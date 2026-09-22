Mistral AI acquiert Pimento et poursuit sa remontée vers les applications métier

Mistral AI fait l’acquisition de Pimento, la startup française fondée par Florent Facq et Tomás Yany, spécialisée dans la création publicitaire assistée par intelligence artificielle. Après Koyeb dans l’infrastructure et Emmi AI dans l’ingénierie industrielle, cette nouvelle opération fait entrer Mistral dans un autre domaine applicatif, celui du marketing et de la création. Elle intervient moins de deux semaines après une levée de 3 milliards d’euros qui donne au groupe français les moyens d’accélérer sa stratégie de croissance externe.

À première vue, Pimento peut paraître éloigné du cœur historique de Mistral AI. La startup parisienne ne développe pas de foundation model et n’opère pas d’infrastructure de calcul, mais construit un logiciel destiné aux équipes marketing, capable de produire des créations publicitaires à partir d’un brief, de l’identité d’une marque et, désormais, des performances de ses campagnes.

C’est précisément ce qui rend l’opération intéressante, trois ans après sa création, Mistral ne cherche plus seulement à développer les modèles sur lesquels d’autres éditeurs construiront leurs applications. Le groupe descend progressivement dans la chaîne de valeur, jusqu’aux workflows effectivement utilisés dans les entreprises.

De l’infrastructure aux applications métier

Pimento devrait constituer la troisième acquisition connue de Mistral AI. En février dernier, le groupe français avait conclu un accord pour reprendre Koyeb, spécialiste français de l’infrastructure serverless. L’entreprise et son équipe doivent progressivement devenir une composante de Mistral Compute, avec notamment des capacités d’inférence, de sandboxes pour agents et de déploiement d’applications AI-native.

Trois mois plus tard, Mistral annonçait l’acquisition d’Emmi AI, société autrichienne spécialisée dans la Physics AI. Cette fois, l’objectif était de renforcer une offre verticale destinée à l’ingénierie industrielle. Mistral indiquait vouloir associer les modèles d’Emmi aux siens pour construire des agents capables d’interagir avec les outils utilisés par les ingénieurs.

Pimento ajoute un troisième étage à cette stratégie. Koyeb apporte une partie de l’infrastructure nécessaire pour exécuter les applications et les agents. Emmi apporte une expertise scientifique et un produit vertical dans l’industrie. Pimento apporte une application métier déjà structurée autour de workflows marketing..

Pimento n’est plus le produit lancé en 2023

Le Pimento que rachète Mistral est en effet assez différent de celui dans lequel Partech et Cygni Capital avaient investi 3 millions d’euros en décembre 2023.

Fondée en octobre 2022 par Florent Facq, ancien directeur produit et stratégie du Pass Culture, et Tomás Yany, passé par Apple aux États-Unis puis Nabla, la startup voulait initialement utiliser l’IA générative pour améliorer la phase d’idéation des équipes créatives.

L’interface permettait de partir d’un brief, d’ajouter des références visuelles, d’explorer plusieurs directions puis de faire converger une équipe vers une intention créative. Quelques dizaines de directeurs artistiques, agences, studios d’animation et équipes marketing testaient alors le produit sur des projets de branding, d’animation ou de publicité.

La société avait déjà identifié une limite essentielle des premiers outils génératifs. Produire une image ne suffisait pas à structurer un processus créatif. Florent Facq insistait alors sur la nécessité de faire émerger « un univers cohérent » tandis que Tomás Yany résumait le travail du créatif par trois verbes : « orienter, arbitrer, décider ».

Un détail qui prend aujourd’hui une résonance particulière : dès son lancement, Pimento utilisait des modèles open source comme Stable Diffusion et Llama, et indiquait à TechCrunch prévoir également l’utilisation de modèles de Mistral AI.

De l’idéation à la performance publicitaire

Depuis, Pimento a progressivement déplacé son produit vers l’aval de la chaîne marketing. La startup ne se présente plus comme un outil permettant principalement de construire des moodboards ou d’explorer une direction artistique, mais comme un moteur de création de publicités destiné aux équipes marketing et acquisition.

Sa plateforme est désormais capable de générer, modifier, redimensionner et animer des créations publicitaires en tenant compte des couleurs, typographies, logos et autres éléments constitutifs d’une marque. Avec Pix, présenté cet été comme son « Creative Assistant », Pimento a ajouté une interface conversationnelle chargée d’orchestrer ces différentes fonctions : l’utilisateur formule son besoin, l’assistant précise le brief, propose plusieurs directions et génère les créations correspondantes.

Mais la transformation la plus importante se situe ailleurs, Pimento permet désormais de connecter des comptes publicitaires sur Meta, TikTok, Google ou Pinterest, la plateforme peut lire les campagnes et leurs données de performance, lancer de nouvelles créations, gérer certains paramètres et détecter l’épuisement progressif d’une publicité, et peut alors utiliser les performances précédentes pour préparer le brief suivant.

Le produit ne se contente donc plus de générer un asset, mais cherche à fermer une boucle :

brief → création → diffusion → performance → nouveau brief.

Une couche applicative que Mistral ne possédait pas

Pour Mistral, l’intérêt de Pimento ne réside donc probablement pas dans la seule génération d’images, cette fonction est progressivement devenue accessible à travers de nombreux modèles et fournisseurs.

La société française apporte plutôt une combinaison de quatre éléments : une interface métier, une connaissance structurée de la marque, des connexions aux plateformes publicitaires et une boucle permettant de réinjecter les données de performance dans le processus créatif.

Pour une équipe marketing, la question n’est pas de savoir quel modèle génératif doit être appelé pour produire une image, modifier une accroche ou adapter une publicité au format vertical. Elle consiste à partir d’un objectif commercial et obtenir un ensemble de créations respectant la marque, adaptées aux différents canaux et susceptibles d’être testées rapidement. L’agent doit prendre en charge l’orchestration intermédiaire.

Cette évolution rejoint directement la stratégie présentée par Mistral autour de Vibe, que l’entreprise décrit désormais comme un agent capable d’accomplir des tâches longues et multi-étapes et d’orchestrer différents processus professionnels. Pimento fournit une déclinaison spécialisée de cette logique pour le marketing.

Après Emmi, Mistral poursuit la verticalisation de ses agents

Le rapprochement avec Emmi est à ce titre éclairant, dans l’industrie, Mistral ne s’est pas contenté de proposer ses modèles aux ingénieurs. L’acquisition d’Emmi lui permet d’ajouter de la connaissance physique, des modèles spécialisés et une compréhension des logiciels et des contraintes propres à l’ingénierie. L’objectif est de construire des agents capables d’accélérer la conception, la simulation et la production.

Pimento transpose une partie de cette logique au marketing, à la donnée industrielle répond la donnée de marque. Aux logiciels d’ingénierie répondent les plateformes publicitaires. À la simulation puis à la décision d’un ingénieur répondent la création, la diffusion puis l’optimisation d’une campagne.

Les deux sociétés sont évidemment de nature différente, mais elles apportent à Mistral la compréhension d’un workflow métier que le foundation model seul ne possède pas.

La croissance externe permet ainsi au groupe français de verticaliser plus rapidement sa technologie sans reconstruire chaque application depuis zéro.

Ne plus se contenter de vendre les modèles

Cette acquisition intervient au moment où Mistral change également d’échelle financière. La scale up a annoncé le 8 septembre une série D de 3 milliards d’euros, menée par Samsung Electronics avec le Scaleup Europe Fund géré par EQT et PSG Equity, sur la base d’une valorisation post-money supérieure à 21 milliards d’euros. Mistral indique désormais opérer dans vingt pays et accompagner plus de 125 grandes entreprises, parmi lesquelles Airbus, ASML et HSBC.

Une partie de ces moyens reste destinée à l’entraînement des modèles et à l’augmentation de ses capacités de calcul. Mistral prévoit notamment de développer sa propre infrastructure et affiche l’objectif de disposer à terme de capacités pouvant atteindre 1 GW.

Mais Koyeb, Emmi et désormais Pimento montrent que la bataille ne se limite plus à la puissance des modèles. Pour un fournisseur de foundation models, rester en amont présente le risque économique d’être celui qu fournit l’intelligence utilisée par des applications qui capturent, elles, la relation avec le client, les données métier et une part plus importante de la valeur créée.