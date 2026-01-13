GreenTech Innovation 2026 : dernière ligne droite avant la clôture des candidatures le 19 janvier 2026

À quelques jours de la clôture de l’Appel à Manifestation d’Intérêt GreenTech Innovation 2026, l’État remet en avant l’un de ses principaux leviers pour connecter innovation entrepreneuriale et politiques publiques de transition écologique. Plus qu’un label, GreenTech Innovation fonctionne comme un outil d’orientation et de déploiement des solutions environnementales à l’échelle des territoires et des filières.

Ce qu’est GreenTech Innovation

Porté par les ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement, et opéré au sein de l’Ecolab du Commissariat général au développement durable, GreenTech Innovation est un programme d’accompagnement et de labellisation destiné aux start-up et PME développant des solutions au service de la transition écologique.

Le programme couvre un spectre large de thématiques : agriculture et alimentation durables, bâtiment et ville, industrie bas carbone, eau et biodiversité, économie circulaire, énergies renouvelables, mobilités, numérique responsable, finance durable ou encore santé-environnement. Une approche assumée, qui inclut aussi bien des innovations high tech que low tech ou no tech, dès lors qu’elles présentent un potentiel de déploiement à grande échelle.

Pourquoi ce programme compte

GreenTech Innovation se distingue des dispositifs d’innovation classiques par sa finalité : faciliter l’intégration des solutions innovantes dans l’action publique. Le label agit comme un marqueur de crédibilité institutionnelle, ouvrant l’accès aux administrations, aux opérateurs publics et aux phases d’expérimentation en conditions réelles.

Pour les entreprises sélectionnées, l’enjeu n’est pas uniquement la visibilité, mais la capacité à tester, ajuster et déployer leurs solutions dans des environnements réglementaires et opérationnels complexes.

Un label orienté déploiement

Être lauréat GreenTech Innovation permet :

d’obtenir une reconnaissance officielle de l’État ;

d’accéder à des réseaux publics et parapublics pour expérimenter et déployer ;

de bénéficier d’un accompagnement ciblé, fondé sur l’expertise métier et le retour terrain ;

de gagner en visibilité lors d’événements structurants comme le MeetUp GreenTech, rendez-vous annuel de l’écosystème.

Ce que l’AMI 2026 attend des candidats

L’Appel à Manifestation d’Intérêt 2026 s’adresse à des start-up et PME déjà structurées, capables de démontrer :

un impact environnemental mesurable ;

une capacité de déploiement à grande échelle ;

une adéquation avec les politiques publiques portées par les ministères partenaires.

Il ne s’agit ni d’un concours d’idées, ni d’un accélérateur de traction court terme, mais d’un dispositif pensé pour inscrire l’innovation dans le temps long de la transformation écologique.

Date clé

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 19 janvier 2026.