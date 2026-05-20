Google I/O 2026 : Google veut reconstruire Internet autour de l’IA

La fin du moteur de recherche

Pendant vingt-six ans, Google a vendu au monde le même contrat. Une requête saisie dans une barre blanche, dix liens bleus alignés sur une page, un clic qui renvoie vers le web, et le cycle recommence. Ce contrat a structuré l’économie de l’attention, façonné le référencement, financé la plus grande régie publicitaire de l’histoire. Chacun savait qu’il ne durerait pas. Que de nouveaux usages finiraient par le rendre obsolète. Restait à savoir quand, et par quoi, à Google I/O 2026, l’IA a fourni les deux réponses en même temps.

Chaque année, Google consacre sa conférence développeurs à dévoiler la direction du groupe. Cette année, le keynote ne ressemblait pas à un exercice produit. Pendant plus de deux heures, Sundar Pichai, Demis Hassabis, Liz Reid, Josh Woodward ou encore Varun Mohan se sont succédés sur scène pour dérouler une thèse que l’industrie pressentait depuis des mois, sans toutefois en connaître l’échéance : le Search ne sera plus un moteur de recherche et deviendra une infrastructure agentique, capable de comprendre, planifier, orchestrer et exécuter des tâches en continu, sans intervention humaine.

Le champs sémantique employé tout au long de la conférence trahissait l’ampleur du virage: agents, orchestration, workflows, interfaces génératives, commerce agentique, systèmes persistants, world models. Pas une seule fois Google n’a décrit Search comme un index du web. Le mot qui revenait, c’était celui de couche : couche computationnelle, couche d’orchestration, couche cognitive. Comme si le moteur de recherche n’était plus qu’un socle sur lequel construire autre chose.

« Nous entrons dans l’ère des agents de recherche », a lancé Liz Reid sur scène. Une phrase qui pose toute la stratégie du groupe.

Le Search ne cherche plus, il exécute.

Pour comprendre ce que Google a montré, il faut d’abord mesurer ce que Search a été pendant deux décennies. Un aiguilleur. Un système qui indexait le web, classait les pages selon leur pertinence, puis renvoyait l’utilisateur ailleurs, vers un site, une application, un contenu hébergé par d’autres. Google organisait le trajet, mais la destination restait le web.

Ce rôle d’intermédiaire touche à sa fin. Le nouveau Search fusionne AI Mode, AI Overviews, résultats organiques, agents autonomes, génération d’interfaces et capacités transactionnelles dans une expérience unique et continue. L’utilisateur ne quitte plus Google, pour rester à l’intérieur d’un système qui absorbe la question, la décompose, et produit directement la réponse.

« Google Search devient une recherche IA de bout en bout », précise Liz Reid. La formule mérite qu’on s’y arrête. « De bout en bout » signifie que Google ne veut plus seulement répondre à des questions, mais veut produire : des tableaux, des visualisations, des dashboards, des mini-applications, des workflows complets, le tout généré à la volée, directement dans la page de résultats.

L’un des exemples le plus saisissant de la conférence illustre cette ambition avec Search construisant en temps réel des visualisations interactives sur les trous noirs, les ondes gravitationnelles, des simulations astrophysiques que l’utilisateur pouvait manipuler à la souris. Pas un lien vers un site de vulgarisation. Pas une redirection vers une application tierce. L’interface elle-même, est générée par le moteur, en réponse à la requête.

« Search peut désormais créer le format idéal exactement pour votre question », explique Robby Stein. Ce point est sans doute le plus lourd de conséquences du keynote. Pendant vingt ans, le web s’est structuré autour de pages et d’applications préconstruites. Des développeurs concevaient des interfaces, les déployaient, les maintenaient, les monétisaient. Google introduit une logique inverse où l’interface devient générative, l’utilisateur ne navigue plus dans des applications existantes, il décrit une intention, et le système fabrique l’expérience sur mesure.

Les implications pour l’économie logicielle sont considérables, si l’interface devient jetable, une part de la valeur historiquement captée par les applications remonte vers la couche d’orchestration IA. Celui qui contrôle l’orchestration contrôle la valeur. Search cesse d’être un moteur de découverte et devient un runtime universel.

Le web, matière première des agents

Google continue d’invoquer « le meilleur du web », les créateurs, les sources, la qualité éditoriale. Si le discours n’a pas changé, dans les faits, le rôle du web a changé.

Les sites ne sont plus des destinations, mais deviennent un gisement, une matière première que des systèmes agentiques consomment, recoupent, synthétisent et restituent sans que l’utilisateur ait jamais besoin de les visiter. Search peut désormais déployer des « information agents » capables de surveiller des marchés financiers, analyser des tendances immobilières, traquer des appartements correspondant à des critères précis, suivre l’évolution de prix sur plusieurs plateformes simultanément, détecter des signaux faibles dans des flux d’information continus.

« Ces agents travailleront pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », promet Liz Reid. Si la phrase est simple à comprendre, ce qu’elle décrit ne l’est pas. Le moteur de recherche cesse d’être un espace que l’on visite. Il mue en couche de surveillance et d’orchestration permanente, un système qui travaille en arrière-plan, sans sollicitation, et qui revient vers l’utilisateur quand il a quelque chose à lui dire.

Les conséquences pour l’économie du trafic sont potentiellement dévastatrices. Médias, référenceurs, comparateurs, marketplaces, SaaS verticaux, tous ces acteurs ont construit leur modèle sur le fait que l’utilisateur clique, visite, navigue. Si des agents effectuent ce travail à sa place, le trafic humain direct se tarit, remplacé par des flux de consultation automatisés, invisibles, que personne ne monétise de la même manière.

Autre signal révélateur quand Google a admis que les utilisateurs formulent désormais des requêtes plus longues, plus complexes, plus conversationnelles, comme s’ils parlaient à quelqu’un plutôt qu’à une machine. « Les requêtes AI Mode ont plus que doublé chaque trimestre depuis son lancement », indique Liz Reid. Le comportement des utilisateurs a déjà changé.

Gemini Spark, ou l’IA qui ne s’éteint jamais

Autre annonce stratégique du keynote avec Gemini Spark, présenté comme un « personal AI agent », Spark tourne sur des machines virtuelles dédiées dans Google Cloud. En surface, les capacités annoncées semblent familières : rédiger des e-mails, organiser des événements, surveiller Gmail, générer des documents, manipuler Sheets, créer des présentations, coordonner des tâches en parallèle. Rien que d’autres assistants n’aient déjà promis. Mais l’enjeu n’est pas la productivité, c’est la persistance.

Les assistants IA actuels restent pour l’essentiel sans mémoire. On ouvre une conversation, on pose une question, on obtient une réponse, et on ferme la fenêtre. La conversation suivante repart de zéro. Spark rompt avec ce modèle, il ne s’arrête pas quand l’utilisateur s’arrête et continue de travailler, de surveiller, de mettre à jour, même quand personne ne le regarde. « Vous pouvez fermer votre ordinateur portable », a lancé Josh Woodward, avec le ton de quelqu’un qui sait exactement ce que cette phrase signifie.

Google montre un Spark surveillant des RSVP en temps réel, mettant à jour des Sheets au fil des réponses entrantes, préparant des relances pour les invités silencieux, générant des Slides à partir de données fraîches, organisant des checklists, convertissant des commandes vocales complexes en workflows autonomes qui s’exécutent en arrière-plan.

L’IA n’est plus un chatbot que l’on consulte, mais un système d’orchestration personnelle qui tourne en permanence.

Antigravity : quand les agents écrivent le logiciel

Autre projet structurant présentée lors de cette keynote, avec un nom qui ressemblait à un programme spatial: Antigravity.

Plateforme qualifiée d’« agent-first », Antigravity orchestre des sous-agents capables de générer du code, manipuler des fichiers, exécuter des tâches, lancer des workflows parallèles, coordonner des projets logiciels entiers. Google pousse ici la logique du software génératif jusqu’à son point de rupture : le logiciel n’est plus écrit par des humains assistés par l’IA, mais est écrit par des agents supervisés par des humains.

La démonstration centrale a fait le tour des réseaux. Un système d’exploitation construit en douze heures. 93 sous-agents mobilisés. 15 000 requêtes modèles exécutées. 2,6 milliards de tokens traités. Le tout orchestré depuis une interface conversationnelle.

Scénarisée à l’extrême, bien entendu. Personne dans la salle ne croyait qu’un OS fonctionnel avait été produit en douze heures sans intervention humaine massive en coulisses. Mais le signal stratégique importait plus que la démonstration technique. Ce que Google montrait, c’est une direction : les applications deviennent génératives, les workflows deviennent conversationnels, les équipes de développement deviennent hybrides, mi-humaines, mi-agentiques. « Des efforts d’ingénierie qui prenaient plusieurs jours se réduisent désormais à quelques heures, voire quelques minutes », a affirmé Varun Mohan.

Antigravity ne ressemble pas à un IDE amélioré. Ce n’est pas un copilote de plus greffé sur un éditeur de code, mais une tentative de construire un runtime universel pour agents IA, un système industriel qui couvre toute la chaîne : génération de code, orchestration multi-agents, exécution sécurisée, interfaces dynamiques, automatisation des workflows.

La bataille en cours dans l’industrie n’est plus celle des modèles, mais celle de l’architecture logicielle. Et Google vient de poser cartes sur table.

La guerre de l’inférence

Au milieu des démonstrations spectaculaires et des visions futuristes, le keynote a aussi fait place à une réalité plus prosaïque, les chiffres.

3,2 quadrillions de tokens traités chaque mois. 19 milliards de tokens par minute via ses API. Plus de 3 trillions de tokens par jour en interne. Et surtout, un chiffre qui a fait lever quelques sourcils dans l’audience : jusqu’à 190 milliards de dollars de dépenses d’investissement annuelles prévues.

L’IA générative entre dans sa phase industrielle, où il est impératif de maîtriser l’infrastructure d’inférence à très grande échelle et faire tourner des milliards de requêtes par jour à un coût soutenable.

Gemini 3.5 Flash incarne cette logique, Google l’a repositionné autour d’un triptyque austère : rapidité, coût, efficacité. Pas de promesse de génie artificiel, mais une promesse d’industrialisation. « Flash délivre des capacités de niveau frontier à moins de la moitié du prix des modèles comparables », a affirmé Sundar Pichai. Certaines démonstrations affichaient près de 1 500 tokens par seconde, un débit qui rend viable l’exécution d’agents autonomes à grande échelle.

Car c’est là que se noue le problème économique central de l’IA agentique. Plus les agents gagnent en autonomie, plus ils consomment de tokens, et plus les coûts d’inférence explosent. Un agent qui surveille un marché en continu, qui relance des interlocuteurs, qui met à jour des documents, qui coordonne des sous-tâches, brûle des ressources computationnelles considérables. Si le coût unitaire du token ne baisse pas drastiquement, l’économie agentique reste une promesse de laboratoire.

La présentation des TPU (Tensor Processing Unit) confirme cette inflexion. Google distingue désormais publiquement les infrastructures dédiées à l’entraînement et celles consacrées à l’inférence, deux métiers différents, deux architectures différentes, deux logiques d’optimisation différentes. L’efficacité énergétique n’est plus un argument marketing, mais un enjeu stratégique de premier ordre.

Google veut écrire le protocole du commerce agentique

Le commerce constituait l’autre grand chantier du keynote, et peut-être celui dont les conséquences seront les plus tangibles à court terme. Google a dévoilé trois initiatives articulées : Universal Commerce Protocol, Agent Payments Protocol, Universal Cart. Prises séparément, chacune ressemble à une brique technique parmi d’autres. Prises ensemble, elles dessinent un projet d’une ambition considérable, à savoir définir les standards transactionnels du commerce agentique.

La liste des partenaires associés au projet arrête l’œil, Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce, Stripe. Cinq entreprises qui, en temps normal, passent plus de temps à se combattre qu’à coopérer. Leur présence commune autour d’un protocole initié par Google dit quelque chose sur l’urgence perçue par l’industrie : le commerce agentique arrive, et personne ne veut se retrouver hors du standard.

Le parallèle invoqué sur scène ne laissait aucune place à l’ambiguïté : « UCP fait pour le commerce agentique ce que HTTP a fait pour le web. » Google ne propose pas un produit, mais un protocole, c’est-à-dire une couche sur laquelle tout le reste viendra se construire. Et vous l’aurez compris, celui qui écrit le protocole écrit les règles.

Universal Cart fonctionne déjà comme un agent semi-autonome, il surveille des prix, détecte des promotions, vérifie des compatibilités techniques entre produits, optimise des paiements. Le panier d’achat, cet objet familier que chacun remplit machinalement depuis vingt ans, devient un agent économique à part entière, capable de prendre des décisions dans un périmètre défini par l’utilisateur.

Les conséquences potentielles traversent tout le commerce numérique. Marketplaces, comparateurs, retail media, publicité transactionnelle, tous ces modèles reposent sur l’idée qu’un humain compare, hésite, clique, revient, achète. Si un agent fait ce travail à sa place, les leviers de conversion changent. La publicité ne s’adresse plus à un consommateur, mais à un algorithme.

Google cherche à contrôler non plus seulement la découverte des produits, mais l’intention d’achat, la transaction, et l’ensemble de la relation commerciale agentique. Du premier signal d’intérêt au paiement final, en passant par la négociation de prix et la vérification de compatibilité, tout pourrait transiter par la couche Google.

DeepMind prend les commandes

L’influence de Google DeepMind a irrigué la totalité de la conférence, comme une nappe phréatique sous chaque annonce. Demis Hassabis ne parle plus de multimodalité, un vocabulaire qui appartient déjà au cycle précédent, il parle désormais de simulation, de physique, de world models, d’AGI, d’accélération scientifique, un registre qui situe l’ambition de DeepMind bien au-delà du périmètre habituel d’un laboratoire d’IA appliquée. « L’AGI est désormais à l’horizon », a-t-il déclaré sans précaution oratoire.

Et gemini Omni incarne cette ambition, Google l’a présenté comme un modèle capable non seulement de traiter du texte, de l’image et du son, mais de comprendre le monde, à savoir simuler des phénomènes physiques, générer des vidéos cohérentes, éditer des scènes, transformer des environnements en respectant les lois de la physique. Le mot qui revient dans la présentation d’Omni n’est plus « modèle », mais « simulateur ».

Enfin une autre dimension stratégique est apparue dans les annonces scientifiques. Gemini for Science, AlphaEarth, WeatherNext, AlphaFold, Isomorphic Labs, une série de projets qui repositionnent l’IA non plus comme un outil de productivité, mais comme une infrastructure scientifique globale. Google ne veut pas seulement aider les chercheurs, il veut devenir le substrat computationnel sur lequel la recherche elle-même s’exécute.

« J’ai toujours pensé que l’application numéro un de l’IA devait être l’amélioration de la santé humaine », a déclaré Hassabis. Si la phrase sonnait comme une conviction personnelle, elle fonctionnait aussi comme un positionnement stratégique : dans un monde où l’IA suscite autant de méfiance que d’enthousiasme, ancrer la mission dans la santé et la science offre une légitimité que la publicité ciblée n’a jamais pu fournir.

Ainsi le discours final a pris une tonalité quasi civilisationnelle. « Nous étions au pied de la singularité. » La phrase, prononcée avec le calme d’un constat plutôt que l’emphase d’une prophétie, résumait l’évolution la plus profonde du groupe.

Google ne présente plus l’IA comme une catégorie produit parmi d’autres. Il la présente comme une infrastructure civilisationnelle, capable de transformer simultanément la recherche, le logiciel, le commerce, la science, la santé, les interfaces et l’accès au savoir. Ce n’est plus un discours d’entreprise technologique, mais un véritable discours de puissance.

Ce que Google reconstruit, ce n’est pas le Search, mais Internet.

Finalement le véritable objet de Google I/O 2026 n’est pas Gemini. Ce n’est pas non plus Spark, ni Antigravity, ni les protocoles de commerce agentique. C’est quelque chose de plus vaste, que chaque annonce éclaire sous un angle différent.

Google tente de reconstruire l’ensemble de l’infrastructure numérique, Search, interfaces, workflows, commerce, accès au web, autour d’agents persistants capables d’agir sans relâche, sans supervision, sans interruption. Le moteur de recherche classique s’efface progressivement derrière une couche d’orchestration IA. Le web cesse d’être un espace de navigation pour devenir un réservoir de données au service de systèmes agentiques.

Pendant vingt-six ans, Google a organisé l’information du monde, ce qu’il tente désormais, c’est d’en devenir le système nerveux.