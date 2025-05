GRDF lance un appel à projets pour booster la production de gaz vert.

À projets à destination des startups, industriels et centres de recherche pour faire émerger des solutions concrètes et de rupture, capables d’accroître la production de gaz renouvelable partout sur le territoire.

L’objectif est d’atteindre 20 % de gaz vert dans les réseaux GRDF d’ici 2030, en activant un levier encore sous-exploité – les intrants “difficiles” de la méthanisation.

Au programme : valorisation de biomasses, effluents, biodéchets, boues, résidus agricoles…

L’enjeu ? Trouver des solutions technologiques permettant de produire plus de gaz vert, au plus près des gisements, et à un coût maîtrisé. Un défi à la croisée de la greentech, de l’industrie et des territoires.

👉 Tous les détails et dépôt de dossier ici

Un enjeu stratégique : produire plus, avec des matières complexes.

Aujourd’hui, la France compte 627 sites injectant du biométhane dans les réseaux GRDF, soit une production de 7,2 TWh. Mais pour passer à l’échelle, la filière doit :

Diversifier les intrants (déchets agricoles, boues, effluents…),

Optimiser la performance des digesteurs,

Faire émerger des solutions technologiques de rupture.

GRDF souhaite soutenir les porteurs capables d’innover de l’amont du digesteur jusqu’à son entrée, et d’industrialiser leurs solutions sur le terrain.

Qui peut candidater ?

Toute structure avec une innovation applicable à la méthanisation :

Startups greentech, scaleups industrielles

Bureaux d’études, centres techniques, laboratoires

Seuls ou en consortium

TRL visé : entre 2 et 8

💡 Pour les projets moins matures, un partenariat avec un centre de recherche reconnu est recommandé.

Pourquoi participer ?

Jusqu’à 300 000 € de financement à partager entre les lauréats

Accompagnement technique par GRDF

Visibilité renforcée dans l’écosystème énergie/climat

Possibilités de tests et déploiements concrets

Deadline de candidature.

🗓 Dépôt des candidatures : dès aujourd’hui et jusqu’au 20 août 2025

