PENNYLANE: l’alliée des experts-comptables et des entreprises pour optimiser les données financières

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

On estime que plus de 70% des chefs d’entreprise sont satisfaits de leur expert-comptable. Néanmoins, beaucoup font le constat que les données récupérées par ce dernier ne sont pas assez mises à profit. C’est là qu’intervient la plateforme Pennylane, qui s’adresse aux experts-comptables et aux entreprises afin de fluidifier les échanges de données et de les optimiser. Pour en parler, nous avons reçu Arthur Waller, CEO de Pennylane.

Retrouvez l’interview complète d’Arthur Waller, CEO de Pennylane:

Lancée officiellement en janvier 2020 par les fondateurs de PriceMatch, Pennylane est une plateforme permettant aux dirigeants d’entreprise de gérer les données financières de l’entreprise en temps réel. Concrètement, elle centralise toutes les données financières (banque, achats, vente, caisse, services d’encaissement) pour proposer une vision globale aux dirigeants d’entreprise. Ces données sont également accessibles à l’expert-comptable de l’entreprise pour épauler les dirigeants dans la gestion de la trésorerie.

« Nous nous adressons aux entreprises d’indépendants (40% de nos clients sont des indépendants aujourd’hui) et celles qui comptent jusqu’à un millier de collaborateurs », explique Arthur Waller, CEO de Pennylane. La solution s’adapte évidemment aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Pour les indépendants, la plateforme offre un compte pro pour gérer leurs achats, leurs ventes et collaborer avec leur expert-comptable. Pour les plus grandes structures, Pennylane fournit des outils comptables avancés et des fonctionnalités personnalisées.

Cybersécurité

Comme pour beaucoup d’entreprises, la sécurité des données est une priorité pour Pennylane qui est en cours d’obtention de l’agrément ISO 27001. « Il faut savoir que souvent, les salariés sont la porte d’entrée la plus facile pour un attaquant. Nous faisons donc énormément d’éducation auprès de nos salariés, on leur envoie pas mal de faux mails, de phishing, on utilise un outil SaaS pour cela », détaille le CEO de Pennylane.

« Dans le cadre de notre audit ISO 27001, nous avons développé énormément de formations en interne. » « On compte également dix développeurs parmi nos 120 développeurs qui sont ambassadeurs sécurité et qui, chacun au sein de leur équipe, sont chargés de spotter des problématiques éventuelles et d’essayer d’évangéliser leurs collègues. »

La facturation électronique bientôt obligatoire pour toutes les entreprises

Pennylane, qui accompagne plus de mille cabinets d’expertise comptable et plus de 50 000 dirigeants d’entreprise, souhaite désormais aller au-delà de la simple comptabilité en offrant une intégration complète des services bancaires.

« On peut maintenant embarquer dans l’outil comptable Pennylane tous les services bancaires et les proposer à nos clients (compte pro, carte de crédit, terminal de paiement, etc) ». Cette intégration vise à simplifier la gestion financière quotidienne des entreprises, en centralisant toutes les opérations financières en un seul et même endroit.

Un autre point majeur que la FinTech met en avant est celui de la loi concernant la facturation électronique, qui obligera toutes les entreprises à choisir « une plateforme de dématérialisation pour échanger leurs factures électroniques et transmettre leurs données à l’administration », comme l’indique le Ministère de l’économie et des finances.

« Concrètement, toutes les entreprises en France vont devoir émettre des factures électroniques », explique Arthur Waller. « Toutes vos factures seront centralisées en un seul et même endroit, ce qui rend beaucoup plus important l’utilisation d’un outil de gestion digitale. » Cette réforme, prévue pour le 1er juillet 2024, ouvre de nouvelles opportunités pour Pennylane et le marché des solutions de gestion comptable.