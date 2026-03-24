Calendrier de la facturation électronique : toutes les échéances 2026-2027

La réforme de la facturation électronique s’inscrit dans un calendrier progressif, mais contraignant. Deux dates structurent l’ensemble du dispositif : 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027.

Ce découpage, en apparence simple, impose en réalité une montée en charge anticipée pour l’ensemble des entreprises.

Une mise en œuvre en deux temps

Le calendrier repose sur une logique d’extension progressive :

2026 : entrée dans le système (réception obligatoire)

2027 : généralisation de l’émission

Ce séquencement ne doit pas être interprété comme un délai. Il marque plutôt les différentes étapes d’un même basculement.

1er septembre 2026 : toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir

À partir de cette date, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir des factures électroniques.

Cela implique concrètement :

être connecté à une plateforme agréée

être référencé dans l’ annuaire central

pouvoir intégrer les factures dans ses systèmes

Même sans obligation d’émettre à ce stade, aucune entreprise ne peut rester en dehors du dispositif.

Ce qui change dès 2026

réception des factures uniquement via le système

disparition progressive des envois hors plateforme

adaptation des outils comptables et financiers

Le point clé : le raccordement devient obligatoire pour tous.

1er septembre 2026 : obligation d’émission pour les grandes entreprises et ETI

En parallèle, certaines entreprises devront franchir une étape supplémentaire.

Sont concernées :

les grandes entreprises

les ETI (entreprises de taille intermédiaire)

Elles devront :

émettre leurs factures au format électronique

les transmettre via une plateforme agréée

Ce premier périmètre joue un rôle d’amorçage du système.

1er septembre 2027 : généralisation de l’émission

Un an plus tard, l’obligation s’étend à l’ensemble du tissu économique.

Sont désormais concernés :

les PME

les TPE

les micro-entrepreneurs

À partir de cette date :

toutes les factures B2B devront être émises électroniquement

tous les acteurs devront être pleinement intégrés dans le système

Le basculement devient complet.

Synthèse du calendrier

Date Entreprises concernées Obligation 1er septembre 2026 Toutes Réception 1er septembre 2026 Grandes entreprises + ETI Émission 1er septembre 2027 Toutes Émission

Ce tableau résume la logique, mais ne reflète pas entièrement les implications opérationnelles.

Une montée en charge dès 2025

Dans les faits, la préparation ne commence pas en 2026.

Les entreprises doivent anticiper dès maintenant :

choix d’une plateforme

mise à niveau des outils

structuration des données

Les éditeurs, experts-comptables et intégrateurs sont déjà engagés dans cette phase de transition.

Attendre 2026 revient à intervenir dans un système déjà en fonctionnement.

Le cas des micro-entrepreneurs et des petites structures

La réforme concerne également les structures les plus légères.

Un micro-entrepreneur assujetti à la TVA devra :

être en capacité de recevoir dès 2026

émettre électroniquement à partir de 2027

Même avec un volume de facturation limité, l’intégration technique reste nécessaire.

Ce qui reste autorisé pendant la transition

Le passage au tout électronique est progressif.

Pendant la phase transitoire :

certaines représentations en PDF peuvent subsister

mais elles doivent être adossées à des données structurées

et circuler via les plateformes

Le PDF devient un affichage, plus un canal.

Une lecture plus large du calendrier

Le calendrier ne se limite pas à une série de dates.

Il organise :

l’entrée progressive des entreprises dans un système commun

la montée en charge des plateformes

l’alignement des pratiques

Derrière ces échéances, c’est une synchronisation du tissu économique qui se met en place.

Un calendrier court, des impacts durables

Entre septembre 2026 et septembre 2027, l’ensemble des entreprises françaises basculera vers un nouveau modèle de facturation.

Le délai est court à l’échelle des transformations nécessaires :