Startups : Rejoignez-nous pour la 1ère édition du Village Startups au One to One Expérience Client !

📢 Appel candidatures : Vous êtes une startup innovante ? Vous proposez des solutions qui répondent aux besoins des décideurs de l’Expérience Client ? Rejoignez-nous pour la 1ère édition du Village Startups !

Qu’est-ce que le Village Startups One to One Expérience Client ?

Pour ses 10 ans, One to One Expérience Client lance la 1ère édition de son Village Startups. Espace dédié aux innovations de l’acquisition, du marketing client, de la Data / IA et du Brand Content, le Village Startups met en lumière les jeunes sociétés les plus innovantes du secteur.

Pour les 10 startups sélectionnées c’est l’opportunité unique de bénéficier d’une visibilité inégalée auprès de +400 marketers et journalistes participants à l’événement.

Pourquoi participer ?

Participer à l’événement offre l’opportunité d’obtenir :

Une visibilité unique auprès de +800 leaders, décideurs du Marketing

Une véritable reconnaissance de l'industrie, en participant au Prix de la Communauté, remis devant 800 leaders du secteur

Une couverture médiatique puissante

Des opportunités de networking multiples tout au long de l'événement avec les personnalités les plus influentes et fournisseurs de solutions reconnues : organisez des rendez-vous, échangez avec vos pairs et développez votre réseau lors des déjeuners, soirées et activités proposées…

Ce qu’inclut votre participation :

Un espace de rendez-vous équipé d’une table haute, 2 tabourets, une signalétique logo, prises électriques, wifi et nettoyage quotidien

Jusqu'à 10 créneaux de rendez-vous, à planifier en fonction des demandes entrantes reçues sur la plateforme dédiée

1 session de pitch

Une Remise du Prix de la Communauté, le mercredi 2 octobre

Conditions de participation :

Vous n’avez jamais participé à One to One Expérience Client Biarritz en tant que partenaire-exposant

Vous êtes une entreprise innovante avec une solution adaptée aux acteurs du secteur

Vous répondez aux enjeux stratégiques du secteur : Acquisition, Marketing Client, Data / IA et Brand Content

Votre société a moins de 5 ans

Les dates à retenir :

️ 31 mai : Date limite des candidatures

️ 7 juin : Sélection des 10 startups sélectionnées par le comité et annonce des résultats

️14 juin : Validation des participations sur la plateforme One to One

