Avec New Material, MISTRAL veut maîtriser le passage du modèle au produit

Un modèle d’IA peut analyser un document ou écrire du code. Pour qu’une entreprise l’utilise au quotidien, il faut encore construire l’outil adapté à ses salariés et le connecter à ses logiciels. En acquérant New Material, Mistral renforce les équipes chargées de ce travail. OpenAI et Anthropic investissent également dans la même direction.

Une entreprise peut tester un modèle d’intelligence artificielle en quelques minutes. L’intégrer au travail d’un service juridique, d’une équipe commerciale ou d’un bureau d’études demande davantage. Il faut choisir les tâches à lui confier, lui donner accès aux bonnes informations et organiser la vérification de ses résultats.

C’est sur ces questions que New Material doit renforcer Mistral, le studio vient d’annoncer son acquisition. Son équipe formera une nouvelle entité, Solutions Design, pour concevoir et développer des outils avec les clients. Le montant de l’opération et les effectifs concernés n’ont pas été communiqués.

Du modèle à l’application, il reste un outil à construire

Dans un service juridique, si un modèle peut résumer un contrat, pour en faire un outil utile restent à résoudre , plusieurs questions: Où se trouvent les documents ? Qui a le droit de les consulter ? Comment retrouver la clause qui justifie une réponse ? Comment comparer deux versions et faire valider une modification ?

Le modèle apporte la capacité d’analyse quand l’application organise son utilisation : les documents accessibles, les actions possibles, les résultats affichés et les contrôles. Si le juriste doit passer d’un logiciel à l’autre et tout recopier, l’outil peut perdre une partie de son intérêt.

Concevoir un produit d’IA signifie comprendre ce que les utilisateurs doivent accomplir, puis construire le logiciel qui les aide à le faire. Cela concerne les écrans, mais aussi le fonctionnement de l’outil et son intégration dans l’entreprise. Le rôle de New Material consiste précisément à relier ces deux dimensions.

Mistral veut apprendre de chaque déploiement

La société a développé une forte expertise dans le domaine, New Material revendique six années d’expérience dans des secteurs comme l’automobile, le commerce, le droit et la santé. Chez Mistral, Solutions Design doit travailler avec les clients et faire remonter leurs besoins aux équipes qui développent les produits.

Une difficulté rencontrée dans un projet peut ainsi conduire à une amélioration utile ailleurs. Si plusieurs entreprises ont besoin de retrouver les documents sur lesquels repose une réponse, Mistral peut développer une fonction commune, plutôt que la reconstruire pour chaque client.

L’entreprise propose déjà des services pour choisir les usages, adapter les modèles et les mettre en production.

Après le calcul et l’industrie, renforcer la conception des outils

New Material constitue la quatrième acquisition connue de Mistral en 2026. Les trois précédentes lui ont apporté des compétences différentes : Koyeb pour exécuter les applications sur son infrastructure, Emmi AI pour la simulation de phénomènes physiques et Pimento pour son expérience des outils créatifs utilisant l’IA.

Ces opérations élargissent ce que Mistral peut fournir à une entreprise, à savoir un modèle, les moyens de le faire fonctionner et l’aide nécessaire pour construire une application. New Material renforce cette dernière étape.

Ce que chaque acquisition apporte à Mistral Entreprise À quoi sert son savoir-faire ? Koyeb Déployer et faire fonctionner les applications sur l’infrastructure de calcul. Emmi AI Utiliser l’IA pour accélérer des simulations d’ingénierie industrielle. Pimento Concevoir des logiciels de création utilisant l’IA. New Material Construire avec les clients des outils adaptés à leur travail.

OpenAI et Anthropic investissent aussi dans la réalisation

En août 2023, OpenAI a acquis l’équipe de Global Illumination, qui construisait des outils créatifs et des expériences numériques utilisant l’IA. Ses collaborateurs ont rejoint les équipes travaillant notamment sur ChatGPT. Comme avec New Material, l’opération apporte une expérience de la conception et du développement de produits.

OpenAI a également annoncé, en mai 2026, un accord pour acquérir Tomoro, société d’ingénierie spécialisée dans l’IA appliquée. Environ 150 ingénieurs et spécialistes devaient rejoindre OpenAI Deployment Company, une structure chargée d’aider les entreprises à construire et déployer leurs systèmes.

Chez Anthropic, une société de services créée avec notamment Blackstone et Hellman & Friedman a annoncé en mai le rachat de Fractional AI. Cette équipe doit aider les entreprises à intégrer Claude dans leurs activités.

Ces acquisitions répondent au même besoin : disposer de personnes capables de comprendre le fonctionnement d’une entreprise et de construire les applications qui lui seront utiles. Ainsi, les laboratoires renforcent leur présence dans la réalisation des projets, aux côtés des intégrateurs et des cabinets spécialisés.

Une relation client plus directe, mais du travail supplémentaire

D’autant que pour Mistral, participer à la construction d’un outil peut ouvrir une relation commerciale plus large. L’entreprise comprend mieux les besoins du client et peut lui proposer des logiciels, du calcul et de l’accompagnement. Une première application réussie peut aussi faciliter le lancement d’autres projets.

Cette stratégie suppose de définir la place des partenaires. Les intégrateurs et les éditeurs métier réalisent déjà une partie de ce travail. Mistral devra décider quels projets traiter directement et lesquels leur confier. OpenAI et Anthropic associent eux aussi des partenaires à leurs dispositifs : renforcer les équipes internes ne signifie pas pouvoir réaliser tous les déploiements.

Le risque économique est concret, si chaque nouveau client exige des mois de développement particulier, Mistral devra augmenter ses effectifs au rythme des projets. Les revenus pourront progresser sans que le coût de réalisation diminue.

L’enjeu sera donc de réutiliser ce qui a été construit : une connexion à un logiciel, une fonction de vérification ou une méthode de test. Le délai de mise en service, le coût d’intégration et l’utilisation effective des outils permettront de juger le résultat de cette acquisition.

New Material doit aider Mistral à livrer des applications qui trouvent leur place dans le travail quotidien. Sa contribution sera d’autant plus précieuse si ce qu’elle construit pour une entreprise simplifie aussi le projet de la suivante.

Fondée en 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, Mistral AI a annoncé en septembre une série D de 3 milliards d’euros, pour une valorisation supérieure à 21 milliards d’euros. Samsung Electronics a mené le tour, avec Scaleup Europe Fund, géré par EQT, et PSG Equity comme co-chefs de file. Le montant consacré à l’acquisition de New Material n’a pas été rendu public.