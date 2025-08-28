Cybersécurité autonome : WiseBee lève 2,1 millions d’euros pour accélérer la transition vers les agents IA

Face à la pénurie de talents et à l’augmentation de la complexité des environnements numériques, une nouvelle génération de solutions de cybersécurité émerge avec les agents IA autonomes, capables de détecter et de résoudre les menaces en continu. Cette approche promet de réduire drastiquement les délais de réponse, tout en rendant accessibles des capacités auparavant réservées aux grandes entreprises dotées de centres opérationnels de sécurité internes.

Dans ce modèle, la sécurité ne se limite plus à générer des alertes, mais agit, en intégrant l’ensemble de la chaîne : veille de menaces, analyse du périmètre d’attaque, évaluation des risques tiers et remédiation automatisée. L’objectif est de fournir aux équipes informatiques et aux responsables sécurité un environnement où les incidents critiques sont traités sans délai humain, libérant du temps pour les tâches stratégiques.

WiseBee s’inscrit dans cette tendance et développe une plateforme qui fonctionne comme un cerveau au-dessus des outils de sécurité existants, orchestrant des flux d’actions automatisés grâce à des agents IA. Ses clients incluent déjà un acteur mondial de la FinTech, une entreprise SpaceTech de nouvelle génération, une administration locale aux États-Unis et plusieurs institutions financières régulées par le DORA en Europe. Dans tous les cas, la promesse est de passer de plusieurs jours à quelques heures pour neutraliser une menace.

Ce basculement vers l’autonomie opérationnelle intervient alors que les secteurs régulés, de la finance à la santé, font face à une pression accrue. L’arrivée de l’IA dans les organisations crée de nouvelles surfaces d’attaque et complexifie les architectures, rendant les approches traditionnelles moins efficaces. Les fournisseurs misant sur des systèmes intelligents capables d’exécuter des actions contextuelles et précises pourraient s’imposer comme la prochaine génération de leaders de la cybersécurité.

WiseBee a été fondée en 2024 par Stoyan Stoyanov et Taha Kazi, respectivement CEO et CDO. L’entreprise est implantée à New York et Sofia. Elle vient de lever 2,1 millions d’euros en pré amorçage auprès de Frontline Ventures, BrightCap Ventures, d’un investisseur américain et de business angels spécialisés en cybersécurité. Ce financement doit permettre de renforcer les capacités autonomes de la plateforme, d’étendre les intégrations et de recruter des profils IA, en préparation d’une future levée.