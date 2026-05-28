META découvre à son tour l’économie du compute

Pendant plus de quinze ans, Meta Platforms a construit l’une des infrastructures informatiques les plus massives au monde sans jamais chercher à la commercialiser. Contrairement à Amazon avec AWS, Microsoft avec Azure ou Alphabet avec Google Cloud, Meta utilisait ses data centers uniquement pour alimenter Facebook, Instagram, WhatsApp et sa machine publicitaire.

Mais l’intelligence artificielle est en train de modifier cette logique historique, lors de l’assemblée générale annuelle du groupe hier, Mark Zuckerberg a reconnu que Meta pourrait, à terme, entrer sur le marché du cloud computing si ses investissements massifs dans les infrastructures IA généraient des capacités excédentaires. Une hypothèse encore présentée comme secondaire, mais qui révèle que Meta commence à envisager ses infrastructures non plus seulement comme un coût stratégique, mais comme un actif monétisable.

Le changement serait majeur, Meta a d’ailleurs relevé ses prévisions de dépenses d’investissement liées à l’intelligence artificielle entre 125 et 145 milliards de dollars pour 2026. Des montants qui rapprochent désormais l’entreprise des grands industriels du compute.

Depuis plusieurs mois, la Silicon Valley assiste à une ruée vers les GPU et les capacités de calcul. Les modèles d’IA générative nécessitent des volumes gigantesques d’entraînement et d’inférence, tandis que les laboratoires cherchent à sécuriser des capacités informatiques devenues rares. Dans ce contexte, les data centers deviennent des actifs économiques stratégiques.

Le dirigeant de Meta a par ailleurs confié que des entreprises approchaient déjà le groupe afin d’acheter du compute ou de louer certaines capacités.

Une situation qui n’est pas sans rappeler les débuts d’AWS, Amazon avait construit une infrastructure interne destinée à absorber les pics d’activité de son activité e-commerce. Face à la montée des besoins des développeurs et des startups, le groupe avait progressivement commencé à louer ses ressources excédentaires. Ce qui n’était initialement qu’un outil interne est devenu l’un des business les plus rentables de l’histoire de la tech.

Situation qui se produit alors même que le marché du cloud IA ne ressemble plus au cloud traditionnel des années 2010. Les besoins explosent, les infrastructures coûtent énormément plus cher et les contraintes énergétiques deviennent critiques. Hors construire un cluster IA implique aujourd’hui des dizaines de milliers de GPU, des capacités électriques comparables à celles de sites industriels, des systèmes avancés de refroidissement, des chaînes d’approvisionnement dépendantes de NVIDIA, et des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars, et peu d’acteurs réunissent ces capacités D’autant que dans cette nouvelle économie, le principal risque pour Meta devient celui de la sous-utilisation des infrastructures.

Les grands laboratoires IA construisent actuellement des capacités gigantesques afin d’éviter toute pénurie future. Mais les cycles d’utilisation restent extrêmement variables. Les phases d’entraînement massif alternent avec des périodes de charge plus faibles. Le risque de surcapacité devient donc structurel.

C’est précisément là que le cloud apparaît comme un amortisseur stratégique. En ouvrant la possibilité de louer une partie de ses infrastructures, Meta pourrait développer un nouveau récit justifiant de ses dépenses IA auprès des investisseurs.

D’autant que les derniers signaux montrent une convergence progressive vers les modèles économiques du reste de l’industrie IA. Meta va tester des abonnements payants pour Meta AI, avec des offres comprises entre 7,99 dollars et 19,99 dollars par mois dans plusieurs marchés pilotes. Zuckerberg évoque également des versions premium nécessitant davantage de compute.

Meta semble désormais considérer que la puissance informatique peut devenir un business à part entière. Et derrière cette évolution se dessine une transformation plus large de l’industrie technologique : les géants du numérique cessent progressivement d’être uniquement des plateformes logicielles pour devenir des opérateurs industriels de calcul à très grande échelle.