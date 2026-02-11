CIC Start Innovation Awards 2026 : le Sud-Ouest donne le coup d’envoi de sa 7ᵉ édition

Le CIC Sud Ouest ouvre officiellement les candidatures de la 7ᵉ édition des CIC Start Innovation Awards, rendez-vous désormais installé dans l’écosystème start-up et innovation du grand Sud-Ouest.

L’événement se tiendra les 25 et 26 mars 2026 à Bordeaux, avec une finale régionale organisée au CAPC – musée d’art contemporain, le 26 mars.

Pensé comme un accélérateur de visibilité et de développement business, le concours s’inscrit dans la stratégie du CIC Sud Ouest d’accompagnement des entreprises innovantes de son territoire, de l’émergence des projets à leur structuration.

Les start-uppers et dirigeants d’entreprises innovantes ont jusqu’au 10 mars 2026 pour déposer leur candidature.

📌 Candidatures ouvertes jusqu’au 10 mars 2026

👉 Plus d’informations sur la plateforme dédiée des CIC Start Innovation Awards

Trois catégories pour refléter la diversité de l’innovation.

Pour cette nouvelle édition, les CIC Start Innovation Awards distingueront les projets selon trois grandes catégories :

Rupture : projets développant une technologie, un produit, un service ou un modèle économique transformant radicalement un marché ou un secteur.

: projets développant une technologie, un produit, un service ou un modèle économique transformant radicalement un marché ou un secteur. Impact : projets à impact positif sur l’écosystème tech ou l’environnement (Woman in Tech, Tech for Good, projets écoresponsables…).

: projets à impact positif sur l’écosystème tech ou l’environnement (Woman in Tech, Tech for Good, projets écoresponsables…). Croissance : entreprises de moins de trois ans, ou ayant levé moins d’1 M€, ou réalisant moins de 500 k€ de chiffre d’affaires, ou comptant moins de dix salariés.

À l’issue de la phase de présélection, 16 candidats seront retenus pour participer à la finale régionale.

Jusqu’à 10 000 € et une visibilité nationale pour les lauréats.

Au-delà de la mise en lumière des projets, les lauréats de chaque catégorie pourront bénéficier de récompenses financières allant jusqu’à 10 000 €, destinées à soutenir leur croissance.

Le dispositif comprend également :

un accompagnement au développement via le Club CIC International,

ainsi qu’un billet pour VIVATECH, du 17 au 19 juin à Paris, où les lauréats exposeront leur innovation sur le stand du CIC.

Une finale rythmée par ateliers et sessions de pitch.

La finale régionale s’articulera autour d’ateliers thématiques animés par des experts (international, ingénierie sociale, haut de bilan) et d’entretiens avec le jury, afin de préparer les candidats à l’exercice du pitch.

Huit finalistes seront ensuite sélectionnés pour présenter leur projet face au jury et au public lors de la session finale.

Un jury composé de figures clés de l’écosystème innovation

Le jury réunira des acteurs reconnus du financement et de l’innovation, parmi lesquels :

Jean-Renaud Dallay , Directeur du marché des Entreprises, CIC Sud Ouest

, Directeur du marché des Entreprises, CIC Sud Ouest Xavier Delaplace , Directeur Général, Crédit Mutuel Innovation

, Directeur Général, Crédit Mutuel Innovation Isabelle Prevot , Directrice Générale, BIC Montpellier

, Directrice Générale, BIC Montpellier Eloa Guillotin , co-fondatrice et CEO de Beyond Aero

, co-fondatrice et CEO de Beyond Aero Philippe Metayer , Directeur Général, French Tech Bordeaux

, Directeur Général, French Tech Bordeaux Anne-Sophie Icard, Directrice Générale, AT HOME

Un événement soutenu par l’écosystème régional

Les CIC Start Innovation Awards sont organisés en partenariat avec Crealia Occitanie, AT Home Cité, UNITEC, French Tech Bordeaux, French Tech Méditerranée, French Tech Toulouse, Bask Invest, DERBI Climater et les Réseaux Entreprendre.

Retour sur les derniers lauréats

Lors de la précédente édition, les prix avaient notamment distingué :

STARFISH Bioscience (biotechnologie AgTech, Gironde) – Prix Deeptech

E-ETHYLENE (transition énergétique, Hérault) – Prix Start Localtech

Revolupaint – Colibri peinture (bâtiment, Haute-Garonne) – Prix Greentech

📌 Candidatures ouvertes jusqu’au 10 mars 2026

👉 Plus d’informations sur la plateforme dédiée des CIC Start Innovation Awards >