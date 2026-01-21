UBTECH, AGIBOT, UNITREE: les humanoïdes chinois face à Tesla, Figure AI et Agility Robotics

La robotique humanoïde franchit un seuil inédit pour une technologie émergente, avec un afflux de commandes massives de la part d’acteurs industriels et commerciaux auprès des acteurs chinois, concentrés à Shenzhen. UBTech Robotics, groupe chinois fondé en 2012 et aujourd’hui coté à Hong Kong, illustre parfaitement cette tendance de fond.

Une société cotée déjà confrontée à l’exécution industrielle

Longtemps associée à la robotique éducative et aux démonstrateurs technologiques, l’entreprise s’est réorientée vers une trajectoire industrielle. Un pivot qui s’est avéré gagnant, avec à la clef des volumes de commandes significatives. UBTech occupe aujourd’hui une position singulière dans l’écosystème mondial de l’humanoïde. Présentée comme la première entreprise spécialisée dans ce segment à être entrée en Bourse, UBTech Robotics affiche début janvier une capitalisation d’environ 7,8 milliards d’euros (71,8 milliards de dollars hongkongais) et a récemment intégré l’indice MSCI China, renforçant sa visibilité auprès des investisseurs internationaux. D’autres acteurs pourraient suivre cette trajectoire à commencer par Unitree, dont des informations contradictoires sur une prochaine IPO se télescopent.

Une accélération spectaculaire des commandes en 2025

Sur le plan commercial, UBTech enchaîne les appels d’offres publics et industriels de grande ampleur, avec une année 2025 exceptionnelle. Ainsi l’entreprise a remporté trois marchés majeurs pour un montant cumulé d’environ 73,6 millions d’euros (566 millions de yuans).

Ces contrats portent notamment sur :

un centre de collecte et d’entraînement de données pour robots humanoïdes à Jiujiang, dans le Jiangxi, pour 18,6 millions d’euros (143 millions de yuans)

(143 millions de yuans) un centre de collecte et de test associé à un projet d’éducation et d’innovation en intelligence artificielle à Fangchenggang, dans le Guangxi, pour 34,3 millions d’euros (264 millions de yuans)

(264 millions de yuans) un projet d’équipement pour un centre de collecte de données à Zigong, dans le Sichuan, pour 20,7 millions d’euros (159 millions de yuans)

À ces marchés récents s’ajoutent des commandes antérieures significatives, dont une opération signée en septembre pour 32,5 millions d’euros (250 millions de yuans) et une autre remportée en octobre pour 16,4 millions d’euros (126 millions de yuans). Au total, les commandes de robots humanoïdes d’UBTech en 2025 atteignent environ 169 millions d’euros (1,3 milliard de yuans).

A noter que ces montants concernent exclusivement la gamme Walker, dédiée aux usages industriels et commerciaux. Les robots de recherche ou d’éducation, comme Tiangong Xingzhe ou AI Wukong, n’entrent pas dans ce périmètre.

Walker, un humanoïde devenu produit industriel

Cette fameuse série Walker est désormais déployée dans des environnements de production réels, en particulier dans l’automobile. UBTech a mené des phases d’entraînement opérationnel dans les usines de Geely, FAW-Volkswagen, BYD, Audi FAW, BAIC New Energy ainsi que chez Foxconn. Selon l’entreprise, ces expérimentations ont permis de stabiliser les algorithmes et les systèmes logiciels en conditions industrielles, tout en faisant évoluer les robots d’une logique d’autonomie individuelle vers des scénarios de coopération multi-robots.

Cette capacité à faire travailler simultanément plusieurs humanoïdes sur différentes tâches constitue l’un des points techniques les plus observés par les industriels.

Pourquoi l’automobile sert de terrain d’adoption

Parmi les neuf grandes commandes recensées en 2025, cinq proviennent d’acteurs industriels privés, dont au moins quatre du secteur automobile. Ce tropisme s’explique par la nature même des ateliers automobiles, historiquement conçus pour l’homme puis progressivement automatisés.

Les chaînes d’assemblage offrent un environnement structuré, répétitif et physiquement contraignant, particulièrement adapté aux humanoïdes. Ces derniers peuvent y évoluer sans transformation lourde de l’infrastructure, ce qui constitue un avantage comparatif majeur face aux robots industriels fixes. Cette logique se retrouve également dans d’autres groupes internationaux, notamment chez Tesla, BMW ou Mercedes-Benz, bien que les approches technologiques diffèrent.

Les collectivités locales, nouveaux clients structurants

L’autre fait marquant de l’année concerne la montée en puissance des clients publics. Quatre grandes commandes, toutes supérieures à 13 millions d’euros (100 millions de yuans), ont été passées par des collectivités locales en quelques semaines.

Une montée en capacité déjà planifiée

Sur le plan industriel, UBTech a franchi fin 2025 un seuil plus rapidement qu’anticipé, avec la sortie de chaîne de son 1 000e robot humanoïde Walker S2 sur le site de production de Liuzhou. À cette date, l’entreprise indique que plus de 500 robots Walker S2 sont déjà livrés ou engagés dans des déploiements opérationnels. UBTech vise désormais une capacité annuelle pouvant atteindre 10 000 unités dès 2026.

UBTech, Unitree, AgiBot : premières lignes de fracture du marché

D’après Counterpoint Research, environ 16 000 robots humanoïdes ont été installés dans le monde en 2025, la Chine concentrant plus de 80 % des déploiements. Les cinq principaux acteurs ont représenté 73 % des installations mondiales.

AgiBot capte près de 31 %, Unitree Robotics environ 27 %, tandis qu’UBTech, Leju Robotics et Tesla se situent autour de 5 % chacun. Enfin, selon Counterpoint, le marché pourrait dépasser 100 000 installations d’ici 2027, avec la logistique, la fabrication et l’automobile concentrant près de 72 % des déploiements.