Money20/20 Europe : le grand rendez-vous européen de la fintech revient à Amsterdam

Money20/20 Europe revient du 2 au 4 juin 2026 au RAI Amsterdam, aux Pays-Bas. En une décennie, l’événement s’est imposé comme l’un des rendez-vous majeurs consacrés aux fintech, aux paiements, aux innovations bancaires et aux infrastructures financières numériques en Europe.

Chaque année, la conférence réunit banques, startups fintech, grandes entreprises technologiques, régulateurs, investisseurs et décideurs publics afin d’analyser les transformations qui redessinent l’industrie financière mondiale. Pendant trois jours, l’événement fonctionne à la fois comme un forum stratégique pour les dirigeants du secteur et comme une plateforme de rencontres et de partenariats au sein de l’écosystème fintech.

Un point de rencontre mondial pour l’écosystème fintech

Money20/20 Europe rassemble une communauté internationale d’acteurs de la finance et de la technologie. L’événement accueille généralement plus de 7 000 participants issus de plus de 100 pays, représentant plus de 2 000 entreprises, avec plusieurs centaines d’intervenants présents dans le programme.

Parmi les participants figurent des dirigeants de banques et de sociétés de paiement, des fondateurs de startups fintech, des investisseurs en capital-risque, des régulateurs et des fournisseurs d’infrastructures technologiques pour les services financiers. L’objectif est double : comprendre les prochaines évolutions du secteur tout en favorisant les partenariats et les opportunités commerciales.

Un programme consacré à la transformation de la finance

Le programme de la conférence combine keynotes, panels, démonstrations technologiques et sessions de networking destinées à faciliter les échanges entre les acteurs du secteur.

Plusieurs thématiques structurent l’édition 2026 et reflètent les transformations en cours dans l’industrie financière. Parmi elles :

L’intelligence artificielle dans les services financiers , notamment l’émergence de systèmes autonomes capables d’agir dans des processus financiers

, notamment l’émergence de systèmes autonomes capables d’agir dans des processus financiers La recomposition des services financiers , alors que certaines plateformes fintech cherchent à reconstruire des écosystèmes intégrés

, alors que certaines plateformes fintech cherchent à reconstruire des écosystèmes intégrés Les nouvelles infrastructures financières , incluant stablecoins, identité numérique et nouvelles architectures de données

, incluant stablecoins, identité numérique et nouvelles architectures de données Les enjeux réglementaires et de conformité, devenus centraux dans la dynamique concurrentielle du secteur

Un mélange d’acteurs financiers et d’innovateurs technologiques

Le programme réunit dirigeants d’institutions financières, responsables de fintechs, investisseurs et spécialistes des technologies qui structurent la prochaine génération d’infrastructures financières.

Parmi les profils annoncés pour l’édition 2026 figurent notamment Marguerite Bérard, CEO d’ABN AMRO, ainsi que Kelly Devine, présidente de Mastercard Europe, aux côtés de dirigeants de fintechs et d’entreprises technologiques.

Money20/20 Europe : en pratique

Money20/20 Europe se tiendra du 2 au 4 juin 2026 au RAI Amsterdam, aux Pays-Bas. L’événement devrait réunir plus de 7 000 participants issus de plus de 100 pays, avec plusieurs centaines d’intervenants et d’entreprises fintech, autour d’un programme comprenant conférences, rencontres professionnelles et exposition consacrées aux transformations de la finance numérique.