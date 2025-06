Comment Unitree a pris une longueur d’avance sur la robotique humanoïde

En quelques années, Unitree Robotics est passée du statut de startup technique à celui de fabricant industriel de robots humanoïdes et quadrupèdes à bas coût. Implantée à Hangzhou, mais intégrée dans l’écosystème de Shenzhen, l’entreprise développe des machines autonomes commercialisées à grande échelle, là où la plupart des concurrents mondiaux sont encore au stade du prototype.

TL;DR – Unitree : L’humanoïde industriel à moins de 20 000 dollars qui rebat les cartes mondiales 👥 Pour qui est-ce important ? Investisseurs stratégiques dans la robotique industrielle et les composants électroniques

Décideurs publics et responsables politiques des filières deeptech et souveraineté industrielle

Startups et scale-ups en robotique en Europe et aux États-Unis

Acteurs de la sécurité, de la logistique et de la recherche universitaire 💡 Pourquoi c’est stratégique ? Unitree vend déjà des humanoïdes fonctionnels, là où les concurrents n’ont que des prototypes

Le positionnement prix (<20 000 $) casse les standards et ouvre un marché grand public professionnel

La chaîne de valeur intégrée permet des cycles de production et d’itération accélérés

Le G1 concrétise les ambitions chinoises en robotique, appuyées par les politiques industrielles nationales

Un précédent comparable à DJI dans les drones : création de standard par l’offre, verrouillage de marché 🔧 Ce que ça change concrètement Des robots humanoïdes sont désormais accessibles à l’achat international, y compris aux États-Unis

Le marché bascule de la R&D démonstrative vers l’industrialisation opérationnelle

Les acteurs occidentaux risquent de rater la phase de standardisation si leur time-to-market reste trop lent

Les premiers cas d’usage (surveillance, logistique, interaction simple) deviennent exploitables

Le G1 pourrait devenir le premier robot humanoïde distribué à grande échelle dans le monde

Une entreprise née de la recherche

Unitree a été fondée en 2016 par Wang Xingxing, ingénieur diplômé de l’université de Zhejiang. Dès ses débuts, l’entreprise se spécialise dans les quadrupèdes robots, inspirés des travaux du MIT et de Boston Dynamics. Le premier modèle, Laikago, pose les bases d’une stratégie orientée produit : machines compactes, robustes, reproductibles, pensées dès le départ pour la commercialisation.

En moins de cinq ans, Unitree développe plusieurs générations de quadrupèdes (AlienGo, Go1, B1), puis amorce un tournant avec le robot bipède H1, présenté en 2023, suivi d’une version plus accessible : le G1, vendu à partir de 16 000 dollars.

Industrialisation à cycle court

Contrairement à ses homologues occidentaux, Unitree n’opère pas sur un modèle de démonstration technologique. Sa chaîne de valeur est orientée vers la mise sur le marché. Conception, fabrication, assemblage et distribution sont intégrés localement. Cette approche permet une vitesse d’itération élevée, avec une production en série dès les premières versions.

L’entreprise vend ses robots directement via son site web, à destination de clients internationaux (chercheurs, industriels, universités, entreprises de sécurité). Ce canal lui permet d’expérimenter sans intermédiaire, d’adapter rapidement ses modèles et d’accumuler des données d’usage.

Positionnement prix et rupture de marché

Le G1, humanoïde bipède d’1,30 mètre et 16 kg, est proposé à un prix public inférieur à 20 000 dollars. Il intègre des capteurs de mouvement, une vision embarquée, et une batterie amovible. Ce tarif contraste avec les estimations des grands projets occidentaux : entre 100 000 et 200 000 dollars pour des machines équivalentes, qui ne sont pas encore commercialisées.

Ce différentiel de prix n’est pas seulement lié au coût de la main-d’œuvre ou à des économies d’échelle. Il traduit un choix stratégique, celui de produire un robot fonctionnel “suffisant”, plutôt que viser un humanoïde perfectionné et généraliste. Le pari d’Unitree n’est pas de remplacer l’humain, mais de construire une plateforme exploitable pour les premiers cas d’usage à forte valeur : surveillance, logistique interne, interaction de base.

Une trajectoire conforme aux objectifs étatiques

Bien qu’elle se présente comme une entreprise privée, Unitree s’inscrit dans une dynamique nationale plus large. La stratégie “Made in China 2025”, puis le plan quadriennal 2023-2027 sur les humanoïdes, définissent l’autonomisation robotique comme une priorité industrielle nationale. La province du Zhejiang soutient activement les efforts de robotisation, et des investissements publics orientent les filières de composants, batteries, actuateurs, capteurs, etc.

Le positionnement de Wang Xingxing dans les cercles de représentation technologique officiels, notamment en présence du président Xi Jinping en 2024, montre que l’entreprise est identifiée comme un acteur stratégique. Le fait que le G1 soit déjà vendu à l’international, y compris sur le marché américain, en renforce la portée symbolique.

Une compétition encore fragmentée

Les concurrents américains et européens avancent prudemment. Boston Dynamics poursuit ses recherches, mais ses machines ne sont pas disponibles à l’achat. Agility Robotics a engagé une collaboration avec Amazon sur le robot Digit, mais l’industrialisation reste progressive. Le projet Optimus de Tesla est encore en démonstration.

Dans ce paysage, Unitree occupe une position intermédiaire, moins avancée en termes de capacité d’action autonome, mais largement devant sur les volumes et l’accessibilité. L’entreprise pourrait jouer un rôle comparable à celui de DJI dans les drones, et innonder un marché mondial, fixer les standards, pour refermer l’espace d’entrée pour la concurrence.

Le seul robot humanoïde en circulation?

Unitree ne fait pas la course à la sophistication, elle industrialise ce qui est déjà maîtrisé, accélère ce qui est encore lent, et rend concrètes des promesses que d’autres peinent à sortir des laboratoires. Le risque n’est pas tant que son robot humanoïde soit “le meilleur”, mais qu’il soit le seul en circulation à échelle mondiale au moment où le marché commence à émerger.

L’entreprise n’a pas encore gagné. Mais elle avance vite, dans une direction claire, avec une offre réaliste et distribuée. Pour qui observe la robotique non comme un exercice d’ingénierie, mais comme un fait industriel, Unitree est à surveiller non pour ses vidéos, mais pour ses livraisons.