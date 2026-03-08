EmTech Europe : la conférence où se rencontrent science, technologie et stratégie industrielle

Organisée par la MIT Technology Review, la conférence EmTech Europe revient les 19 et 20 mars 2026 à l’Athens Concert Hall, à Athènes.

Ce rendez-vous s’inscrit dans la série mondiale des conférences EmTech, lancée par la MIT Technology Review pour analyser les technologies émergentes susceptibles de transformer l’économie, la recherche et la société. À l’échelle européenne, EmTech Europe se distingue par un positionnement particulier : un forum qui réunit chercheurs, entrepreneurs et décideurs afin de comprendre comment les innovations passent du laboratoire à l’industrie et aux politiques publiques.

Une conférence centrée sur les technologies émergentes

Pendant deux jours, la conférence explore les innovations qui structurent la prochaine vague technologique : intelligence artificielle, biotechnologies, climate tech, nouveaux matériaux ou encore calcul quantique.

Le programme vise à apporter une lecture stratégique de ces technologies : comment elles se transforment en applications concrètes, quels modèles économiques émergent et comment les entreprises peuvent les intégrer dans leurs opérations.

Un dialogue entre recherche, startups et industrie

La conférence rassemble une communauté composée de chercheurs, d’entrepreneurs technologiques, d’investisseurs et de dirigeants d’entreprise. Parmi les intervenants annoncés figurent notamment Jurgi Camblong, CEO de SOPHiA GENETICS, ou encore Minas Liarokapis, CEO de Acumino.

L’IA comme fil conducteur

Comme de nombreuses conférences technologiques récentes, EmTech Europe accorde une place centrale à l’intelligence artificielle. Les discussions portent notamment sur l’industrialisation des systèmes d’IA, les enjeux de cybersécurité, les impacts économiques de l’automatisation ou encore les questions éthiques liées au déploiement de technologies à grande échelle. Au-delà des avancées technologiques, l’événement aborde également les implications sociétales et géopolitiques de ces innovations, dans un contexte où l’IA devient un enjeu stratégique pour les économies européennes.

Athènes comme point de rencontre européen

Le choix d’Athènes pour accueillir l’événement participe également à la stratégie du sommet : connecter les écosystèmes technologiques européens au-delà des hubs traditionnels.

La conférence rassemble ainsi environ 500 participants et une vingtaine d’intervenants, dans un format volontairement plus compact que les grandes conférences technologiques mondiales, afin de favoriser les échanges entre chercheurs, entrepreneurs et décideurs.

EmTech Europe : en pratique

