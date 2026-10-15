Avec ARTSPER, Maurice Lévy poursuit la consolidation du marché de l’art en ligne

Après ArtMajeur, YourArt acquiert Artsper et son réseau de galeries. Le groupe fondé par Maurice Lévy entend conserver les deux marques tout en mutualisant leurs moyens. Une opération qui pose une question centrale pour les marketplaces d’art : comment transformer la richesse des catalogues en ventes rentables ?

Les enseignes resteront distinctes, mais une partie des moyens sera mise en commun. En annonçant l’acquisition d’Artsper, YourArt poursuit la construction d’un groupe de distribution d’art en ligne, près de deux ans après le rapprochement avec ArtMajeur. Une acquisition dont le montant de la transaction n’est pas communiqué.

Selon les chiffres annoncés par le groupe, le nouvel ensemble rassemble 95 000 artistes et 1 800 galeries, pour 2 millions de visites mensuelles. YourArt revendique ainsi la première place européenne du secteur.

La logique du rapprochement se situe dans la combinaison de deux approches commerciales. ArtMajeur apporte un catalogue à large diffusion et une présence annoncée dans 80 pays, et Artsper un positionnement premium, près de 1 200 galeries partenaires et une pratique de la relation client personnalisée. YourArt entend s’appuyer sur ces compétences pour développer les ventes tout en partageant les dépenses communes.

Artsper apporte treize années de relations avec les galeries

Fondé en 2013 par Hugo Mulliez et François-Xavier Trancart, Artsper s’est construit autour d’une proposition simple : donner aux galeries un accès à des acheteurs au-delà de leur implantation physique. Dès son lancement, FrenchWeb présentait cette ambition de diffusion de l’art contemporain européen. L’enjeu était déjà de rendre l’offre visible et l’achat plus accessible, dans un marché où la connaissance des artistes et des intermédiaires occupe une place importante.

« Quand nous avons lancé Artsper avec François-Xavier Trancart, l’idée était simple : permettre à chacun de découvrir et d’acheter de l’art contemporain simplement et en toute confiance, en donnant aux galeries une vitrine en ligne à la hauteur de leurs exigences », rappelle Hugo Mulliez, cofondateur d’Artsper.

Cette relation avec les professionnels constitue un actif commercial pour YourArt. Une galerie apporte des œuvres, mais aussi une sélection, une connaissance des artistes et une capacité à accompagner l’acheteur. Pour une plateforme, la difficulté consiste à prolonger cette relation à distance, depuis la découverte d’une œuvre jusqu’à son acquisition.

Deux marques, des moyens communs Artsper : un positionnement premium, près de 1 200 galeries partenaires et une expertise de l’accompagnement commercial. ArtMajeur : une offre à large diffusion internationale, une infrastructure technologique et des outils d’intelligence artificielle destinés à être progressivement intégrés à Artsper. Le choix de YourArt : conserver les marques, leurs positionnements et leurs portefeuilles de clients, tout en mutualisant les fonctions communes.

Préserver les marques, répartir les coûts

Artsper et ArtMajeur continueront à fonctionner de manière indépendante pour les artistes, les galeries et les collectionneurs. Ce choix permet de préserver les repères de leurs clients, tout en ouvrant la possibilité de partager les développements technologiques et certaines fonctions opérationnelles.

La frontière entre les deux offres n’est cependant pas étanche. Artsper accueille aussi des artistes indépendants et des collectionneurs souhaitant revendre leurs œuvres, et ArtMajeur s’adresse également aux galeries.

Les modèles économiques combinent plusieurs sources de revenus. Artsper propose des abonnements aux galeries et prélève des commissions, tandis qu’ArtMajeur commercialise notamment une offre premium associant fonctionnalités supplémentaires et commission réduite. Pour les vendeurs, la valeur de ces services dépend de leur capacité à apporter des contacts qualifiés et des transactions.

FRENCHWEB · CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ Acheter de l’art : quatre circuits pour se repérer Qui met les œuvres en vente, comment acheter et quel service attendre ? 01 · PLATEFORMES OUVERTES AUX ARTISTES Acheter auprès d’artistes ArtMajeur · Saatchi Art · Artfinder Découvrir des créateurs et acheter leurs œuvres via une plateforme. Service apporté : visibilité, découverte et services de transaction. 02 · PLATEFORMES DE GALERIES Accéder aux galeries Artsper · Artsy Explorer les sélections de plusieurs galeries depuis un même site. Service apporté : sélection, mise en relation et accompagnement. 03 · MAISONS ET PLATEFORMES D’ENCHÈRES Acheter aux enchères Christie’s · Sotheby’s · Drouot.com · Catawiki · Artnet Auctions Enchérir sur des lots proposés selon un calendrier de vente. Service apporté : organisation des ventes, information sur les lots et adjudication. 04 · GALERIES ET ATELIERS D’ARTISTES Acheter en relation directe Galeries · Artistes · Conseillers en art Échanger avec le vendeur ; être accompagné, si besoin, par un conseiller. Service apporté : relation personnelle, conseil et suivi de collection. Deux regroupements qui traversent ces circuits YourArt ArtMajeur ↔ Artsper Associer une plateforme largement ouverte aux artistes à une plateforme historiquement construite autour des galeries. Deux marques conservées. Beowolff Capital Artsy ↔ Artnet Investissement majoritaire dans Artsy et prise de contrôle d’Artnet, qui associe données de marché, média et enchères. Lecture : cartographie indicative, non exhaustive et sans classement de taille. Les familles correspondent à des modes de distribution, non à des niveaux de prix. Un acteur peut intervenir dans plusieurs circuits : Artsper accueille aussi des artistes indépendants et la revente ; ArtMajeur accueille des galeries ; Christie’s et Sotheby’s proposent également des ventes privées. Drouot.com agrège les ventes de maisons de ventes. Les conseillers accompagnent l’achat sans nécessairement vendre l’œuvre. Repères : communiqué YourArt–Artsper ; présentations des offres Artfinder, Saatchi Art, Artsy, Drouot, Catawiki ; annonce de prise de contrôle d’Artnet.

Une consolidation qui dépasse le marché français

Le mouvement s’inscrit dans une recomposition plus large de l’art en ligne. En mai 2025, Beowolff Capital annonçait une offre de rachat sur Artnet, après un investissement majoritaire dans Artsy. L’investisseur mettait lui aussi en avant la taille, la collaboration entre ses participations, la rentabilité et le partage d’outils d’intelligence artificielle.

Ces rapprochements organisent une concurrence sur plusieurs niveaux : l’accès aux œuvres, la relation avec les galeries, la connaissance des collectionneurs et la capacité à les accompagner. Les plateformes doivent également composer avec la vente directe des galeries et les circuits physiques, qui conservent un rôle important dans la décision d’achat.

Le rapport Art Basel et UBS 2026 fait état d’une progression de 4 % du marché mondial en valeur en 2025. Dans le secteur des marchands et galeries, la part des ventes en ligne est toutefois revenue à 16 % du chiffre d’affaires, contre 22 % un an auparavant, les transactions de montant élevé s’étant davantage réorientées vers les canaux physiques.

L’intelligence artificielle face à l’épreuve de l’achat

YourArt prévoit d’intégrer progressivement à Artsper les solutions d’intelligence artificielle d’ArtMajeur. « En combinant les approches premium d’Artsper et de démocratisation d’ArtMajeur au sein d’un ensemble utilisant les formidables capacités de l’IA, YourArt entend devenir un acteur clé de l’art en ligne », déclare Maurice Lévy, fondateur et président du groupe.

Sur une marketplace d’art, l’intérêt de ces outils peut être concret : faciliter la recherche dans un catalogue abondant, rapprocher des œuvres selon leurs caractéristiques ou orienter un visiteur à partir de ses goûts.

L’enjeu sera d’évaluer leur effet sur les ventes et la qualité du service. Une recommandation pertinente peut déclencher une découverte, mais l’acquisition engage aussi la confiance dans le vendeur, les informations sur l’œuvre, son état et les conditions de livraison.

L’opération intervient à l’issue d’une augmentation de capital réalisée en septembre, très largement souscrite par la famille Lévy, dont le montant n’est pas précisé. Fondé par Maurice Lévy, YourArt accueille ainsi Artsper, créé en 2013 par Hugo Mulliez et François-Xavier Trancart. Le nouvel ensemble sera dirigé par Stéphane Lévy, CEO d’ArtMajeur, et Claire Halconruy, CEO d’Artsper.