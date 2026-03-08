OMR Festival : la conférence où l’économie numérique européenne prend des airs de festival

Le OMR Festival revient les 5 et 6 mai 2026 à Hamburg, dans les halls du Hamburg Messe. En une décennie, cet événement est devenu l’un des plus grands rassemblements européens consacrés à l’économie numérique, au marketing et aux technologies digitales.

Avec plus de 67 000 participants, plus de 800 intervenants et environ 1 000 exposants, l’événement se positionne à la frontière entre conférence technologique, salon professionnel et festival culturel.

Une conférence née du marketing digital

L’événement trouve son origine dans un projet lancé en 2011 par Philipp Westermeyer, à l’époque sous la forme d’une conférence dédiée au marketing en ligne.

Depuis, l’initiative s’est transformée en une plateforme médiatique couvrant l’ensemble de l’économie numérique : conférences, podcasts, newsletters et événements. Le festival annuel en est devenu le point culminant, attirant dirigeants d’entreprise, créateurs de contenu, startups et investisseurs.

Un programme entre conférences, masterclasses et expo

Le programme s’étend sur plusieurs scènes et formats. Keynotes, panels, masterclasses pratiques, démonstrations technologiques et rencontres professionnelles composent l’essentiel de l’agenda. Les participants peuvent également visiter une large exposition réunissant éditeurs de logiciels, plateformes marketing, startups et entreprises technologiques.

Un mélange d’experts et de personnalités

L’une des particularités du festival réside dans son mélange de profils. Les intervenants incluent aussi bien des dirigeants d’entreprises technologiques, des fondateurs de startups et des investisseurs que des personnalités issues du sport, des médias ou de la culture.

Pour l’édition 2026, les premiers noms annoncés incluent notamment Tom Brady ou encore Meredith Whittaker, deux profils qui illustrent la volonté du festival d’aborder les transformations économiques et technologiques sous des angles variés.

Hambourg comme hub de l’économie digitale allemande

Le choix de Hambourg n’est pas anodin. La ville s’est progressivement imposée comme l’un des centres allemands de l’industrie des médias, de la publicité et des technologies numériques. Le festival participe à cette dynamique en attirant chaque année des dizaines de milliers de professionnels venus de toute l’Europe. Pendant deux jours, la ville devient ainsi un point de rencontre pour les acteurs du marketing, du commerce digital et des plateformes technologiques.

Une conférence devenue un phénomène culturel

Au-delà de son programme professionnel, l’OMR Festival se distingue par une dimension plus culturelle : concerts, événements parallèles et rencontres informelles font partie intégrante de l’expérience. Ce format contribue à brouiller les frontières entre conférence professionnelle et festival, créant un environnement propice aux échanges et au networking.

OMR Festival : en pratique

Le OMR Festival se tiendra les 5 et 6 mai 2026 au Hamburg Messe à Hamburg. L’événement devrait réunir environ 67 000 participants, plus de 800 speakers et plus de 1 000 exposants, avec un programme comprenant conférences, masterclasses, exposition technologique et événements parallèles consacrés aux tendances du marketing digital et de l’économie numérique.