London Tech Week : la semaine où Londres devient la capitale mondiale de la tech

La London Tech Week revient du 8 au 12 juin 2026 à Olympia London, au cœur de la capitale britannique. En une dizaine d’années, cet événement s’est imposé comme l’un des grands rassemblements internationaux consacrés aux technologies, réunissant entrepreneurs, investisseurs, grandes entreprises et responsables publics autour des transformations de l’économie numérique.

Organisée sous la forme d’un festival technologique réparti sur plusieurs jours, la London Tech Week combine conférences, événements partenaires, rencontres professionnelles et initiatives destinées à favoriser les collaborations internationales. L’objectif est de positionner Londres comme un carrefour mondial pour l’innovation technologique et l’investissement dans les startups.

Un rendez-vous mondial pour l’écosystème technologique

Chaque année, la London Tech Week rassemble une communauté internationale composée de fondateurs de startups, de dirigeants de grandes entreprises, d’investisseurs, de chercheurs et de responsables publics.

Lors des précédentes éditions, l’événement a réuni plus de 45 000 participants, plus de 400 intervenants et plusieurs dizaines d’événements organisés à travers la ville, faisant de la semaine l’un des principaux rassemblements technologiques en Europe.

Un programme centré sur les technologies émergentes

Le programme principal de la conférence se déroule à Olympia London sur trois jours, avec une succession de keynotes, panels, démonstrations technologiques et sessions de networking.

Les thématiques abordées couvrent les technologies qui structurent actuellement la transformation des économies :

intelligence artificielle et automatisation

robotique et deeptech

biotechnologies et santé numérique

quantum computing et infrastructures numériques

fintech et nouvelles architectures financières

L’objectif est d’examiner comment ces technologies passent du laboratoire à l’industrie et comment elles redéfinissent les stratégies des entreprises et des États.

Un mélange de fondateurs, d’investisseurs et de dirigeants industriels

La programmation réunit des profils issus de l’ensemble de l’écosystème technologique mondial. Parmi les intervenants annoncés figurent notamment des dirigeants de startups technologiques, des investisseurs et des responsables de grandes entreprises engagées dans la transformation numérique.

La liste des speakers inclut par exemple Mati Staniszewski (ElevenLabs), Anton Osika (Lovable), Alex Kendall (Wayve), Jeannette Zu Furstenburg (General Catalyst) ou encore Toyin Ajayi (Cityblock Health), illustrant la diversité des secteurs représentés, de l’intelligence artificielle à la santé numérique.

Une semaine d’événements à l’échelle de la ville

Au-delà de la conférence principale, la London Tech Week se déploie dans toute la ville à travers des événements partenaires, des hackathons, des rencontres investisseurs-startups et des sessions thématiques.

London Tech Week : en pratique

La London Tech Week 2026 se déroulera du 8 au 12 juin 2026 à Olympia London, avec un programme principal de conférences du 8 au 10 juin et des événements partenaires organisés dans toute la ville pendant la semaine.

L’événement devrait réunir des dizaines de milliers de participants, plusieurs centaines d’intervenants et un large écosystème d’entreprises technologiques, de startups et d’investisseurs, autour des technologies et des modèles économiques qui façonnent la prochaine décennie de l’économie numérique.