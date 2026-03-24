Réception obligatoire : définition et enjeux

Définition

La réception obligatoire désigne l’obligation, à partir du 1er septembre 2026, pour toutes les entreprises assujetties à la TVA d’être en capacité de recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée.

Ce que ça change concrètement

Une entreprise ne peut plus choisir comment elle reçoit ses factures. Elle doit être connectée au système, référencée dans l’annuaire et capable d’intégrer les flux entrants.

Même sans obligation d’émettre à ce stade, elle doit :

être joignable via une plateforme

recevoir les factures uniquement par ce canal

adapter ses outils pour les traiter

Autrement dit, elle entre dans le système dès 2026, qu’elle le souhaite ou non.

Pourquoi c’est stratégique

La réception obligatoire est le véritable point de bascule de la réforme.

Elle impose à toutes les entreprises d’être raccordées à l’infrastructure, avant même la généralisation de l’émission. Le système commence à fonctionner dès lors que tout le monde peut recevoir.

Ce mécanisme crée un effet d’entraînement : une fois connectées, les entreprises sont mécaniquement incitées à émettre à leur tour via le même canal.

La réforme ne démarre pas en 2027, elle devient effective dès 2026.

À ne pas confondre

La réception obligatoire ne signifie pas que toutes les entreprises doivent émettre des factures électroniques dès 2026.

L’obligation d’émission est progressive et dépend de la taille de l’entreprise. En revanche, la capacité à recevoir est universelle dès la première étape.

Ce que ce terme révèle

La réception obligatoire inverse la logique classique d’adoption.

Plutôt que d’imposer d’abord l’émission, la réforme commence par connecter l’ensemble des acteurs au système. Une fois le réseau constitué, les usages s’imposent d’eux-mêmes.