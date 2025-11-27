CEGID fait coup double avec l’acquisition de SHINE / AGERAS

Pendant des décennies, la banque a été la porte d’entrée obligée de la gestion financière des petites entreprises. Le compte courant, la relation chargé d’affaires, l’accès au crédit constituaient les points d’entrée

Là où les banques pensaient conserver l’interface et déléguer à leurs partenaires les usages périphériques, elles découvrent que ce sont les éditeurs de logiciels qui captent désormais la valeur, l’attention et les flux.

Le quotidien des dirigeants et CFO de PME passe par une mosaïque d’applications de facturation, de comptabilité, de paie ou de gestion des dépenses. La facturation électronique, obligatoire en Europe à partir de 2026, accélère encore ce mouvement en transférant la source même des revenus du côté des logiciels. L’introduction de normes de reporting digitalisées, comme celles qui se préparent en France et en Allemagne, renforce également ce déplacement du pouvoir économique.

Mais le changement le plus profond tient à la donnée, car si la banque conserve la détention des fonds, elle n’est plus la source de vérité opérationnelle. Les logiciels disposent d’une vision plus riche et plus contextuelle : flux comptables, factures entrantes et sortantes, fichiers de paie, documents fiscaux, justificatifs, paiements fournisseurs. Cette granularité est indispensable pour construire des modèles d’intelligence artificielle capables d’automatiser la comptabilité, de détecter des anomalies, d’anticiper des tensions de trésorerie ou de générer des rapports fiscaux en temps réel. Et les banques ne peuvent rivaliser sur ce terrain : leurs systèmes, leurs cycles de développement et leur ADN réglementaire ne leur permettent pas de bâtir ces environnements unifiés.

C’est dans ce contexte que l’acquisition de Shine prend tout son sens et Cegid met la main sur la brique transactionnelle qui lui manquait. Elle complète également un portefeuille déjà très ancré dans la comptabilité, la paie, la fiscalité et la gestion avec le reste des activités d’AGERAS et étend son empreinte sur des marchés clés comme les Pays-Bas, le Danemark et l’Allemagne complexes à pénétrer

Fondée en 2012 au Danemark par Rico Andersen et Martin Hegelund, Ageras s’est imposé comme une plateforme complète pour les PME, allant de la comptabilité à la gestion fiscale. La startup a été acquise en 2017 par le fonds d’investissement bahreïnien Investcorp avec l’appui de Coller Capital et Lazard. Elle a depuis développé une stratégie de build up avec l’acquisition de 8 sociétés (Billy, Tellow, Employees…), dont en décembre 2024 celle de SHINE auprès de la Société Générale pour 130 millions d’euros.

AGERAS communiquait en juin dernier sur 449 salariés, 320 000 clients, avec un chiffre d’affaires en 2024 de 55,5 millions d’euros, un ebitda de 8,7 millions d’euros et une marge brute de 90%. La société pourrait doubler ces chiffres en 2025.

Christian Lucas, Président de Cegid et Managing Partner chez Silver Lake, commente cette acquisition: « Cette combinaison s’inscrit naturellement dans la trajectoire de croissance européenne de Cegid. Depuis plus de quarante ans, Cegid accompagne les experts-comptables et les petites entreprises. Avec Shine, nous renforçons ce lien pour la nouvelle ère digitale. Le leadership de Cegid dans le cloud et l’IA, combiné à la plateforme hautement innovante de Shine intégrant les meilleures capacités de comptabilité et de Compte Pro, crée un acteur capable d’aider des millions d’entreprises et de cabinets d’experts comptables à tirer parti des immenses opportunités liées à la transformation numérique de la prochaine décennie, notamment avec la généralisation de la facturation électronique. Nous sommes fiers de soutenir l’équipe dirigeante de Cegid dans la construction d’un des fleurons technologiques européens. Ce rapprochement représente un investissement significatif dans la relation à long terme de Cegid avec la profession comptable et son rôle essentiel dans le succès de millions de petites entreprises ».

Si les détails de la transaction n’ont pas été dévoilés, la valorisation de la société à plus d’un milliard d’euros a été confirmé à la rédaction de FW.Media par le service de presse de CEGID, qui indique que Shine opérera au sein de la division Small Business de Cegid, pierre angulaire de la stratégie de croissance du groupe en France et en Europe pour les années à venir.