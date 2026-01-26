Avec ACTILITY, NETMORE tente de structurer un marché LoRaWAN longtemps fragmenté

L’acquisition d’Actility par Netmore, annoncée ce jour, s’inscrit dans un mouvement que le marché de l’IoT massif anticipait sans jamais vraiment le voir se matérialiser. Après plus d’une décennie de diffusion technologique rapide mais désordonnée, l’écosystème LoRaWAN entre dans une phase de consolidation qui répond moins à un besoin d’innovation qu’à une exigence d’industrialisation.

Le constat est désormais partagé par l’ensemble des acteurs, LoRaWAN s’est imposé comme un standard robuste pour le comptage intelligent, les villes connectées, les bâtiments et certains usages industriels critiques. Sa promesse repose sur des fondamentaux éprouvés, sobriété énergétique, coûts unitaires faibles, capacité à connecter des millions d’objets. Mais cette réussite technique s’est construite sur un paysage fragmenté, où opérateurs, plateformes, intégrateurs et réseaux privés ont évolué en parallèle, sans acteur capable d’en assurer une orchestration globale.

Une fragmentation devenue un frein structurel

Pendant longtemps, cette fragmentation a favorisé l’expérimentation, l’émergence d’usages locaux et l’adaptation aux contraintes sectorielles. Mais à mesure que les projets ont changé d’échelle, elle est devenue un frein. Difficulté à garantir des niveaux de service homogènes, complexité des déploiements transfrontaliers, hétérogénéité des modèles de sécurité et de maintenance, coûts de coordination élevés. Autant de limites qui ont pesé sur la capacité du LPWAN à s’imposer comme une infrastructure critique à part entière.

Actility occupait jusqu’ici une position centrale mais incomplète dans ce paysage. Co-inventeur de la spécification LoRaWAN et membre fondateur de la LoRa Alliance, l’entreprise parisienne a structuré l’écosystème logiciel avec sa plateforme ThingPark, aujourd’hui utilisée par des dizaines d’opérateurs et des milliers de projets dans plus de cent pays. Elle a joué un rôle clé dans la standardisation, l’interopérabilité et la diffusion industrielle de LoRaWAN, sans toutefois maîtriser directement l’exploitation des réseaux.

Depuis sa création Actility a levé plus de 100 millions d’euros notamment auprès d’ID INVEST (Eurazeo)

Netmore apporte précisément cette dimension, le groupe suédois s’est construit comme opérateur de réseaux IoT massif, avec une logique d’agrégation d’infrastructures publiques et privées, et une approche orientée exploitation industrielle. L’acquisition d’Actility marque la rencontre entre ces deux mondes, la plateforme et l’opérateur, dans une tentative assumée d’intégration verticale.

Franchir le seuil de l’industrialisation

Avec plus de quatorze millions d’objets IoT désormais sous contrat, Netmore atteint un seuil très important dans le LPWAN. L’IoT massif repose sur des modèles économiques à faible revenu unitaire, qui exigent une très grande échelle pour financer la résilience des réseaux, la sécurité, les mises à jour logicielles et la conformité réglementaire. En ce sens, la taille devient une condition de viabilité plus qu’un avantage concurrentiel.

L’intégration d’Actility permet également de répondre à des exigences qui se sont renforcées ces dernières années. La gestion du roaming entre réseaux publics et privés, le support de protocoles métier comme DLMS pour le comptage intelligent, ou encore les capacités de mise à jour sécurisée des firmwares deviennent des prérequis dans un contexte réglementaire plus contraint, notamment avec l’entrée en vigueur progressive du Cyber Resilience Act. Ces briques, déjà présentes dans l’offre d’Actility, prennent une autre dimension lorsqu’elles sont intégrées à un opérateur capable de les déployer et de les opérer à grande échelle.

Une consolidation observée de près par les opérateurs européens

Le soutien affiché d’acteurs historiques du secteur, à commencer par Orange, partenaire de longue date d’Actility et utilisateur majeur de ThingPark, illustre la lecture stratégique de cette opération. Pour les grands opérateurs, la consolidation apparaît comme une étape nécessaire pour sécuriser leurs offres IoT, rationaliser les chaînes de valeur et garantir la pérennité des infrastructures LoRaWAN face aux alternatives cellulaires comme le NB-IoT ou le LTE-M.

Cette opération envoie également un signal plus large à l’écosystème européen. Dans un marché dominé par des plateformes cloud globales et des standards pilotés hors d’Europe, la capacité à structurer une infrastructure ouverte, sobre et opérable à l’échelle mondiale constitue un enjeu de souveraineté industrielle autant que de compétitivité.

