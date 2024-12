Le danois Ageras prend une sérieuse position en France avec l’acquisition de Shine

Ageras, spécialiste des solutions financières pour les petites et moyennes entreprises, renforce son positionnement en France avec l’acquisition de Shine. Cette opération marque une étape stratégique pour Ageras, qui ambitionne de devenir un acteur incontournable dans la gestion financière et administrative des entreprises.

Une vision européenne ambitieuse

Fondée en 2012 au Danemark par Rico Andersen et Martin Hegelund, Ageras s’est imposé comme une plateforme complète pour les PME, allant de la comptabilité à la gestion fiscale. Avec cette acquisition, l’entreprise consolide sa présence en France, tout en renforçant son offre dans des marchés clés comme les Pays-Bas, l’Allemagne et le Danemark.

« Cette acquisition reflète notre volonté de proposer des solutions toujours plus adaptées aux besoins complexes des PME européennes, » affirme Rico Andersen, PDG d’Ageras.

Un écosystème intégré pour les PME

En absorbant Shine, Ageras vise à élargir sa gamme de services. L’intégration des outils de Shine, conçus pour simplifier les processus administratifs, complète parfaitement l’offre d’Ageras. Les entreprises clientes bénéficieront d’une solution unifiée couvrant la facturation, la gestion des finances et la déclaration fiscale, avec une automatisation accrue pour réduire les tâches chronophages.

Cette synergie crée un écosystème unique au service de plus de 300 000 entreprises à travers l’Europe, selon les données partagées par Ageras. Shine conserve toutefois une certaine autonomie opérationnelle pour continuer à innover sur son marché.

Conquérir un marché très concurrentiel

Avec cette acquisition, Ageras affirme sa stratégie d’expansion sur un marché dominé par des acteurs globaux comme Intuit ou Xero. La clé de son positionnement repose sur une approche locale et personnalisée, combinée à des outils technologiques avancés. En capitalisant sur les forces de Shine, l’entreprise espère s’imposer comme une alternative européenne crédible, capable de rivaliser avec les grands noms de la tech.

Perspectives

L’opération, validée par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), devrait permettre à Ageras d’accélérer son développement technologique et d’élargir son portefeuille client. Les prochaines étapes incluront une montée en gamme des services proposés, en répondant aux besoins des PME cherchant des solutions complètes, fiables et intuitives.