégorie des licornes, dont le nombre tend à se réduire ces derniers mois.

Un tour de financement dans un contexte de maturité croissante

Cette levée intervient alors que Pennylane se rapproche de la rentabilité, et que la généralisation à venir de la facturation électronique, et la perspective d’une consolidation du marché européen constituent le cadre immédiat de cette opération.

Le choix d’investisseurs de growth equity se traduit ici par une volonté de s’appuyer sur des partenaires capables d’accompagner une phase de structuration avancée, sans remettre en cause l’équilibre du modèle existant.

TCV : une expertise du passage à l’échelle des plateformes logicielles

TCV intervient historiquement auprès d’entreprises technologiques ayant atteint un niveau de maturité produit et organisationnelle suffisant pour envisager un déploiement à grande échelle. Le fonds s’est construit une spécialisation dans l’accompagnement de plateformes logicielles et fintechs à vocation internationale. Le fonds compte en portefeuille des sociétés comme Qonto, Nubank, Revolut ou encore Klarna.

Blackstone Growth : un soutien financier puissant

La participation de Blackstone Growth s’inscrit dans une logique distincte de celle des activités de private equity traditionnelles du groupe Blackstone. Cette entité dédiée aux entreprises technologiques en forte croissance privilégie des prises de participation minoritaires, sans recherche de contrôle ni d’ingérence dans la gouvernance opérationnelle.

La complémentarité entre TCV et Blackstone Growth permet ainsi de combiner une capacité financière significative, pour assurer les projets de croissance de Pennylane.

Un changement de statut plus qu’un changement de cap

L’entrée de TCV et de Blackstone Growth s’inscrit dans la continuité de la stratégie de financement de la société, dont le capital est majoritairement détenu par des fonds internationaux tels que Sequoia, Citadel Capital et DST, aux côtés de deux acteurs français, Partech et Kima Ventures.

Elle confère en revanche à l’entreprise un nouveau statut : celui d’un acteur désormais doté des moyens financiers et des partenaires nécessaires pour s’inscrire durablement dans le paysage européen des logiciels comptables et financiers.

Dans un marché appelé à se concentrer sous l’effet des contraintes réglementaires et des investissements requis, cette opération renforce la capacité de Pennylane à absorber les chocs, à investir dans l’intelligence artificielle et à aborder son développement européen avec un horizon de temps élargi.