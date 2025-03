Neuf Capitales French Tech unissent leurs forces pour accélérer les scale-ups régionales

Le programme Scale Up Excellence revient pour une quatrième édition avec pour ambition de faire émerger les futurs champions économiques issus des territoires. Neuf Capitales French Tech — Lille, Côte d’Azur, Est, Méditerranée, Nantes, Saint-Etienne Lyon, Paris-Saclay, Rennes St Malo et Bordeaux — mutualisent leurs ressources pour offrir aux entreprises en hypercroissance un accompagnement stratégique sur mesure.

L’initiative vise les scale-ups ayant atteint une première phase de consolidation économique, avec des critères d’entrée rigoureux : avoir levé entre 2 et 5 millions d’euros ou généré entre 1 et 5 millions d’euros de chiffre d’affaires, en maintenant une croissance annuelle d’au moins 20 % sur les trois derniers exercices. L’effectif doit se situer entre 10 et 50 salariés, et l’entreprise doit être implantée dans l’un des territoires partenaires. Seules les sociétés proposant un produit ou service commercialisé, à impact, et ayant moins de dix ans d’existence sont éligibles.

Critère Seuil Financement ou revenus Levée de 2-5 M€ ou CA de 1-5 M€, avec +20 % de croissance sur 3 ans Taille d’équipe 10 à 50 collaborateurs Maturité Moins de 10 ans d’existence Impact Répondre à des enjeux de société Implantation Être membre d’une Capitale French Tech Activité commerciale Produit ou service déjà commercialisé Communication Volonté de développer une stratégie RP

Le programme articule son soutien autour de plusieurs leviers essentiels : formations assurées par des CEO expérimentés, media training, masterclass sur l’hypercroissance animées par des dirigeants du Next40 et du FT120, ainsi que des sessions de travail dédiées aux affaires publiques et à la communication d’influence. Des rencontres régulières à Paris favoriseront l’échange entre les lauréats et renforceront leur exposition à des décideurs économiques et institutionnels.

Au-delà de l’accompagnement, l’objectif est clair : inscrire durablement les scale-ups sélectionnées dans une trajectoire de croissance nationale et internationale, en brisant les freins à la visibilité médiatique, à l’influence stratégique et à l’accès aux cercles de décision.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 21 avril à minuit. Les entreprises retenues bénéficieront d’un appui structuré pour franchir un cap décisif dans leur développement.

Vous pouvez vous inscrire via ce formulaire