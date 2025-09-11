Stargate : l’empire des data centers à 300 milliards de dollars de Sam Altman

Les desseins d’OpenAI dépassent la simple mise sur le marché de ChatGPT. Pour aboutir à l’Artificial General Intelligence (AGE) et ouvrir la voie aux interfaces homme-machine, Sam Altman doit bâtir un écosystème industriel complet, qui inclut la sécurisation de l’énergie, la construction de data centers, le développement de puces spécialisées et la création de nouvelles plateformes matérielles et logicielles. Le projet a un nom : Stargate, dont la principale contrainte est énergétique.

Pour y faire face, OpenAI a signé avec Oracle un contrat de 300 milliards de dollars sur cinq ans à partir de 2027, qui porte sur 4,5 gigawatts de puissance électrique. Cela représente l’équivalent de deux réacteurs nucléaires de type EPR ou de la consommation de quatre millions de foyers français. La localisation des futurs sites (Texas, Wyoming, Pennsylvanie) obéit à une logique de disponibilité énergétique et de proximité avec les grands axes de transport de données. Cette nouvelle cartographie industrielle rapproche l’IA des problématiques classiques de l’énergie et de la logistique.

Un accord qui est aussi une décision stratégique pour réduire la dépendance d’OpenAI vis-à-vis de Microsoft, qui est son fournisseur cloud privilégié. Face aux goulots d’étranglement dans l’accès aux GPU, Sam Altman cherche à diversifier ses partenaires et à sécuriser une capacité de calcul à long terme.

Toutefois, le pari n’est pas sans risque, lengagement d’investissement annuel correspond à six fois le chiffre d’affaires actuel d’OpenAI, qui a généré environ 10 milliards de dollars de revenus en 2024. L’entreprise ne prévoit pas d’atteindre la rentabilité avant 2029 et anticipe 44 milliards de dollars de pertes cumulées d’ici là. Pour Oracle, dont le ratio dette/fonds propres dépasse 400 %, la concentration d’une part importante de revenus futurs sur un seul client représente également une exposition considérable. Ses dépenses d’investissement dépassent déjà son flux de trésorerie opérationnel, accentuant la vulnérabilité de son modèle. Pourtant, l’annonce d’un engagement de 317 milliards de dollars de contrats futurs a suffi à déclencher l’enthousiasme boursier et à propulser Larry Ellison en tête des hommes les plus riches du monde.

Avec Stargate, Sam Altman place l’IA au rang d’une nouvelle industrie lourde, et ce contrat reflète l’ampleur de la demande d’infrastructures IA actuellement. Selon Morgan Stanley, les dépenses mondiales en puces, serveurs et centres de données atteindront 2 900 milliards de dollars d’ici 2028, un chiffre qui résume l’échelle d’un pari industriel sans précédent