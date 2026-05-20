Avec 10 millions d’euros, MISTER IA veut construire le nouveau conseil en IA

Pendant deux ans, OpenAI, Anthropic, Google, Mistral AI ou Meta se sont affrontés sur la puissance des LLM, la taille des context windows, les capacités de raisonnement ou la vitesse d’inférence. Mais derrière cette compétition technologique, une autre réalité commence à apparaître dans les entreprises, à savoir que disposer d’un modèle performant ne garantit ni son adoption, ni sa rentabilité, ni sa capacité à transformer réellement une organisation.

C’est précisément sur cette fracture entre la promesse technologique et l’exécution opérationnelle que se positionne Mister IA. Le cabinet français spécialisé dans le conseil et la formation en intelligence artificielle générative annonce une levée de 10 millions d’euros auprès de Momentum Invest et de 199 Ventures, le véhicule d’investissement lancé par Andréa Bensaid.

Trois ans après sa création, la société revendique déjà 15 millions d’euros de chiffre d’affaires, 120 collaborateurs et plus de 1 000 clients B2B. Surtout, l’entreprise affirme être rentable depuis son premier mois d’activité. Dans un marché de l’IA encore largement structuré autour de sociétés déficitaires et fortement consommatrices de capital, cette trajectoire attire l’attention. Mais la singularité de Mister IA ne réside pas uniquement dans sa croissance, elle tient davantage à la nature du marché qu’elle tente de construire : celui du “deployment” de l’intelligence artificielle générative.

L’après-ChatGPT commence

L’industrie de l’IA entre progressivement dans une phase comparable à celle qu’ont connue le cloud computing ou les ERP au début des années 2000. La question devient beaucoup plus concrète : comment intégrer l’IA dans les workflows, modifier les habitudes de travail, connecter les outils aux systèmes métiers et transformer les organisations sans provoquer de chaos opérationnel.

« l’IA ne se déploie pas seule dans les entreprises », désormais, une partie croissante de cette valeur migre vers l’intégration opérationnelle.

Dans les grandes entreprises comme dans les PME, les difficultés apparaissent rapidement :

multiplication incontrôlée des usages ;

absence de gouvernance ;

coûts d’inférence mal maîtrisés ;

problèmes de sécurité ;

hallucinations ;

faible adoption des outils ;

incapacité à connecter les agents IA aux processus métiers existants.

Le phénomène est désormais suffisamment visible pour que les grands éditeurs eux-mêmes modifient leur stratégie. Début mai, Anthropic annonçait la création d’une structure de 1,5 milliard de dollars destinée à accélérer l’adoption de l’IA dans les sociétés détenues par les grands fonds de private equity. Quelques jours plus tard, OpenAI rachetait le cabinet britannique Tomoro afin de créer l’OpenAI Deployment Company, structure valorisée 10 milliards de dollars et dédiée au déploiement opérationnel de l’IA chez les clients.

Le message envoyé par les éditeurs américains est que le marché du conseil et de l’intégration IA devient stratégique.

Le retour du conseil, version IA

Dans ce contexte, Mister IA tente de construire une nouvelle catégorie hybride, située entre cabinet de conseil, ESN, intégrateur SaaS et société de services IA. L’entreprise structure son activité autour de trois métiers : le conseil, la formation et le déploiement d’outils ou d’agents IA dans les workflows métiers.

Le premier volet consiste à aider les entreprises à identifier des cas d’usage réellement exploitables et économiquement pertinents. Le second vise à former les collaborateurs à l’usage concret des outils génératifs. Le troisième, probablement le plus stratégique, repose sur l’intégration opérationnelle d’agents IA au sein des équipes clientes.

Un marché immense, mais encore fragmenté

Contrairement à une partie de l’écosystème IA focalisé sur les grands groupes technologiques, la société cible majoritairement des PME et ETI françaises. Le cabinet revendique également une forte présence dans des professions très structurées comme les experts-comptables, les notaires, les syndics ou les bailleurs sociaux.

Cette orientation est stratégique, les grands groupes disposent déjà d’équipes internes, de cabinets partenaires et de budgets importants. Le véritable marché de masse de l’IA générative se situe probablement ailleurs : dans les milliers d’entreprises intermédiaires qui découvrent aujourd’hui les possibilités offertes par les agents IA, mais ne disposent ni des compétences techniques ni des ressources organisationnelles pour les déployer seules.

Dans ce segment, la demande explose, car derrière l’effet médiatique de ChatGPT, la plupart des entreprises restent encore au stade expérimental. Beaucoup utilisent des outils génératifs de manière dispersée, sans architecture globale, sans stratégie de données et sans intégration réelle dans les processus métiers. C’est précisément cette zone grise que cherchent désormais à occuper les nouveaux cabinets spécialisés.

Construire un consolidateur européen

L’opération menée par Mister IA révèle également une logique de consolidation. La société prévoit le recrutement d’une cinquantaine de collaborateurs supplémentaires dans les douze prochains mois et évoque explicitement des opportunités de croissance externe en Europe. Le marché européen du conseil IA reste extrêmement fragmenté. Il est aujourd’hui composé d’une multitude de cabinets indépendants, de freelances, d’intégrateurs spécialisés et de structures de formation.

Pour les investisseurs, ce contexte ouvre la voie à des stratégies de roll-up comparables à celles observées dans le conseil digital ou les agences marketing au cours de la dernière décennie.

À la tête de Mister IA, Vincent et Martin Pavanello ont fondé la société en avril 2023, au moment où l’IA générative commençait à s’imposer dans les entreprises françaises. En trois ans, les deux fondateurs ont construit une société de 120 collaborateurs, rentable depuis ses débuts, accompagnant plus de 1 000 clients B2B, des PME jusqu’à de grands groupes comme Vinci, Thales ou Groupama.