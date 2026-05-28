WEROAD accélère son expansion américaine avec le soutien d’Airbnb

Le marché du voyage continue de se transformer sous l’effet combiné de l’intelligence artificielle, des plateformes communautaires et de l’évolution des usages des Millennials et de la Gen Z. Dans ce contexte, la startup italienne WeRoad annonce une levée de 18 millions d’euros en série C menée par Airbnb afin de financer sa première grande expansion hors d’Europe, avec une entrée sur le marché américain.

Les investisseurs historiques, dont H14 qui avait mené la série B en 2023, ont également participé à l’opération. Ce nouveau financement porte le total des capitaux levés par la société à 85 millions d’euros.

Fondée en 2017 par Paolo De Nadai, WeRoad développe un modèle hybride entre plateforme de voyage et communauté sociale. L’entreprise organise des voyages de groupe conçus autour d’expériences collectives destinées principalement aux Millennials et à la Gen Z. Plus de 300 000 voyageurs ont déjà utilisé la plateforme à travers plus de 1 000 itinéraires, animés par un réseau de plus de 4 000 coordinateurs. La société affirme qu’environ 60 % de ses clients réservent à nouveau chaque année et qu’un tiers des réservations proviennent du bouche-à-oreille.

Derrière cette croissance, WeRoad tente surtout de capter une tendance plus profonde : la montée de l’“IRL economy”, une économie centrée sur les interactions physiques et les expériences collectives dans un environnement de plus en plus dominé par les plateformes numériques et les interactions automatisées.

« En 2017, j’ai fondé WeRoad avec une conviction simple : avec la montée des réseaux sociaux, et encore davantage aujourd’hui avec l’IA, les gens avaient besoin de se rencontrer dans la vraie vie », explique Paolo De Nadai.

Le fondateur présente cette opération comme une validation directe de cette vision par Airbnb. « Quand j’ai rencontré Brian Chesky pour la première fois, j’ai immédiatement ressenti un alignement profond autour de ce qui motive tout ce que nous faisons chez WeRoad : le besoin d’appartenir à quelque chose. »

« Dans un monde de plus en plus façonné par l’IA et les réseaux sociaux, les connexions humaines authentiques deviennent à la fois plus rares et plus précieuses », poursuit Paolo De Nadai. « Nous avons construit tout notre produit autour de cette idée, à travers des expériences de voyage partagées qui créent des amitiés, des communautés et même parfois des mariages et des familles. »

La société revendique aujourd’hui une communauté de plus de 4 000 group leaders issus de plus de 30 nationalités. Depuis sa création, WeRoad affirme avoir facilité la création de centaines de milliers de nouvelles relations entre ses utilisateurs.

Cette logique dépasse désormais le seul secteur du tourisme. Une partie croissante des startups financées dans l’économie des expériences cherche à construire des infrastructures sociales hybrides mêlant numérique et interactions physiques. En 2025, WeRoad a ainsi lancé WeMeet, une plateforme de rencontres locales organisant randonnées, événements sportifs, afterworks ou dîners communautaires ouverts au-delà des seuls voyageurs de la plateforme.

En un an, plus de 50 000 personnes ont participé à 2 000 événements WeMeet dans 35 villes, tandis que l’application dédiée a enregistré 150 000 téléchargements. Ce produit jouera un rôle central dans l’expansion américaine du groupe.

Le déploiement aux États-Unis reposera d’abord sur les capacités marketing digitales de la société, ses communautés locales et ses événements physiques avant l’extension plus large de son activité voyage. WeRoad prévoit notamment de constituer un réseau local de coordinateurs américains et de multiplier les partenariats locaux afin de reproduire le modèle communautaire développé en Europe.

L’opération constitue également un signal stratégique pour Airbnb. Historiquement centré sur l’hébergement puis les expériences locales, le groupe américain semble désormais s’intéresser plus directement aux plateformes capables de générer des communautés récurrentes et des interactions sociales physiques.

Alors qu’une partie croissante de l’industrie touristique accélère sur l’automatisation, les agents IA et les workflows autonomes, WeRoad mise au contraire sur la valeur économique des relations humaines offline.

En parallèle de cette levée, Andrea D’Amico, CEO de WeRoad et ancien dirigeant de Booking.com, rejoindra Airbnb à San Francisco pour piloter les activités hôtelières du groupe. Il conservera toutefois un rôle au conseil d’administration de WeRoad, tandis que Paolo De Nadai continuera de diriger l’entreprise aux côtés des cofondateurs Fabio Bin et Erika De Santi.