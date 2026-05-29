ANTHROPIC ne lève plus du capital, elle achète désormais des gigawatts

Anthropic a annoncé hier une levée de fonds de 65 milliards de dollars portant sa valorisation à 965 milliards de dollars. À première vue, l’opération confirme l’appétit intact des marchés pour les champions de l’intelligence artificielle, pourtant, derrière ce financement record, Anthropic révèle surtout la nouvelle réalité économique de l’IA. Le principal défi n’est plus uniquement de concevoir les meilleurs modèles, mais de garantir l’accès aux ressources physiques qui permettent de les entraîner et de les faire fonctionner.

Pendant plus d’une décennie, la technologie s’est définie par le logiciel. L’intelligence artificielle la réintroduit dans le monde des contraintes physiques.

Une valorisation qui finance une infrastructure mondiale

Avec un revenu annualisé désormais estimé à 47 milliards de dollars, Anthropic évolue dans une catégorie qui n’a plus grand-chose à voir avec celle des startups traditionnelles. Peu d’entreprises dans l’histoire du logiciel ont atteint un tel niveau de revenus aussi rapidement. Un parcours qui explique en partie la valorisation de 965 milliards de dollars consentie par les investisseurs.

Mais ce qui distingue cette levée de fonds des précédentes n’est pas seulement son montant, mais ce à quoi elle va servir. Ainsi les capitaux levés ne serviront pas uniquement à recruter des chercheurs ou à développer de nouvelles générations de modèles. Ils serviront à sécuriser les infrastructures nécessaires pour répondre à une demande qui croît désormais plus vite que les capacités disponibles.

La véritable annonce : jusqu’à dix gigawatts de capacité

Anthropic annonce avoir conclu des accords pouvant représenter jusqu’à cinq gigawatts de capacité avec Amazon, auxquels s’ajoutent cinq gigawatts de TPU de nouvelle génération avec Google et Broadcom. L’entreprise bénéficie également d’un accès aux infrastructures GPU Colossus développées par SpaceX.

L’apparition du gigawatt comme unité stratégique constitue probablement un indicateur de la mutation en cours. L’intelligence artificielle cesse progressivement d’être une activité principalement logicielle pour devenir une industrie lourde. La situation rappelle davantage les grandes phases d’industrialisation des télécommunications ou du cloud computing que les cycles habituels du logiciel.

Les semi-conducteurs deviennent aussi importants que les modèles

L’autre enseignement majeur de cette opération réside dans la présence de partenaires industriels comme Micron, Samsung et SK hynix.

Ces groupes occupent une position centrale dans la chaîne mondiale des composants utilisés pour l’intelligence artificielle. Leur participation illustre une évolution profonde de la compétition. Pendant plusieurs années, l’avantage concurrentiel reposait principalement sur les algorithmes. Aujourd’hui, la disponibilité des puces, de la mémoire HBM et des infrastructures réseau devient un facteur tout aussi déterminant.

L’industrie de l’IA découvre progressivement les réalités auxquelles sont confrontés depuis longtemps les secteurs industriels : la croissance dépend autant de la chaîne d’approvisionnement que de l’innovation elle-même.

Cette évolution explique pourquoi les fabricants de mémoire, les producteurs de composants et les opérateurs d’infrastructures occupent désormais une place croissante dans l’écosystème des laboratoires d’IA.

Le rapprochement entre le capital-risque et le capital infrastructure

La liste des investisseurs illustre également ce changement. Ainsi aux côtés des grands noms du capital-risque comme Sequoia, Greenoaks ou General Catalyst figurent désormais Blackstone, Brookfield, Temasek, GIC ou Capital Group.

Ce mélange aurait semblé improbable il y a encore quelques années. Les premiers financent traditionnellement l’innovation technologique. Les seconds investissent habituellement dans des réseaux énergétiques, des infrastructures de transport, des actifs immobiliers ou des équipements essentiels à l’économie mondiale.

Leur présence dans un même tour de table témoigne de la manière dont les marchés perçoivent désormais l’intelligence artificielle.

Même Mistral entre dans l’économie du gigawatt

Cette dynamique ne concerne pas uniquement les géants américains. En Europe également, les acteurs de l’IA sont progressivement confrontés aux mêmes contraintes.

Mistral AI a rappelé hier son intention de déployer 200 mégawatts de capacité d’ici fin 2027 avant d’atteindre un gigawatt à l’horizon 2030. Si les ordres de grandeur restent éloignés de ceux évoqués par Anthropic, mais la logique stratégique est identique.

L’entreprise française ne cherche plus seulement à développer des modèles compétitifs, et cherche à sécuriser les ressources nécessaires à leur fonctionnement et à construire une partie de l’infrastructure européenne de l’IA.

Cette évolution est particulièrement révélatrice d’un changement d’ère, il y a encore peu le débat opposait les acteurs américains disposant de moyens considérables aux acteurs européens contraints de miser sur l’efficience. Désormais, tous convergent vers la même réalité industrielle.

Une guerre de l’IA qui devient une guerre énergétique

Anthropic n’est d’ailleurs pas seule dans cette course. OpenAI multiplie les initiatives autour de Stargate afin de sécuriser des capacités massives de calcul. xAI poursuit l’expansion de Colossus pour accompagner le développement de Grok. Meta prévoit d’investir plusieurs centaines de milliards de dollars dans ses infrastructures d’intelligence artificielle au cours des prochaines années.

L’IA entre dans son âge industriel

La levée de 65 milliards de dollars d’Anthropic marque ainsi une étape importante dans l’évolution du secteur. La première phase de l’IA a été dominée par la recherche, la deuxième par la course aux modèles, la troisième est désormais celle des infrastructures.

Les laboratoires les plus avancés ressemblent de moins en moins à des startups. Ils sécurisent des capacités énergétiques, négocient des contrats de long terme avec les fabricants de composants, réservent des centres de données et construisent des alliances industrielles à une échelle rarement observée dans l’industrie du logiciel.